А также: Егоров с усами, Слюсаренко в пробке, Куимова в английском телевизоре.

Как наш Гриша «расколол» Марио. Крутые истории от журналистов «Чемпионата»

В Москве открылся чемпионат мира. Разумеется, весь день наши корреспонденты провели либо в «Лужниках», либо рядом с ними.

Дмитрий Егоров нарисовал себе усы.

Подержал в руках Кубок мира.

Сфоткался с комментаторами матча на Первом канале.

Ночные похождения Егорова — по ссылке ниже.

Не только Россия и «Спартак». Учимся радоваться жизни Но аргентинцы, мексиканцы, колумбийцы, бразильцы и перуанцы делают это лучше – будто они выиграли 5:0.

Григорий Телингатер работал в «Лужниках» допоздна.

Он поймал после допинг-контроля Марио Фернандеса и долго его пытал.

«В Бразилии я много пил, а Россия мне помогла». Сильные слова Марио Фернандеса После победы на ЧМ-2018 Марио Фернандес рассказал то, о чём раньше предпочитал молчать.

Павел Пучков и Полина Куимова гуляли по фан-зоне.

Вот здесь они об этом рассказывают.

Праздник, который мы ждали. Москва шумно отметила победу сборной До сих пор не верится, что это происходит у нас.

Полина со всеми фоткалась.

И давала интервью английским телевизионщикам.

Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко по традиции ворчал. Многокилометровые людские пробки ему не нравятся, видите ли.

Олег Лысенко начал день с ностальгии.

Зато потом поехал центр и встретил кучу интереснейших людей.

Денис Целых стоит особняком в этом перечне счастливых и весело тусующихся людей. Он работал! Но всё-таки сходил в центр и поплясал с болельщиками.

Сегодня мы разъезжаемся по разным городам. А где дорога, там всегда приключения. А значит, будет весело!