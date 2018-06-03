Куда пойти Зидану: 5 вариантов продолжения карьеры

«Реал», который на этой неделе расстался с Зинедином Зиданом, все еще ищет нового тренера. А каким может быть новый виток карьеры самого француза? Пытаемся заглянуть в будущее.

Вариант 1. Длительный отдых, а потом – да – снова «Реал»

Сам Зидан уже заявил, что после ухода из «Реала» не планирует принимать другой клуб прямо сейчас. Решение француза понятно. После столь напряжённых лет отдых является абсолютно естественным желанием. Но Зидан обязательно вернётся к активной тренерской деятельности.

Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни Лига чемпионов – только повод об этом сказать.

Не будет ничего удивительного, если Зидан через сезон-другой вновь возглавит «Реал». Руководство мадридцев будет радо вновь принять тренера, переписавшего рекорды Лиги чемпионов. Не зря президент «Реала» Флорентино Перес подчёркивал, что Зидану в Мадриде будут всегда рады. Сценарий, при котором Зидан, подобно Юппу Хайнкессу, возвращается в «Реал», не выглядит фантастическим. Предположим, что сменщик француза со своей работой не справится, тогда Зидан будет одной из первых кандидатур.

Вспыльчивость Зизу известна ещё со времён карьеры игрока. И если испанские СМИ были правы, что Зидан обиделся на Переса, когда в середине сезона француза слухи отправляли в отставку, то эмоции обязательно успокоятся, а затем уже можно будет принимать решение о возвращении в Мадрид. По крайней мере, такой вариант не выглядит абсолютной фантастикой. Зачем искать что-то ещё, если можно вернуться туда, где тебя и так любят и ценят?

Вариант 2. Сборная Франции

Сборная Франции не выигрывала чемпионат мира с 1998 года, когда в финале против Бразилии блистал сам Зидан. Сейчас у французов выросло талантливейшее поколение, которое можно сравнить с тем, которое выиграло домашний Мундиаль. На чемпионат мира в Россию французы едут в статусе одних из фаворитов. Даже немного удивительно, что букмекеры оценивают шансы французов ниже, чем шансы бразильцев или испанцев. Согласно данным авторитетного ресурса Transfermarkt.com, у сборной Франции самая высокая трансферная стоимость состава, исходя из средней цены игрока. По этому показателю французы превосходят и бразильцев, и немцев, и всех остальных. Но что будет, если сборная Франции провалится в России? С большой долей вероятности Дидье Дешам уйдёт в отставку, а главным кандидатом на этот пост станет Зидан. Кто ещё может привести сборную к золотым медалям Мундиаля, если не главный герой ЧМ-1998?

Вариант с Зиданом во главе сборной Франции выглядит довольно перспективно и любопытно. С некоторой скидкой можно провести параллель с работой Зидана в «Реале». Зизу в Мадриде проявил себя, как идеальный тренер для топ-клуба со звёздным составом.

Франция на уровне сборных сейчас и является подобием «Реала» с россыпью суперзвёзд. Французам не нужны изощрённые схемы, многочасовая работа над тактикой и прочие вещи. Вместо этого игрокам надо лишь верить в себя, а тренер должен мотивировать их и позволять демонстрировать свои лучшие качества, выбирая правильных исполнителей. Именно это и помогло Зидану добиться феноменальных результатов с «Реалом».

Пожалуй, в случае отставки Дешама более подходящей кандидатуры для сборной Франции просто не найти. Сам Зидан вряд ли откажется от подобной должности: несмотря на алжирские корни, он всегда подчёркивал свою принадлежность к Франции. Да и кто ещё может похвастаться выигрышем Лиги чемпионов и чемпионата мира? Пока таких людей лишь двое: Марчелло Липпи и Висенте Дель Боске. Войти в этот престижный клуб, конечно, было бы почётно.

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Вариант 3. Ближний Восток

Вскоре после пресс-конференции Зидана некий египетский бизнесмен сообщил, что француз вскоре возглавит сборную Катара. Якобы бывший тренер «Реала» согласился готовить хозяев чемпионата мира 2022 года к домашнему ЧМ за скромную плату в 50 миллионов евро в год. Итого за четыре года Зизу заработает 200 миллионов евро.

