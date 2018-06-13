«Все с усами — на стадион!» Черчесов призвал поддержать сборную России

Тренировка сборной России в «Лужниках» прошла под эгидой ФИФА. Снимать футболистов с трибуны запретили сразу и жёстко. «Ещё раз достанете телефон, лишим аккредитации», — металлическим голосом обрисовал будущее брутальный лысый стюард. Коллина – и тот выглядит добрее. Нет видео, нет ничего — понятно, что писать (и читать) о происходящем на поле во время тренировки может только любитель ретроэкзотики. 15 минут открытой части занятия прошли незаметно, все 23 игрока сборной занимались в общей группе.



Спустя полтора часа в зал для пресс-конференций зашли Черчесов и один из лидеров сборной Александр Самедов. Первый вопрос задали грузины.

— Станислав Саламович, если бы Джикия был здоров, он имел бы шанс попасть на ЧМ? Насколько это большая потеря для сборной?

— С Жорой мы общались пару дней назад, контакт у нас есть. Джикия — это большое подспорье для сборной. Теоретически он претендовал на место в стартовом составе. Нужные качества у него для этого есть. Но мы не можем ничего поменять. Игрок только недавно возобновил тренировки. Мы надеялись, что он восстановится к старту турнира, но Георгий, как и Виктор Васин, к сожалению, этот ЧМ пропустит.



Следующим микрофон взял известный телекорреспондент Дмитрий Занин.



— Расскажите немного о жизни команды. Например, как пройдёт её сегодняшний вечер? Это, возможно, самый важный вечер для их карьеры. Дзюба сказал, что ребята точно соберутся на серьёзный разговор.

— Это внутрикомандное мероприятие, ребята могут собраться. Позавчера они играли в «Что? Где? Когда?». Мы не вмешиваемся. Сейчас команда уехала в Новогорск, потом – обед и отдых. В 18:00 — теория. Вчера мы провели теоретическое занятие. Смотрели, как Саудовская Аравия играет в атаке. Сегодня посмотрим их игру в оборону. Мутко вчера приехать не смог, надеюсь, подъедет сегодня, поужинаем вместе. Что касается ребят, то у каждого футболиста свои ритуалы. Кто-то бутсы чистит или работает с шипами. В 23:00 — отбой. Всё идёт своим чередом. Если футболисты захотят что-то поменять в распорядке дня и, например, встретиться, мы на это никак не влияем. Они легко могут собраться и пообщаться.

«Ощущение, что мы — ваши враги». Дзюба выступил с мощнейшим манифестом Артём объяснил болельщикам и журналистам, в чём они не правы.

— Действительно сегодня соберёмся, может, поиграем в бильярд или в «плейстейшн». Ну и, конечно, поговорим, — добавил Самедов.



— Вот вы переживаете за нас, а нам переживать не нужно, — уточнил Черчесов.



— Вы смотрели матч Саудовская Аравия — Германия? Какие сделали выводы? И второй вопрос — как воспринял возвращение в сборную Сергей Игнашевич?

— Начнём с того, что мы провели хорошую работу в Австрии. Сейчас выходим на определённый уровень, это видно. В игре с Турцией были проблески того, что мы хотим. В свою очередь последние тренировки показали, что мы стали на порядок свежее. Совсем другое качество тренировок. Что касается Игнашевича, то он всегда был с нами. Мы его из виду не упускали. Рады, что он в сборной России. Это реальная боевая единица, которая объединяет команду как в раздевалке, так и на поле.



— Мы видели этот матч, — ответил Самедов. — Не только его, но и с итальянцами. Саудовская Аравия — техничная команда, которая любит играть с мячом. Наша задача не позволить им это.



— Как оцениваете физическое состояние Кузяева? — спросил у главного тренера журналист из Таджикистана. — Есть вероятность, что завтра он попадёт в стартовый состав?

— Далер пропустил несколько последних игр в клубе и в сборной не играл из-за травмы. Состояние у него было не такое, каким должно быть. Но сейчас оно стало намного лучше. Это видно даже визуально. Хотя мы проводим тесты и всё видим. У всех футболистов сборной в этом плане произошёл заметный сдвиг. Сегодняшняя тренировка дала дополнительную пищу для размышлений. У нас уже есть стартовый состав на завтра. И Кузяев имеет такие же шансы, как и другие.



— Дзюба ярко выступил вчера. Он говорил от лица всей команды? Вы обсуждали это внутри коллектива? — вопрос Самедову.

