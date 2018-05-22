«Три-четыре дня как в аду был». Интервью с Дзюбой после тренировки сборной

Артем Дзюба провел первую тренировку после возвращения в сборную России. Несколько дней его мучила ангина, но на третий день в Австрии бактерии и вирусы отступили.

— Проснулся ночью за день до отъезда в сборную и почувствовал: что-то не то. Может, перед встречей со Станиславом Саламовичем разволновался, — иронизирует Артем. – Озноб был, температура 38, даже напугался. Вообще ничего не предвещало. Может, заразил кто? Хоть не ходи никуда.

Что происходит с Дзюбой и Дзагоевым? Оба – вновь вне тренировок.

— Сейчас лучше?

— Все супер, я очень счастлив хотя бы просто выйти на улицу, на свободу. Всем очень рад безумно: и полю, и тренерскому штабу, и игрокам, и медицинскому составу. Даже вам рад, ребят, — смеется Артем. – Жизнь налаживается. Три-четыре дня как в аду был. Просто невозможно: это состояние, это одиночество. Я уже лампочкам над кроватью дал имена.

— Как назвали?

— Не скажу, — смутился Артем.

— Что сегодня делали на тренировке? – последовал серьезный вопрос.

— Ну, была разминка, первую часть делал со всеми, потом работал индивидуально. потому После такой болезни состояние не идеальное. Надеюсь, через 2-3 дня включусь в полную. Честно говоря, я уже начинал злиться, бить копытом, мол – давайте, выпускайте меня. Но они молодцы, придержали — в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть (Дзюба вставляет между «б» и «д» букву «з», но вряд ли он это имел в виду). Все очень опасно для сердца прежде всего. Года три ведь не болел, а тут такое. Но, надеюсь, все позади.

— Черчесов поздравил с возвращением?

— Да, сказал, вот, пополнение, Дзагоев с Дзюбой появились наконец-таки. Я хотел ответить, что надо было Габулова еще привезти, чтобы втроем появились. Но Саламычу спасибо за терпение.

— Уже понятно, по какой схеме будет играть сборная и на какой позиции вас видит тренер?

— Я только вышел после болезни, пока понятия не имею ни о чем. В любом случае, вижу, что тренерскому штабу важно, чтобы все было быстро. Скорость, скорость – это главные слова.

— Чем-то отличается эта подготовка от той, что была перед Кубком Конфедераций?

— Перед Кубком Конфедераций было похоже. Но тренерский штаб привнесет что-то новое, а футболисты должны это впитать.

— Год назад вы уехали из сборной из-за чего-то вроде травмы. Это уже не беспокоит?

— Того уже нет. Есть проблема – ангина, но, надеюсь, она позади. С Австрией пока не складывается, но, надеюсь, все удастся переломить.

— О переламывании. Когда уходили из «Зенита» зимой, думали ли о том, что окажетесь в сборной?

— Нет. Были мысли только в «Арсенал» уйти, чтобы меня отпустили, чтобы дали играть. Спасибо губернатору Тульской области, он помог. Но сейчас я безумносчастлив. Осталось только выйти на поле.

— После ЧМ вы вернетесь в «Зенит»?

— Не задумывался даже. В любом случае, вернусь в «Зенит» по контракту. А сейчас на 600 процентов я здесь, в сборной. Хочу попасть на турнир, хочу выйти из группы, закончить чемпионат удачно. И только потом буду думать, о чем угодно.

— Околофутбольный вопрос. Британские фанаты сообщили через СМИ, что они устроят драки и хотят превратить праздник чемпионата мира в войну. Повлияет ли эта на сборную России?

— Думаю, этот человек, который хочет устроить беспорядки, точно не приедет в Россию. Это так, крики с дивана. Могу сказать, что все, кто приедут с мячом, могут не выйти из вагона или из самолета. Им надо насладиться прекрасной страной, понять, что все замечательно, все медведи в зоопарках, а на улицах цивилизованные и адекватные люди. Если же хотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок. Так что англичане будут все нежными, потому то по-другому никак.