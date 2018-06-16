Как Полина спасла португальских агентов. «Сторис» от «Чемпионата»

Редакционный офис в пятницу был непривычно тих и малолюден – народ разъехался кто куда. В Сочи, например, наших людей было немногим меньше, чем в конторе – на полноценный корпункт хватило бы. «Пиренейское дерби» Испания – Португалия привело в столицу зимних Игр-2014 полдесятка сотрудников «Чемпионата».

И каждому нашлось дело. Полина Куимова, несмотря на внешнюю хрупкость, отважно вступилась за португальских гостей перед алчными местными таксистами. Не дала «развести» приезжих на огромные деньги. Гости, кстати, оказались футбольными агентами. Так и формируется имидж страны – в данном случае положительный.

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Ирина Белкина целый день и кусочек ночи проторчала в фан-зоне – и среди прочего засвидетельствовала процесс знакомства бразильских болельщиков с русской водкой. Видео прилагается.

Дмитрий Егоров провёл в Сочи меньше суток, но за это время очень много успел. Например, перезнакомиться с толпой колоритных болельщиков…

… и примкнуть к «секте свидетелей Криштиану». Для него вопрос, кто круче – Месси или Роналду – больше не стоит.

В Петербурге в пятницу играли Иран с Марокко. Футболисты не впечатлили – зато их болельщики были на высоте и привели нашу Дашу в восторг.

В безумном ритме вынужден трудиться и главный редакционный полиглот Григорий Телингатер. В перерывах между походами на матчи и поездками на открытые тренировки и прочие малоинформативные мероприятия в качестве спецкора «Чемпионата» Гриша подрабатывает на бразильском телевидении. Велика Россия, а людей, «шарящих» в футболе и способны толково о нём рассказать по-португальски на камеру, в ней, видимо, не так уж много.

В то время, как равнодушные к футболу земляки, расслаблялись после рабочей недели в барах-ресторанах, Антон Третяк трясся в поезде Москва – Казань. Но не беззаботно храпел на нижней полке, а проверял, как выполняется наказ госпожи Голодец о запрете алкоголя на железной дороге.

Как наш Гриша «расколол» Марио. Крутые истории от журналистов «Чемпионата» А также: Егоров с усами, Слюсаренко в пробке, Куимова в английском телевизоре.

Проверил – докладывает: «Любимый вице-премьер обещала запретить пиво в бесплатных поездах, но, видимо, руки не дошли. Зато запретили бухло и сигареты на вокзалах. А в поездах пиво есть. По 200 рублей. В вагоне-ресторане чем-то даже кормят. Но поскольку вайфай не работает, расплатиться там можно либо налом, либо скинуть деньги на специальный номер телефона. Увлекательное, надо сказать, занятие. Минут на 40. Без Интернета-то. Там после Москвы мёртвая зона и вообще ничего не ловит. Еду в 15 вагоне, вагон-ресторан в 13. Иду через 5 вагонов, понимаю, что что-то идёт не так. 13 вагон оказался по счёту 6, но на нем все равно написано 13. А вообще все пьяные и веселые. Целый поезд довольных людей».



Это Россия, ребята: строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



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