— Я думаю, что Артём нашёл правильные слова. Да, он говорил от лица команды. Нам бы хотелось, чтобы вокруг сборной было больше позитива. Но мы как футболисты должны создать этот позитив. В наших руках есть такая возможность, что мы и постараемся сделать на этом турнире. В целом Артём всё по делу сказал.



— Какие ощущения перед матчем открытия? — поинтересовался эстонский журналист, добавив ещё один логичный вопрос. — Как вы оцениваете Антона Миранчука, который предыдущий сезон провёл в «Левадии»?

— Все тренируются, готовятся к игре, что не может не радовать, — перехватил инициативу Черчесов. — Маленькие болячки ушли в сторону. По поводу Антона Миранчука — видел его игру как раз, когда он выступал в Эстонии, играл в еврокубках. Его прогресс меня радует, но удивления не вызывает. Ещё тогда было видно, что у парня есть потенциал. Если, конечно, он будет правильно относиться к себе — что он, кстати, и делает. Можем этому только порадоваться.

«Не вижу в сборной второго Аршавина. Может, не вырос ещё» Андрей Аршавин – о потенциале Головина, критике Черчесова и своей зависти к Кержакову.

На предыдущие два вопроса главному тренеру отвечать было сложно, так как микрофон заметно хрипел. Вроде в «Лужниках» всё должно быть вполном порядке, но первое же большое событие обнажило проблемы, которые решаются банальным саундчеком.



— Какая-то проблема с микрофоном? — интересуется Черчесов. — Или это мой голос так звучит?



— Болельщики «Легии» желают вам удачи, — сообщил польский журналист. — Для вас важно было добиться славы в другой стране, не только в России? Когда приедете в Варшаву?

— Сначала скажу: «Легия» один раз — «Легия» навсегда!» Мы провели там великолепное время, добились серьёзных успехов, которыми можем гордиться. Польские болельщики всегда нас поддерживали. Накануне матча с Саудовской Аравией мне прислали эсэмэски руководители «Легии», получал сообщения и из Германии. Отовсюду желают успеха. Именно успеха, а не удачи. Насчёт Варшавы — я доволен своим местом работы и хочу, чтобы так продолжалось ещё годы и годы.



— Ожидали критику такого масштаба после контрольных матчей? Считаете, она обоснованна? Она поможет вам или команде, возможно, вы как-то используете это в общении с футболистами?

— Работа у меня такая… Спросите любого журналиста, вам ответят, что все команды и тренеры должны принимать критику. Доля критики в адрес сборной России действительно есть. Но я практически ничего не читаю и не смотрю, концентрируюсь на работе. Мы идём своей дорогой, и то, что попали под критику, естественное явление в современном мире. Надо нормально это воспринимать. Мы можем только поменять качество своей игры. В разговорах с ребятами эту тему мы не затрагиваем. Похвала ведь это тоже критика? Вот поэтому нам надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. Возможности для этого есть. Мы максимально готовы к завтрашней игре.



Ведущая пресс-конференции дала слово бразильскому журналисту. Черчесов опередил вопрос. «Про Фернандеса спросишь?» — с улыбкой попытался угадать тренер. Но не угадал.

— В декабре я видел, что многие здесь, в России, считают группу А самой лёгкой на ЧМ, — поделился мнением бразильский репортёр. — Это опасные разговоры?

— Мы не можем влиять на мнение людей. Можем только своей игрой подчеркнуть, какая у нас группа. С первого дня изучаем соперников. Из наших уст никогда не звучало, что в какой-то из групп есть слабые команды. Каждый на чемпионате мира покажет свой максимум. Понятно, что первая игра, игра открытия, накладывает определённый психологический отпечаток на команду. Мы этот вопрос решаем. А по поводу Фернандеса отмечу, что сегодня он хорошо тренировался. Марио прекрасно чувствует себя в коллективе. Пару раз он приезжал в сборную с травмами и не до конца проявил себя. Но сегодняшняя тренировка подтвердила, что он очень хочет попасть в стартовый состав. Впрочем, как и все остальные мои футболисты.



— Вы осознаёте, что уже завтра первый матч сборной России на ЧМ? — попытался зайти на тему мандража журналист из Индии. — Слышали, что об этом говорил Путин?

