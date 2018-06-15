«В Бразилии я много выпивал». Откровенное интервью с Марио Фернандесом

Марио Фернандес после матча с Саудовской Аравией отправился на допинг-тест. После этого он ответил на вопросы бразильских журналистов и обозревателя «Чемпионата».
– 5:0! Каково?
– Славное начало. Результат к нам долго не шёл, но теперь появился. Было крайне важно победить, и мы заслуженно выиграли.
– Полагали, что будет так легко?
– Соперник не был слаб. Они с минимальным счётом заканчивали последние матчи. Крупного результата добились мы сами.
– Чувствовали давление?
– Конечно! Первая игра мундиаля. Тем более дома – все смотрят. Но мы знали, как с этим справляться.
– Соперник оставлял пространство сзади.
– Черчесов показывал нам на видео, как играет Саудовская Аравия. Много атакует, но не настолько хороша в защите. Мы этим и воспользовались.
– Не маловато ли вышло атакующих игроков в основе? Дзагоев, Смолов и Головин.
– Достаточно. Во втором тайме успешно появился Дзюба. Мы же вместе атакуем, вместе обороняемся. Увы, Дзагоев получил травму, но заменивший его Черышев провёл отличный матч, дважды отличившись.
– Во время гимна пытались подпевать?
– Пока тяжело, но сам гимн впечатляет.
– Матч с Египтом может гарантировать выход из группы.
– Да, но пока мы ещё ничего не добились.
– После такого счёта давление на сборную Россию убавится?
– Мы знаем, что к нам были вопросы из-за отсутствия побед, но с такой поддержкой, какая была сегодня, мы справились с Саудовской Аравией.
– Показалось, что трибуны были достаточно тихими по сравнению с клубным футболом.
– Нет-нет. Народ веселился и гнал нас вперёд. Это чувствовалось.
– В ЦСКА вы закрываете весь правый фланг. Теперь это было больше на Самедове?
– В клубе мы играем с тремя центральными защитниками, а сегодня у нас их было два. Мне было комфортно играть вместе с Самедовым справа.
– После такого уверенного результата, думаете, Россия пройдёт далеко?
– Мы не можем так мыслить. Каждый раз думаем о победе в следующем матче. В любом случае мы проводим мундиаль на своём поле и не можем довольствоваться минимумом.
– Россия теперь фаворит группы?
– Не знаю. Всё-таки у нас ещё впереди и Египет, и Уругвай. Надо смотреть, как сложится. Уругвай знаем чуть лучше.
– Каково родиться в Бразилии, но выступать в России?
– Отлично. Я уже давно в России – шесть лет. Мне нравится народ. Я вроде нравлюсь людям тоже.
– Что вам дал период в «Гремио»?
– Очень много дал. Я благодарен этой команде. Тогда я делал вещи, которые сейчас бы не повторил.
– Например, сбежали из клуба в какой-то момент?
– Я делал вещи, о которых сожалею. Сейчас я другой человек. Стал в большей степени профессионалом.
– А ещё вы не приехали в сборную Бразилии, когда вас вызвали. Что это было?
– Я не афиширую те причины. Они личные. Само собой, о том я тоже жалею. Но так сложилось, что после этого Россия открыла для меня свои двери и сильно мне помогла.
– Если бы была возможность вернуться в тот момент, поступили бы иначе?
– Конечно. Я бы приехал в сборную Бразилии.
– Какой была ваша жизнь тогда?
– У меня была в том числе ночная жизнь. В Порту-Алегре я много гулял, много пил. Конечно, я сожалею об этом.
– В России ночные тусовки покруче?
– А я даже не в курсе, какие они тут. Я уже давно стал спокойным.
– Ваш первый тренер Маркос недавно сказал «Чемпионату», что гордится вами.
– Он мне очень помог. Именно Маркос работал со мной и привёл меня к первому контракту с «Сан-Каэтано». Его заслуга в том, что я здесь нахожусь.
– Вы хотели бы вернуться в чемпионат Бразилии?
– Сейчас – нет. Хочу остаться в России как можно дольше. Если удастся, то закончить карьеру тут. Когда перестану выступать на профессиональном уровне, то поиграл бы за «Сан-Каэтано».
– Каким вы видите своё будущее после карьеры? Оно будет в России или Бразилии?
– Моя жена из Бразилии, но посмотрим, как сложится. Я ничему не говорю нет.
– Вы ощущаете себя россиянином?
– Абсолютно! Единственное, не говорю по-русски – очень сложный язык. Но у меня отличные отношения со всеми.
Турнирная таблица чемпионата мира — 2018
– Как относитесь к бразильским фанатам, которые называют вас предателем?
– Да, в Бразилии другие болельщики, нежели в России. Но вообще я часто бываю там в отпуске и ни разу не слышал каких-то претензий.
– И последнее. Головин уйдёт из ЦСКА?
– Он молод, и у него есть всё для выступления в большом клубе.
– «Ювентусе»?
– Он, вообще-то, нам в ЦСКА ещё нужен. Важный игрок, у которого невероятный потенциал. Думаю, он сам выберет верное решение.