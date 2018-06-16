«Не смог найти гнев и злобу, чтобы играть». Как футболисты губили карьеры

Футболиста сборной России Александра Головина всё активнее сватают в европейские топ-клубы. То «Ювентус» уже почти договорился с ЦСКА, то «Барселона» активно интересуется молодым игроком из России, то «Милан» присылает скаутов, чтобы изучить его игру подробнее. Однако при обилии вариантов футболисту всё сложнее делать выбор. Ведь, как показывает футбольная история, даже самые яркие, на первый взгляд, трансферы могут погубить карьеру игрока. Да и не только они: ещё могут быть проблемы с психологией, алкоголь, наркотики и даже религия.

Супер Головин! В Италии его сравнивают с Баджо и ещё сильнее ждут в «Юве» Испанская и итальянская пресса поёт дифирамбы Черышеву и Головину, а британцы ворчат об уровне турнира.

Два португальца – две судьбы

Когда-то давно Рикардо Куарежма отмахивался от сравнений с Криштиану Роналду и в чём-то даже превосходил его. В наши дни это, конечно, звучит странно, но с точки зрения технической оснащённости португальцы были друг друга достойны. Куарежма, добившись успехов на родине, отправился покорять топ-чемпионат – перешёл из «Порту» в «Интер». И… загубил свою многообещающую карьеру. Жозе Моуринью не доверял место на поле подрастерявшему форму таланту, а тот никак не мог собраться и разыграться. В итоге Криштиану коллекционирует «Золотые мячи», а Рикардо пылит за «Бешикташ» в чемпионате Турции.

Лучший до Месси и Роналду

Не каждый любитель футбола вспомнит, а кто же в последний раз завоёвывал «Золотой мяч» до наступления эпохи Месси и Роналду. Забыть немудрено, поскольку произошло это в далёком уже 2007 году, и звание лучшего игрока мира тогда получил бразилец Кака, устраивавший феерию в составе «Милана». Выиграв с «россонери» Лигу чемпионов, Кака в Италии заскучал, а потому подался в «Реал» – сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Однако руководство команды вряд ли осталось довольно тратой денег. Кака на новом месте часто получал травмы, не лучшим образом вписывался в игру команды и, в итоге, её покинул, подпортив свою карьеру. Дальше была только игра в американской футбольной лиге и возвращение на родину.

Дошел до изнасилования

В середине нулевых бразилец Робиньо считался одним из самых перспективных футболистов планеты. Его техника и скорость позволяли называть его «новым Роналдиньо». В 2008 году 24-летнего футболиста, уже раскрывшегося в мадридском «Реале», позвал к себе «Манчестер Сити», в который только-только пришли шейхи. Покупка молодой звезды стала рекордной для Великобритании – «Реал» получил более 40 миллионов евро. Однако судьба Робиньо в новой команде сложилась печально. На него во многом свалили ответственность за результат «Сити», а молодой бразилец в одиночку тащить команду не мог, и уже через год пошёл по нисходящей: «Милан», аренды в бразильский «Сантос», Китай и даже обвинение в изнасиловании.

Немецкий алмаз не так уж крепок

На долю футболистов порой выпадают тяжёлые психологические испытания, с которыми справляются далеко не все. Себастьян Дайслер – один из самых ярких талантов немецкого футбола, настоящий алмаз, который так и не поддался огранке. Перед чемпионатом мира 2002 года Дайслер травмировался – разрыв крестообразных связок. Столь внезапное повреждение стало для 22-летнего Себастьяна таким ударом по психологии, что оправиться он так и не смог. Следующие пять лет получились невыразительными: спортсмен испытывал и проблемы с коленом, и с психическим здоровьем. В 27 лет Дайслер принял решение о завершении карьеры.

Наркомана терпеть не стали

В 2003 году румын Адриан Муту приехал в «Челси» в статусе восходящей звезды мирового футбола. И кто знает, какие вершины мог бы покорить футболист, которому было лишь 24, если бы не положительный тест на кокаин в 2004-м. Наркомана в лондонском клубе терпеть не стали – контракт с ним был разорван. Муту также был дисквалифицирован на семь месяцев. Отбыв срок наказания, Адриан вернулся в футбол и даже выступал за «Ювентус» и «Фиорентину». Но быть просто добротным футболистом, когда тебе прочили статус мировой звезды, – разочарование.

Спившийся талант

Украинцу Артёму Милевскому прочили большое будущее и называли новым Шевченко. Карьера Андрея, кстати, тоже получилась неидеальной – её загубил трансфер из «Милана» в «Челси». Но Милевский о таких высотах мог только мечтать. Начав зарабатывать большие деньги в киевском «Динамо», Артём всё меньше интересовался футболом, и всё больше – тусовками, девушками и алкоголем. Скандал следовал за скандалом, Милевский всё чаще появлялся на тренировках пьяным и его выгнали из «Динамо». До топ-клуба спившийся талант не добрался.

Друзья до добра не довели

Были похожие примеры и в истории российского футбола. Один из самых ярких – Артём Безродный – футболист недюжинного таланта, выступавший за «Спартак» и «Байер». В полной мере раскрыться ему помешали многочисленные травмы и широкая душа. По признаниям партнёров по команде, Артём никогда не мог отказать своим многочисленным друзьям и часто проводили с ними время в ресторанах. Руководству «Спартака» такое отношение футболиста к делу, разумеется, не нравилось, и, несмотря на талант, Безродный играл всё реже и реже, пока вообще не был уволен из клуба и был вынужден взять паузу на пять лет.

Футболиста сборной – в тюрьму

Чед Эванс в суперзвёзды мирового футбола не метил, однако у него в 24 года всё было в полном порядке: его стали всё чаще привлекать в состав национальной сборной Уэльса, да и в клубе всё было замечательно. Нападающий много забивал за английский «Шеффилд Юнайтед» и надеялся, что на него обратят внимание и топ-клубы чемпионата. Однако всё разрушилось за одну ночь: на вечеринке после сезона Эванс познакомился с девушкой, и отношения стремительно дошли до постели, к которой Чед зачем-то позвал своих приятелей. В итоге всё кончилось обвинениями в изнасиловании: Эванс отправился в тюрьму на пять лет. За примерное поведение его отпустили через два года, и он даже вернулся в футбол. Но о сборной и топ-клубах речи больше не было.

В ожидании конца света

Хрестоматийный пример – аргентинский вратарь Карлос Роа, загубивший футбольную карьеру религиозными увлечениями. Роль лидера боевитой «Мальорки», статус основного голкипера сборной Аргентины, любовь тысяч болельщиков на родине, интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – всему этому Роа предпочёл учение «Церкви адвентистов седьмого дня». Он поверил в наступление конца света: в 1999 году бросил всё и уехал в Мексику. Однако судный день так и не наступил, и Карлос после годичного перерыва постарался вернуться в футбол. «Мальорка» своего блудного вратаря приняла, но шансов выйти на высокий уровень у него больше не было.

Ветреный Сын ветра

Если историю с Карлосом Роа знают многие поклонники футбола, то крах карьеры Миленко Ковачича – это история менее популярная. Ковачича называли одним из самых талантливых футболистов Хорватии и за неординарную скорость прозвали Сыном ветра. К 25 годам он добился немалых успехов, был одним из самых заметных футболистов чемпионата Италии, а потом внезапно ушёл из футбола. Оказалось, что Ковачич слишком увлёкся кришнаизмом и «не смог найти в себе гнев и злобу, чтобы дальше играть в футбол». Через два года Миленко не выдержал и всё-таки вернулся в большой футбол, но его карьера уже была загублена.