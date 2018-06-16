В дело вступает Месси! И много кто ещё. LIVE!

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- Хорватия — Нигерия. Текстовая трансляция
- Перу — Дания. Текстовая трансляция
- Аргентина — Исландия. Текстовая трансляция
- Франция — Австралия. Текстовая трансляция
Онлайн
13:35. Популярный кенгуру предсказывает результат матча Франция — Австралия.
13:30. Полчаса сыграно в матче Франция — Австралия. Пока без голов, да и ударов мало. Австралийцы выровняли игру.
13:27. Исландцы верят в Валеру!
13:25. «Месси потащит. Хет-трик Криштиану — вызов для него». Прогнозы дня на матчи ЧМ-2018.
13:15. Китайские болельщики сборной Франции говорят по-русски.
13:10. Шикарный вид со стадиона в Казани! Французы сразу забрали мяч и создали несколько неплохих моментов.
13:00. Стартовал первый матч сегодняшнего игрового дня! За ходом встречи Франция — Австралия вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.
12:55. Забивака и перуанцы.
12:50. Датчан на улицах Саранска пока очень мало. Вот одни из немногих.
12:45. Прогноз перуанцев на матч с Данией. Болельщики уверены в победе своей команды.
12:42. На связи Саранск. Перуанцы выстроились в очередь за боевой раскраской.
12:35. А вот так выглядит поле на стадионе в столице Татарстана. Тренер французов Дидье Дешам остался в восторге от стадиона.
12:30. Чемпионат мира добрался до Казани. Толпа австралийцев перед надземным переходом.
12:22. Месси или Криштиану Роналду? Ленинградские бабули разложили всё по полочкам.
12:15. Стали известны составы сборных Франции и Австралии!
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Дембеле, Мбаппе.
Австралия: Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич, Леки, Наббаут, Круз.
12:12. Наш традиционный дайджест. Главные итоги второго игрового дня на ЧМ-2018.
12:08. Вчера сборные Португалии и Испании выдали вчера феерический матч. Посмотрим, чем сегодня удивит нас ЧМ-2018. В борьбу вступают команды из групп C и D. Вот расписание дня — будет много интересного!
12.00. Добрый день. Сегодня третий день чемпионата мира. Казань, Калининград и Саранск подключаются к празднику. Сегодня мы увидим в деле Лионеля Месси!