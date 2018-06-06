Почему ушёл Зидан. Точка зрения, немного отличная от…

Когда он приходил 2,5 года назад, были три типа людей: он не сможет, он сможет и «хм...». Правы оказались все.

Он смог

Конечно – да. Девять трофеев наставника-новичка, не новичка в большом клубе, а новичка в большом футболе, включая недосягаемые и самым великим современникам три «ушастых».

Хм… Вычисляя среднее арифметическое – да.

Уровня «Барселоны» в Испании зидановский»Реал» не достиг. Речь не о счёте 2:1 по титулам чемпиона и 3:0 по кубкам Короля за последние три года. Речь не о личных встречах, где фаворитом всегда шла «Барса», что, глядя на последние результаты Классико за два года (четыре года, шесть лет), явно неспроста. Речь о более цельной картине, которую блауграна оставляет внутри королевства – меньше осечек с аутсайдерами, кэфы букмекеров на «Барсу» чуть ниже, чем на «Реал» с аналогичными соперниками, бОльшая мотивация, ибо Каталонии всегда есть что доказывать остальной Испании, что вкупе с болельщиками только укрепляло фундамент.

С другой стороны – международная арена. Дифирамбов спето очень много и очень многими. Все всё знают.

Складываем отрицательное и положительное, делим на два – получаем среднее в виде «Хм…».

Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни Лига чемпионов – только повод об этом сказать.

Он не смог

Команда «Реал» стремилась быть главнее Бенитеса, Моуриньо стремился быть главнее команды «Реал» – ни так, ни так команда не феерила. А команда «Реал» и Зидан стремились быть равны, у них получалось. Каждый игрок понимал, кто перед ним, понимал, как он будет выглядеть перед другими членами команды, руководством, болельщиками, любителями футбола, если как-то возразит Зидану по поводу позиции или игрового времени, потому все игроки в отдельности и вся команда уважительно вели себя с тренером – Зидан оценил и не подвел. Зидан понимал, в каком он клубе и какие игроки перед ним, понимал, что игрок «Реала» – это статус для игрока, в клубе играющего, и статус для клуба, этим игроком обладающего, потому давал играть каждому и не подминал никого, дабы на эти статусы не бросать тень – команда оценила и не подвела. Идиллия, дело спорится, но…

Зидан оставался для команды «Реал» наставником – старшим, опытным, почитаемым товарищем, которого все слушают и уважают, получая уважение в ответ. Он мог сказать, как лучше бить, кому пасовать или куда бежать, мог толкнуть речь в перерыве финала Лиги чемпионов, мог помочь молодому таланту освоиться в ярком составе. Много чего мог, но не смог стать тренером.

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Ещё раз: «Реал» – это статус, термин этот не употребляется ни для какого другого клуба так часто, как для «Реала». Задача Зидана при этом упрощается – игроки просто обязаны статусу соответствовать – играют с полной отдачей, проявляют всё лучшее, что у них есть, просто обязаны обеспечить проявление лучших качеств других. Зидан всё это дело корректирует и дает ценные указания. Механизм отработан – один и тот же состав выходит второй год подряд на финальный матч Лиги. Зидан шёл к этому больше двух лет.

Да вот незадача. В своем дворе, в Испании, опытным путем, постоянно встречаясь лицом к лицу, поняли суть игры «Реала», поняли, как этому противостоять – стараться не давать проявлять лучшие качества игрокам «Реала». Другие дворы, европейские страны, – пока не дошли до этого, наверное, сюда закрадывается нежелание подстраивать под «Реал» и желание выиграть, показывая свой: поочередно французский, итальянский, немецкий, английский вариант футбола, ни у кого не вышло. Пока не вышло. Чтобы побеждать в Испании уже летом, надо было думать над новой тактикой, стратегией игры с разными клубами. Зимой, выйдя в плей-офф Лиги Чемпионов 2017/2018, то же самое надо было думать и про европейские команды. Сойдись в этом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов «Реал» и «Барселона», дальше прошла бы «Барса», она знает «Реал».

Думается, Зидан понял, что сии тактические замыслы, пусть и с уже знакомым составом он за межсезонье не осилит. Он не тактик. Он не Гвардиола, с его стремлением видеть поле из квадратов, треугольников и еще незнамо чего, не Сарри, с его множеством схем на все случаи жизни, не Моуриньо, с его по сути одной, но все же разновариантной тактикой, ни Клопп, у которого также одна тактика, под которую подобраны игроки, умноженная на кураж от скорости. Игра Зидана – использование лучших качеств игроков его звездного состава с подсказками от него в зависимости от ситуации на поле. В следующем сезоне этого будет недостаточно, Зидан это понимает, оттого и ушел – не смог. Пока не смог?..