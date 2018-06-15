Как наш Гриша «расколол» Марио. Крутые истории от журналистов «Чемпионата»

В Москве открылся чемпионат мира. Разумеется, весь день наши корреспонденты провели либо в «Лужниках», либо рядом с ними.
Дмитрий Егоров нарисовал себе усы.
Подержал в руках Кубок мира.
Сфоткался с комментаторами матча на Первом канале.
Ночные похождения Егорова — по ссылке ниже.
Григорий Телингатер работал в «Лужниках» допоздна.
Он поймал после допинг-контроля Марио Фернандеса и долго его пытал.
Павел Пучков и Полина Куимова гуляли по фан-зоне.
Вот здесь они об этом рассказывают.
Полина со всеми фоткалась.
И давала интервью английским телевизионщикам.
Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко по традиции ворчал. Многокилометровые людские пробки ему не нравятся, видите ли.
Олег Лысенко начал день с ностальгии.
Зато потом поехал центр и встретил кучу интереснейших людей.
Денис Целых стоит особняком в этом перечне счастливых и весело тусующихся людей. Он работал! Но всё-таки сходил в центр и поплясал с болельщиками.
Сегодня мы разъезжаемся по разным городам. А где дорога, там всегда приключения. А значит, будет весело!