Рекордсмены чемпионатов мира. Кто они?

Король Футбола – единственный игрок в истории, выигравший три чемпионата мира. Сборная Бразилии с Пеле в составе завоёвывала золотые медали в 1958, 1962 и 1970 годах. Правда, финал ЧМ-1962 Бразилия – Чехословакия нападающий пропустил из-за травмы. Кроме того, Пеле – один из трёх футболистов наряду с немцами Уве Зеелером и Мирославом Клозе, который забивал на четырёх чемпионатах мира. Он также автор самого «молодого» гола. Когда Пеле поразил ворота сборной Уэльса на ЧМ-1958, ему было всего 17 лет, семь месяцев и 27 дней.

Немецкому нападающему принадлежит рекорд по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов мира. Лучший бомбардир в истории национальной команды забил 16 мячей: пять на ЧМ-2002, пять на ЧМ-2006, четыре на ЧМ-2010 и ещё два на золотом для сборной Германии ЧМ-2014. Клозе опережает бразильца Роналдо на один гол, немца Герда Мюллера – на два, француза Жюста Фонтена – на три.

Мирослав Клозе Фото: Mika Volkmann/Bongarts/Getty Images

Жюст Фонтен

Французский нападающий – самый эффективный бомбардир в рамках одного турнира. Фонтен забил все свои 13 мячей на ЧМ-1958. На групповом этапе он сперва сделал хет-трик в ворота сборной Парагвая, потом оформил дубль в игре с Югославией и добавил к этому гол Шотландии. Затем Жюст дважды отличился в четвертьфинале с Северной Ирландией и забил один мяч в полуфинале бразильцам. Наконец, в матче за третье место Фонтену удался покер в ворота сборной ФРГ. С тех пор никто не смог приблизиться к результату француза. Только Герд Мюллер на ЧМ-1970 достиг рубежа в 10 голов.

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Нападающий сборной России на ЧМ-1994 сумел забить пять голов в одном матче. Клиентом уроженца Ленинграда стала сборная Камеруна. За всю историю чемпионатов мира никому, кроме Саленко, не удавался пента-трик. Всего на том турнире у Олега было шесть голов в трёх матчах группового этапа, поскольку он ещё отличился в игре со Швецией. На ЧМ-1994 Саленко стал обладателем «Золотой бутсы» вместе с болгарином Христо Стоичковым. Интересно, что матч с Камеруном стал последним в карьере нападающего за сборную России.

Джеффри Хёрст

Продолжая тему великих бомбардиров чемпионатов мира, нельзя не вспомнить бывшего нападающего сборной Англии. Хёрст – единственный игрок, сумевший оформить хет-трик в финале. Это случилось на ЧМ-1966 в матче с ФРГ. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в дополнительное всё решили два точных удара Хёрста в дополнительное время. Эпизод с победным голом, который швейцарский судья Готтфрид Динст засчитал после консультаций с советским лайнсменом Тофиком Бахрамовым, остаётся едва ли не самым спорным в истории мировых первенств.

Антонио Карбахаль и Лотар Маттеус

Голкипер сборной Мексики и защитник сборной Германии сыграли на пяти чемпионатах мира. Карбахаль выходил на поле в турнирах, которые проводились с 1950 по 1966 год. Маттеус дебютировал на ЧМ-1982, а последним его турниром стал ЧМ-1998. Именно Маттеус владеет рекордом по количеству матчей в финальных стадиях мирового первенства. Их у немца 25. Кроме Карбахаля и Маттеуса пять раз попадал в заявку сборной Италии на чемпионат мира голкипер Джанлуиджи Буффон, но сыграл он на четырёх турнирах с 2002 по 2014 год. Для защитника сборной Мексики Рафаэля Маркеса ЧМ-2018 тоже станет пятым в карьере.

Кафу

Бразильский защитник – единственный футболист, сыгравший в трёх финалах чемпионатов мира (1994, 1998, 2002). Два из них завершились победами команды Кафу. В 1994 году сборная Бразилии одолела в серии пенальти Италию, а в 2002-м взяла верх над Германией – 2:0.

Кафу Фото: Buda Mendes/Getty Images

Норман Уайтсайд

На ЧМ-1982 этот атакующий полузащитник сборной Северной Ирландии сыграл в матче с Югославией в возрасте 17 лет и 41 дня. Уайтсайд – самый молодой участник финальных стадий чемпионатов мира. Североирландец побил рекорд, принадлежавший Пеле. На клубном уровне Уайтсайд выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», но из-за травм вынужден был завершить карьеру уже в 26 лет. Он успел сыграть за сборную Северной Ирландии 38 матчей, в которых забил девять голов. В том числе поразил ворота сборной Алжира на ЧМ-1986.

Фарид Мондрагон

Колумбийскому голкиперу принадлежит рекорд с противоположным значением. Мондрагон – самый возрастной футболист, когда-либо игравший в финальных стадиях чемпионатов мира. Он вышел на поле в матче с Японией на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и трёх дней. Впрочем, на ЧМ-2018 в России рекорд Мондрагона, скорее всего, будет побит. Основному голкиперу сборной Египта Эссаму Эль-Хадари уже 45 лет и почти пять месяцев!

Роже Мила

Легендарный камерунский нападающий до сих пор остаётся самым возрастным футболистом, забивавшим на чемпионатах мира. В 1990 году весь мир влюбился в яркую сборную Камеруна Валерия Непомнящего, в которой сверкал Милла. Однако Роже сумел отличиться и на следующем ЧМ-1994. Он поразил ворота Станислава Черчесова в том самом матче Россия – Камерун (6:1). На тот момент нападающему было уже 42 года, один месяц и восемь дней.

Вальтер Дзенга

Голкипер сборной Италии сотворил самую длительную серию без пропущенных мячей. На ЧМ-1990 Дзенга сохранял свои ворота сухими на протяжении 517 минут. В трёх матчах группового этапа он не пропустил от Австрии, США и Чехословакии, потом Вальтер сыграл но ноль в 1/8 финала с Уругваем и четвертьфинале с Ирландией. Пробить Дзенгу сумел только аргентинец Клаудио Каниджа в полуфинале. Итальянцы вели со счётом 1:0, но пропустили на 67-й минуте и уступили в серии пенальти.

Вальтер Дзенга Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Хосе Батиста

Бывший игрок сборной Уругвая обладает рекордом, который точно не хочет повторить никто из участников ЧМ-2018 в России. Батиста – автор самой ранней красной карточки на чемпионатах мира. Эта история случилась в 1986 году в матче 3-го тура группового этапа Шотландия – Уругвай. Защитник покинул поле менее чем через минуту после того, как был дан стартовый свисток. Французский судья Жюэль Кинью удалил Батисту на 56-й секунде за подкат сзади против Гордача Страчана.