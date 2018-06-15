Не только Россия и «Спартак». Учимся радоваться жизни

Но аргентинцы, мексиканцы, колумбийцы, бразильцы и перуанцы делают это лучше – будто они выиграли 5:0.

То, что происходит в первую неделю ЧМ на Никольской, город не забудет никогда. Это настоящая выставка народов мира – и бронзовый Ленин, не снесённый у «Лужников», такому объединению пролетариев точно был бы рад.

Праздник, который мы ждали. Москва шумно отметила победу сборной До сих пор не верится, что это происходит у нас.

Если идти вверх по улице, то у первых скамеек вы услышите гимны перуанцев, которые по очереди пытаются взобраться на дорожные знаки.

Следом – костюмированное представление от танцующих мексиканцев. Пожалуй, парни в сомбреро обладают лучшими вокальными данными.

Дальше вы нарываетесь на аргентинский хаос. Здесь пьют водку, стучат в барабаны, толкаются и развешивают классно исполненные баннеры в честь Месси, Марадоны и Дибалы.



Бразильский карнавал дополнен бизнес-мотивами. Здесь ведут торговлю национальными футболками – по 2 тыс. рублей за штуку.

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Колумбийцы выделяются плохо скрытыми формами девушек.

Все последние дни улица заканчивалась агрессивно скандирующими аравийцами, но в четверг вечером они в народ не пошли. Соваться после 0:5 на проспект радости никому не захотелось.

Их место заняли русские. И они пели гимн с перуанцами, примеряли сомбреро мексиканцев, разносили улицу и ломали скамейки вместе с аргентинцами, развешивали рядом с их баннерами свои флаги, потом целовались с колумбийскими женщинами, а на своём островке вели себя как умеют – кричали за «Спартак» и пели Максим.

Чемпионат мира – это далеко не футбол. Нам всем надо научиться хоть что-то душевно праздновать. И Москва в этом плане уже делает успехи.



Так бы и дальше. Выходите на улицы, не стесняйтесь, перед нами сейчас весь мир!