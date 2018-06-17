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Хорватия — Нигерия, 16 июня 2018. Обзор матча — 2:0

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Сборная Хорватии по футболу
Антон Михашенок
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Хорватия побеждает даже без ударов в створ. А Нигерия совсем грустная
В первом туре найдена команда слабее Саудовской Аравии.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Прошло три минуты матча, а нигерийцы уже дважды запустили соперников за спину — годы идут, а безалаберный африканский стиль не меняется. Всего несколько минут ушло у Хорватии на то, чтобы установить контроль за центром поля — Ракитич и Модрич отгоняли Нигерию глубже на свою половину поля. Компактности при этом им всё равно не хватало: Крамарич и Перишич получали мяч между линиями и били, не входя в штрафную. Грозный вид двухметрового Фрэнсиса Узохо, руки которого покрывают половину ворот, заставляли балканцев выдумывать удары похитрее. Но мяч в створ не шёл.

У Нигерии при этом не шло вообще ничего. Отдельные индивидуальные порывы Мозеса, Ивоби и Игало легко гасились их же партнёрами: когда один продвигался вперёд с мячом, все остальные застывали на месте и смотрели, чем же всё закончится. Заканчивалось предсказуемо потерями.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
16 июня 2018, суббота. 22:00 МСК
Хорватия
2 : 0
Нигерия
1:0 – Этебо – 32 (автогол), 2:0 – Модрич – 71 (пен)

Хорваты продолжали пристреливаться и обнаружили ещё одно слабое место у соперника. Всё логично: если соперник не собран в динамике, то и со статичными стандартными положениями будут проблемы. Гол получился немного корявым, но до того, как Этебо срезал шедший мимо ворот мяч, Нигерия дважды за две секунды проиграла верх. Наказание получилось справедливым, а ответом до перерыва от африканской сборной оказался только один заблокированный удар.

С ударами вообще была катастрофа. Время шло, хорваты перешли на режим «ну ладно, и Аргентина, и Исландия потеряли очки, а значит нам нужно потерпеть до трёх очков», а их соперники испытывали сложности с выбором времени для удара — поэтому почти все они блокировались. В итоге ПЕРВЫЙ удар в створ ворот в матче случился на 59-й минуте: Одион Игало едва коснулся мяча после подачи с фланга, и Даниэль Субашич легко подобрал мяч. Хорваты продолжали вести в счёте и без ударов в створ.

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Первый для них случился на 71-й минуте. Снова угловой и снова нигерийские проблемы. Виллиам Эконг со спины мастерски сцепил руки на Марио Манджукиче — если и есть в мире эталонный пенальти, то это был он. Лука Модрич отправляет громадного Узохо отдыхать в один угол, а мяч — в другой. 2:0, игра сделана, Нигерия в этом очень грустном состоянии не отыграет два мяча никогда.

И если до этого момента хоть какое-то командное приличие нигерийцы сохраняли, то после второго мяча в очередной раз превратились в типичную африканскую команду, где каждый играет сам за себя. По две потери за десять секунд, нелепые срезки, передачи в пятки — у ребят был свой способ играть в футбол, и лица нигерийских болельщиков дико контрастировали с обалденными пёстрыми майками сборной.

Хорватам даже не пришлось напрягаться в обороне, чтобы сохранить Субашича сухим, а дважды они должны были делать счёт крупным. Оба раза — при участии одного из лучших игроков матча Ивана Перишича: сначала его прострел Ребич не сумел занести в створ с пяти метров, а уже в компенсированное время вышедший на замену Матео Ковачич пожадничал и не отдал Перишичу на пустые ворота.

Но и этого хватило для уверенной победы. Главное правило группы смерти сформировано: домой поедет тот, кто умудрится потерять очки с Нигерией.

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Франция — Австралия, Аргентина — Исландия, Перу — Дания и Хорватия — Нигерия. Онлайн-трансляция 3-го дня ЧМ.
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