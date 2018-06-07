«Из группы выйдут Россия и Египет, а Салаха я бы бил по ногам»

— Приглашение Саутгейта в сборную Англии — риск? Ведь опыта нет совсем.

— Нет. У него достаточно высокий уровень квалификации. Он работал в молодёжной сборной Англии, знает всех игроков. Не вижу здесь проблем.



— Что мешало прошлым созывам сборной Англии добиваться успехов?

— Над нами всегда было очень высокое давление. От нас слишком многого ждали, в том числе британские СМИ. Они нагнетали ситуацию, ждали победы. Команде было сложно справиться с таким прессом.

— А что сейчас?

— Сейчас шансы нашей сборной на успех выше. Как раз потому, что от этой команды ничего не ждут. Завышенные ожидания отсутствуют. Поэтому шансы на успешное выступление повышаются. Когда над тобой не висит груз ответственности, играть и получать удовольствие от процесса проще. Надеюсь, игроки смогут поймать кайф от игры.

4 сборные, которые должны выступить на ЧМ-2018 лучше, чем 4 года назад И ещё две, которые должны повторять результат 2014 года.

— Вы играли в АПЛ тогда, когда там выступали несколько россиян. Кого помните?

— Безусловно Аршавина. Прекрасный игрок! Его три сезона в «Арсенале» были отличными, против него было трудно играть. Без вариантов, я назову Андрея.



— Вы играли в финале Лиги чемпионов, который прошёл в Москве, в «Лужниках». Самое яркое впечатление в карьере?

— Самые яркие эмоции я получил в 1999 году, когда мы выиграли требл. Совершили прекрасный камбэк в матче с «Баварией». Победу в Москве я бы назвал вишенкой на торте. Это было нечто.

— Сейчас «Лужники» очень сильно изменились, получили апгрейд. Кто поднимет там Кубок мира 15 июля?

— Конечно Англия (смеётся). Мне бы этого хотелось. А вообще, мне очень нравится сборная Бельгии. Их не вписывают в когорту фаворитов, но у них хорошие шансы. У бельгийцев отличный состав, который к тому же обладает и нужной глубиной.



— Что знаете о сборной России?

— Не так много, если честно. Знаю, что в вашей сборной играет 38-летний защитник, мой ровесник. Это очень круто, что он сыграет на чемпионате мира. Я бы не смог (смеётся).



— Такой возраст не будет проблемой?

— Это было бы проблемой, если бы вся команда состояла из 38-летних (улыбается). Иметь одного-двух опытных игроков очень важно. Это пойдёт только на пользу. Даже в этом возрасте он поможет вашей команде.



— Что думаете про группу сборной России?

— Группа очень непростая. У Египта есть Салах. Но вашей команде помогут домашние трибуны. Думаю, что из группы выйдут Россия и Египет.

Египет доставит проблемы и без Салаха. Оборона команды – мощь Лидер травмирован, но Эктор Купер – на месте.

— Как сдержать Салаха?

— Главное это делать не так, как сделал Серхио Рамос. Он провёл выдающийся сезон, на протяжении года показывал великолепный футбол. Он был лучшим в Англии, и это очень круто. Нужно не давать принимать ему мяч, встречать жёстко. Я бы его сразу начал бить по ногам (смеётся).

— Английские фанаты пытаются всячески запугать россиян, обещают устроить Третью мировую войну. Нам действительно стоит бояться?

— Не знаю, где вы это услышали. Не читайте английских газет, как говорится. Фанаты приедут поддерживать свою команду, устраивать праздник. Те, кто искренне болеет за сборную Англии, прилетят в Россию. Уверен, всё пройдёт мирно. К примеру, нас всех в России принимают замечательно. У меня отличные впечатления от России. Мы были на стадионе в Калининграде, он фантастический. Люди очень душевные и доброжелательные.



— Здесь, в Калининграде, сыграют Англия и Бельгия. Ваш прогноз?

— 2:1 — победа Англии. Забьют Кейн и Стерлинг, а у Бельгии – Азар.