Что ж, история хоть и звучит фантастически, но и вполне может материализоваться. Каждый, кто хоть раз побывал в Дохе, столице Катара, отнесётся к смелым заявлениям шейхов куда серьёзней. Там совершенно точно умеют тратить большие деньги, чтобы удивлять и вдохновлять. Домашний чемпионат мира – единственный шанс для Катара принять участие в турнире такого масштаба, а также продемонстрировать свою страну с положительной стороны. И за ценой там точно не постоят.

Хотя, разумеется, есть тут и свои вопросы. Даже гений, коим, к слову, Зизу не является, не сможет компенсировать нехватку готовности игроков. Остаётся лишь вариант с натурализацией иностранцев, но, к счастью, в футболе действуют куда более строгие правила, чем в других видах спорта, где игроки могут периодически менять спортивное гражданство. Единственный вариант – начинать натурализацию суперталантов, незаигранных за свои сборные, уже сейчас. Собрать своеобразную молодёжную сборную мира и «прокачивать» её четыре года. Это – не путь Зидана.

Понятно, что перед суммой с таким количеством нулей трудно устоять, но, будем объективны, Зидан на данную роль никаких не подходит. Остаётся надеяться, что египетский бизнесмен – лишь большой фантазёр.

Вариант 4. Другой топ-клуб

Зидан мог бы стать идеальным главным тренером «ПСЖ». Французский суперклуб со своими неограниченными финансовыми возможностями и маниакальным желанием выиграть Лигу чемпионов полностью подходит сильным сторонам Зидана. Объяви француз о своей отставке чуть раньше, не было бы сейчас никакого Томаса Тухеля в Париже.

Естественно, что даже эксцентричные владельцы «ПСЖ» не будут отправлять в отставку тренера, только приступившего к своим обязанностям, поэтому вариант с Парижем сразу отпадает. Впрочем, может, через сезон можно будет вернуться к этой теме?

Вполне мог стать бы своим Зидан в «Манчестер Юнайтед». После ухода на пенсию Сэра Алекса Фергюсона «МЮ» превратился в один из «денежных мешков» европейского футбола. Желание клуба инвестировать в перестройку состава вполне понятно. И в таких условиях Зидан мог бы собрать новую команду звёзд.

В последние годы Жозе Моуринью явно сник, потухшие глаза и разочарованное выражение лица стало уже фирменным знаком португальца. Зидан со своими удивительными достижениями в «Реале» сейчас больше заслуживает прозвище «Особенный», нежели Маур.

Было бы любопытно посмотреть и на то, как Зидан бы справился с работой в Англии, в самом конкурентном чемпионате. В случае переезда Зизу в Англию в Премьер-Лиге бы и вовсе собралась настоящая «дрим-тим» тренеров. По крайней мере, это было бы весьма любопытно.

Пригодился бы Зидан и «Ювентусу». Во-первых, туринский клуб является одним из родных для француза. Во-вторых, «Юве» нужен тренер, который может привести команду к победе в Лиге чемпионов. Скудетто уже не является каким-то сверхдостижением для клуба, который из года в год доминирует в Серии А.

Менее очевидные, но весьма интересные варианты

На ум сразу приходят три клуба, в которых появление Зидана было бы крайне любопытным событием. Во-первых, родной «Марсель». Да, Зизу никогда не играл за «ОМ», но является уроженцем Марселя. Кто-то ведь должен бросить вызов заносчивому Парижу с его блеском звёзд? Пожалуй, Марсель ещё никогда так не нуждался в своём уроженце-триумфаторе.

Во-вторых, «Милан». Миланцы переживают тяжелейшие времена, крупные инвестиции не приносят результатов, Дженнаро Гаттузо хоть и является своим парнем, но вряд ли может рассматриваться в качестве спасителя клуба. Сложно представить, что бывший игрок «Ювентуса» возглавил «Милан», но сам по себе вариант выглядит весьма интересным.

В-третьих, в список можно включить и «Челси». Судя по всему, Роман Абрамович так и не определился с кандидатурой главного тренера лондонского клуба. Вариант с Маурицио Сарри отпал, какие-то более экзотические кандидаты вряд ли понравятся Абрамовичу, а в лице Зидана он получает топ-тренера. В общем, потенциальных вариантов хватает. Остаётся дождаться, какой путь в итоге выберет сам Зидан.