— Думаю, это ощущение появится завтра перед игрой. Пока мы только провели большую работу. Проанализируем её и подготовимся к матчу. Что касается слов Путина, то мы получили право провести ЧМ и теперь должны показать, как Россия к этому готова. Вы были только в Москве или в других городах тоже? Нет? Тогда поезжайте и передайте в Индию, что у нас очень большая и добрая страна. Я побывал практически на каждом стадионе ЧМ — там очень хорошо. Так что организаторы ЧМ уже победили. Как сказал Инфантино, такой беспроблемной организации ещё не было в истории чемпионатов мира.

«На чемпионат мира потратили 678 миллиардов рублей. Половина ушла на транспорт» Алексей Сорокин чуть не умер из-за ЧМ-2018. В буквальном смысле слова.

— Семён Слепаков посвятил вам песню, — вопрос из России. — Вы её слышали? Как отреагировали? Было что-то в ней, что вас порадовало?

— Врать не буду, не видел. Так что нечего комментировать. Вы знаете, в плане подготовки меня порадовал пас Дзагоева на Самедова и гол в ворота сборной Турции. Я бы ответил на ваш вопрос, но сейчас занят менее важными делами, — пошутил Черчесов. Самедов тоже сказал, что не слышал песню — послушает после ЧМ. Так мы и поверили.



— Чемпионат мира — это большой турнир для России и мира, — спросил датчанин. — У вас есть послание русским людям перед его началом?

— Вы из Дании? Не «из-дания», а из страны Дании — вы же понимаете разницу, — запутался в собственной шутке Черчесов. — В общем, русскую душу вам не понять. Говорю как есть — такое чувство, что полстраны только завтра перед стартовым свистком узнает, что в России начался ЧМ. Мы медленно заряжаем, но быстро едем. Мы докажем своей игрой, что достойны поддержки болельщиков. Нужно делами доказывать свою состоятельность.



— Мы внутри команды хотим, чтобы народ гордился своей сборной, — добавил Самедов. — Мы очень хотим этого добиться.

Следующий вопрос из Англии, от Джеймса. Станислав Саламович хитро улыбнулся и уточнил: «Bond? James Bond?». Журналист не стушевался и поправил нашего тренера: «James Dodd». Британская часть прессы захохотала. Чтобы вы понимали, Джеймс — очень известный продюсер Fox Sports.



— Вас напрягает рутина подготовки к ЧМ? Вы не переживаете перед первым матчем?

— Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Сегодня вечером обсудим с ними какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда у нас бывают монологи. Монолог — это когда говорит один, — зачем-то объясняет Черчесов. — А сегодня будет маленький диалог. Футболист — это как актёр, с ним нужно обмениваться мнением. Другое дело, что когда мы принимаем решения — это указания тренера, и их надо выполнять. Потом будет ужин, с вашего позволения. Тренер тоже человек. Ну а потом будет потом…



— Опыт выступления на ЧМ важен или нет? — спросили Самедова. — Что вы поняли на предыдущем чемпионате мира, как изменились с того времени? О чём, может быть, спрашивают вас менее опытные ребята? Проще говоря: что такое ЧМ и с чем его едят?

— Это очень волнительный момент. Несмотря на то что я дебютировал на ЧМ в 29 лет — очень переживал. Психологически это сыграло плохую шутку конкретно со мной. От психологии многое зависит. Спустя четыре года могу сказать, что стал гораздо спокойнее и готов значительно лучше, чем тогда.

— Почему Россия должна победить завтра? — вопрос в лоб главному тренеру.

— Потому что мы хотим этого! — коротко ответил он.

Последним слово попросил корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, обладатель пышной растительности на лице.



— Станислав Саламович, вы наверняка слышали об акции #усынадежды, которую запустил Иван Ургант в своём вечернем шоу на Первом канале. Несмотря на шуточный антураж, это серьёзная акция и лично я приму в ней участие. Завтра сбрею бороду, оставлю усы и пойду так на матч с Саудовской Аравией. Скажите, как вы к этому относитесь и можете ли призвать людей поддержать #усынадежды?

Вопрос вызвал недоумение у Черчесова. Начал он неуверенно: «У меня такое чувство, что я в каком-то другом пространстве живу. Я не знаю, о чём вы говорите, но — все с усами на стадион!».



Зал взорвался овациями, наконец-то наш тренер позволил себе получить удовольствие и доверять, а не везде опасаться подвоха. Так держать, Станислав Саламович. Ну сделайте, пожалуйста, так, чтобы завтра усы нашей надежды не опустились в грустной ухмылке, а взметнулись вверх, как у Сальвадора Дали. В общем, если усы, то #усынадежды!