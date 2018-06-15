«В Бразилии я много выпивал». Откровенное интервью с Марио Фернандесом

После победы на ЧМ-2018 Марио Фернандес рассказал то, о чём раньше предпочитал молчать.

Марио Фернандес после матча с Саудовской Аравией отправился на допинг-тест. После этого он ответил на вопросы бразильских журналистов и обозревателя «Чемпионата».

– 5:0! Каково?

– Славное начало. Результат к нам долго не шёл, но теперь появился. Было крайне важно победить, и мы заслуженно выиграли.

– Полагали, что будет так легко?

– Соперник не был слаб. Они с минимальным счётом заканчивали последние матчи. Крупного результата добились мы сами.

– Чувствовали давление?

– Конечно! Первая игра мундиаля. Тем более дома – все смотрят. Но мы знали, как с этим справляться.

– Соперник оставлял пространство сзади.

– Черчесов показывал нам на видео, как играет Саудовская Аравия. Много атакует, но не настолько хороша в защите. Мы этим и воспользовались.

– Не маловато ли вышло атакующих игроков в основе? Дзагоев, Смолов и Головин.

– Достаточно. Во втором тайме успешно появился Дзюба. Мы же вместе атакуем, вместе обороняемся. Увы, Дзагоев получил травму, но заменивший его Черышев провёл отличный матч, дважды отличившись.

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– Во время гимна пытались подпевать?

– Пока тяжело, но сам гимн впечатляет.

– Матч с Египтом может гарантировать выход из группы.

– Да, но пока мы ещё ничего не добились.

– После такого счёта давление на сборную Россию убавится?

– Мы знаем, что к нам были вопросы из-за отсутствия побед, но с такой поддержкой, какая была сегодня, мы справились с Саудовской Аравией.

– Показалось, что трибуны были достаточно тихими по сравнению с клубным футболом.

– Нет-нет. Народ веселился и гнал нас вперёд. Это чувствовалось.

– В ЦСКА вы закрываете весь правый фланг. Теперь это было больше на Самедове?

– В клубе мы играем с тремя центральными защитниками, а сегодня у нас их было два. Мне было комфортно играть вместе с Самедовым справа.

– После такого уверенного результата, думаете, Россия пройдёт далеко?

– Мы не можем так мыслить. Каждый раз думаем о победе в следующем матче. В любом случае мы проводим мундиаль на своём поле и не можем довольствоваться минимумом.

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– Россия теперь фаворит группы?

– Не знаю. Всё-таки у нас ещё впереди и Египет, и Уругвай. Надо смотреть, как сложится. Уругвай знаем чуть лучше.

– Каково родиться в Бразилии, но выступать в России?

– Отлично. Я уже давно в России – шесть лет. Мне нравится народ. Я вроде нравлюсь людям тоже.

– Что вам дал период в «Гремио»?

– Очень много дал. Я благодарен этой команде. Тогда я делал вещи, которые сейчас бы не повторил.

– Например, сбежали из клуба в какой-то момент?

– Я делал вещи, о которых сожалею. Сейчас я другой человек. Стал в большей степени профессионалом.

– А ещё вы не приехали в сборную Бразилии, когда вас вызвали. Что это было?

– Я не афиширую те причины. Они личные. Само собой, о том я тоже жалею. Но так сложилось, что после этого Россия открыла для меня свои двери и сильно мне помогла.

– Если бы была возможность вернуться в тот момент, поступили бы иначе?

– Конечно. Я бы приехал в сборную Бразилии.

– Какой была ваша жизнь тогда?

– У меня была в том числе ночная жизнь. В Порту-Алегре я много гулял, много пил. Конечно, я сожалею об этом.

– В России ночные тусовки покруче?

– А я даже не в курсе, какие они тут. Я уже давно стал спокойным.

– Ваш первый тренер Маркос недавно сказал «Чемпионату», что гордится вами.

– Он мне очень помог. Именно Маркос работал со мной и привёл меня к первому контракту с «Сан-Каэтано». Его заслуга в том, что я здесь нахожусь.

– Вы хотели бы вернуться в чемпионат Бразилии?

– Сейчас – нет. Хочу остаться в России как можно дольше. Если удастся, то закончить карьеру тут. Когда перестану выступать на профессиональном уровне, то поиграл бы за «Сан-Каэтано».

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– Каким вы видите своё будущее после карьеры? Оно будет в России или Бразилии?

– Моя жена из Бразилии, но посмотрим, как сложится. Я ничему не говорю нет.

– Вы ощущаете себя россиянином?

– Абсолютно! Единственное, не говорю по-русски – очень сложный язык. Но у меня отличные отношения со всеми.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018



– Как относитесь к бразильским фанатам, которые называют вас предателем?

– Да, в Бразилии другие болельщики, нежели в России. Но вообще я часто бываю там в отпуске и ни разу не слышал каких-то претензий.

– И последнее. Головин уйдёт из ЦСКА?

– Он молод, и у него есть всё для выступления в большом клубе.

– «Ювентусе»?

– Он, вообще-то, нам в ЦСКА ещё нужен. Важный игрок, у которого невероятный потенциал. Думаю, он сам выберет верное решение.