«Зениту» нужны эти 5 человек, чтобы вернуть чемпионство

Последнее время появляется всё больше информации о возвращении в «Зенит» Денисова, Данни, Анюкова. По мотивам этих слухов мы составили свой список из пяти футболистов, с которыми «Зенит» наверняка выиграл бы следующее первенство РФПЛ.

Игорь Денисов

Самый ожидаемый трансфер этого лета – переход в «Зенит» лучшего опорного полузащитника с паспортом РФ. Контракт Денисова с «Локомотивом» заканчивается через год. Едва ли москвичи хотят отпускать своего лидера в преддверии Лиги чемпионов, однако ввиду заслуг футболиста ему могут пойти на встречу.



Денисов предельно ясно выразился в нашумевшем интервью. Там он назвал себя – ленинградцем и добавил, что сердцем всегда находится в Питере. Сильное заявление для капитана московской команды. Вопрос лишь в том, когда полузащитник вернётся в родной клуб – сейчас или через год. Похоже, что желание вернуть Денисова есть и у верховного руководства клуба. А сегодня появилась информация, что в футболисте заинтересован и лично главный тренер.

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Артём Дзюба

Дзюбу с Питером связывает чуть меньше вещей. Некоторые фанаты «Зенита» и вовсе его недолюбливают. Однако игра в атаке в этом сезоне наглядно продемонстрировала нехватку Артема. Будь он на месте Заболотного, вряд ли «Зенит» опустился бы на пятую строчку.

Дзюба – из тех форвардов, кто показывает классный футбол, если в него верит тренер. Особенно, если говорит с ним на одном языке – в прямом смысле слова – будь то хоть Непомнящий, хоть Божович. В следующем сезоне «Зенит» снова будет совмещать чемпионат России с Лигой Европы. Это значит, что «Зениту» пригодятся разноплановые форварды. Здесь и сейчас Дзюба, пожалуй, сильнее Заболотного.

«Три-четыре дня как в аду был». Интервью с Дзюбой после тренировки сборной Артём рассказывает, как давал имена лампочкам, и учит англичан нежности.

Александр Анюков

Это наиболее неочевидная персона в списке. Анюкову уже 35 лет, однако именно такого человека не хватает команде. За последние годы в «Зените» сменилось столько футболистов, что клуб утратил свою идентичность. В Питере уже мало что напоминает о чемпионских временах.



Анюков в «Зените» с 2005 года – дольше любого другого футболиста. Он видел, как выстраивалась работа в команде, которая регулярно брала чемпионства. Последние полгода защитник провёл в «Зените-2» в качестве играющего тренера. Учитывая опыт футболиста, он вполне может претендовать на эту же роль в штабе Семака. Уже появилась информация о том, что Анюков полетит с «Зенитом» на первый сбор и, более того, ему отдадут капитанскую повязку.

Олег Шатов

Говорят, что Шатов уже не тот, что раньше. Частично это правда. Однако он, как и Дзюба, доказал свою состоятельность в матче против «Зенита». Можно сколько угодно ругать Манчини за ссылку двух сильных футболистов, но эта встряска им пошла на пользу. Такой Шатов, которого мы видели в матче «Зенит» – «Краснодар», точно пригодится Питеру.



Для «Зенита» хорошо, что Шатов не сыграет на ЧМ-2018. Это позволит футболисту и нормально отдохнуть, и полноценно начать предсезонный сбор. У Шатова была возможность остаться в «Краснодаре», но футболист отклонил предложение ради «Зенита».

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Жулиано

Самое необъяснимое решение Манчини – отказ от Жулиано. Лучший игрок прошлого сезона оказался не нужен итальянцу. Даже несмотря на то что по системе гол+пас у бразильца было 15+8 в РФПЛ и 14+8 Лиге Европы. И всё за один сезон!



В этом сезоне полузащитник блистал уже в «Фенербахче» – 14 голов в чемпионате Турции. В результате Жулиано даже попал в расширенный список (35 человек) сборной Бразилии на ЧМ-2018, правда, оказался вне итоговой заявки (23 человека). Если вернуть ещё и его, шансов у других клубов РФПЛ будет совсем мало.