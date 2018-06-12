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Представление нового главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги

Хулен Лопетеги
Анатолий Романов
Фото: Power Sport Images/Getty Images
Тренер, которого не ждал никто. Лопетеги возглавил «Реал»
Мадрид увёл наставника у сборной Испании.
Футбол / Испания

Почему «Реал» выбрал Лопетеги?

Новость о назначении Хулена Лопетеги главным тренером «Реала» прозвучала громом среди ясного неба даже для испанских СМИ. Этого просто никто не ожидал! Никаких тебе пресс-конференций, как в случае с уходом Зинедина Зидана, никаких интервью президента мадридского клуба Флорентино Переса с намёками на Лопетеги. Просто официальный сайт «Реала» сегодня днём опубликовал информацию, что в ближайшее время будет подписан трёхлетний контракт с 51-летним специалистом. Вот и всё развитие истории.

5 кандидатов на замену Зидана в «Реале»
Из кого будет выбирать президент «Реала» Флорентино Перес?

Лопетеги не называли даже в числе пяти-десяти кандидатов на пост главного тренера «сливочных». Когда Зидан попрощался с «Реалом», букмекеры стали принимать ставки на то, кого выберет Перес на замену французу. Фаворитом гонки за «золотое кресло» называли коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Достаточно высокими казались шансы и Арсена Венгера, покинувшего в мае лондонский «Арсенал». В виртуальную очередь пристроились Гути, Массимилиано Аллегри, Антонио Конте, Маурицио Сарри, Андре Виллаш-Боаш, Луис Фелипе Сколари, Тите и Йоахим Лёв, который, впрочем, сразу же открестился от переговоров с Мадридом.

Видимо, Перес принял решение сделать ставку на того, с кем, с одной стороны, оказалось проще всего договориться по финансовым и трансферным вопросам, а с другой, подходящего тренера для испанских игроков «Реала». В заявке сборной Испании на ЧМ-2018 находятся защитники Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Начо, полузащитники Иско, Марко Асенсио и Лукас Васкес. Защитник Хесус Вальехо тоже остался в расположении национальной команды, даже не попав на чемпионат мира. Ещё один важный момент: Лопетеги прошёл через «Реал» как игрок, пусть и сыграл за «сливочных» в Примере лишь однажды, и как тренер. Хулен возглавлял «Кастилью» в 2008-2009 годах.

Какие достижения у сменщика Зидана?

Будучи футболистом, Лопетеги выступал на позиции голкипера. Считается, что из вратарей редко получаются хорошие тренеры, но Станислав Черчесов как-то справедливо заметил, что это обманчивое восприятие: просто голкиперов в десять раз меньше, чем полевых игроков. Хулен с коллегой из сборной России наверняка согласен и доказывает это на деле.

Лопетеги чуть-чуть поиграл в «Реале» и «Барселоне», а перчатки повесил на гвоздь в 2002 году, после пяти сезонов в «Райо Вальекано». Сразу же стал тренером. Впрочем, первый самостоятельный опыт молодого специалиста был неудачным: в 2003-м он продержался всего 10 матчей во главе «Райо Вальекано», выступавшего тогда в Сегунде. Хулен взял паузу в пять лет, отработал сезон в фарм-клубе Мадрида и потом связал свою карьеру со сборными. В период с 2010 по 2014 год он тренировал команды Испании U19, U20 и U21. С юношеской сборной 19-летних Лопетеги выиграл Евро-2012, с молодёжной победил на Евро-2013. Интересно, что лучшим бомбардиром того турнира стал воспитанник «Реала» Альваро Мората, которого Хулен не взял на ЧМ-2018.

В 2014-м Лопетеги ушёл в «Порту». В первый сезон «драконы» заняли под руководством испанца второе место, отстав от «Бенфики» на три очка, а по ходу второго сезона тренер был уволен, так как результаты стали ухудшаться. В 2016-м Хулен возглавил первую сборную Испании и достаточно легко прошёл с ней квалификацию. «Красная фурия» потеряла очки лишь в гостевом матче с Италией, сыграв вничью.

Кто заменит Лопетеги в сборной Испании?

В мае Лопетеги продлил контракт с федерацией на два года. Это значит, что ещё две недели назад Хулен не думал ни о каком «Реале», а был рад возможности доработать со сборной Испании до Евро-2020. Очевидно, Мадрид заплатит какие-то отступные за своего нового тренера.

Новость о назначении Лопетеги в «Реал» не остыла, а испанские СМИ уже перебирают имена возможных сменщиков 51-летнего специалиста в сборной. Среди кандидатов – экс главный тренер «Ромы», «Сельты» и «Барселоны» Луис Энрике, чья зарплата, правда, должна смутить федерацию, а также бывший наставник «Хетафе», «Севильи», «Олимпиакоса», «Марселя» и «Малаги» Мичел. Ещё одна рассматриваемая кандидатура – Альберт Селадес, тренирующий сейчас молодёжную сборную страны.

Лопетеги в «Реале» – это действительно большой сюрприз. Интересно, сумеет ли он сработаться с обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду, ведь однажды Хулен назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Но, может, Лопетеги уже знает, что португалец точно уходит?

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