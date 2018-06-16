В дело вступает Месси! И много кто ещё. LIVE!

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13:35. Популярный кенгуру предсказывает результат матча Франция — Австралия.



13:30. Полчаса сыграно в матче Франция — Австралия. Пока без голов, да и ударов мало. Австралийцы выровняли игру.

13:27. Исландцы верят в Валеру!

13:25. «Месси потащит. Хет-трик Криштиану — вызов для него». Прогнозы дня на матчи ЧМ-2018.

«Месси потащит. Хет-трик Криштиану — вызов для него». Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Франция — Австралия, Аргентина — Исландия, Перу — Дания, Хорватия — Нигерия.

13:15. Китайские болельщики сборной Франции говорят по-русски.

13:10. Шикарный вид со стадиона в Казани! Французы сразу забрали мяч и создали несколько неплохих моментов.

13:00. Стартовал первый матч сегодняшнего игрового дня! За ходом встречи Франция — Австралия вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

12:55. Забивака и перуанцы.

Фото: Юрий Зотов, «Чемпионат»

12:50. Датчан на улицах Саранска пока очень мало. Вот одни из немногих.

Фото: Юрий Зотов, «Чемпионат»

12:45. Прогноз перуанцев на матч с Данией. Болельщики уверены в победе своей команды.

12:42. На связи Саранск. Перуанцы выстроились в очередь за боевой раскраской.

Фото: Юрий Зотов, «Чемпионат»

12:35. А вот так выглядит поле на стадионе в столице Татарстана. Тренер французов Дидье Дешам остался в восторге от стадиона.

Дешам: стадион в Казани просто потрясающий!

12:30. Чемпионат мира добрался до Казани. Толпа австралийцев перед надземным переходом.

12:22. Месси или Криштиану Роналду? Ленинградские бабули разложили всё по полочкам.

12:15. Стали известны составы сборных Франции и Австралии!

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Дембеле, Мбаппе.

Австралия: Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич, Леки, Наббаут, Круз.

Франция – Австралия: Гризманн, Мбаппе и Дембеле сыграют с первых минут

Кэхилл остался в запасе сборной Австралии на матч с Францией

12:12. Наш традиционный дайджест. Главные итоги второго игрового дня на ЧМ-2018.

Иран вырвался в лидеры группы В. Парадоксальные итоги 2-го дня ЧМ-2018 Что случилось на чемпионате мира в России в пятницу, 15 июня.

12:08. Вчера сборные Португалии и Испании выдали вчера феерический матч. Посмотрим, чем сегодня удивит нас ЧМ-2018. В борьбу вступают команды из групп C и D. Вот расписание дня — будет много интересного!

12.00. Добрый день. Сегодня третий день чемпионата мира. Казань, Калининград и Саранск подключаются к празднику. Сегодня мы увидим в деле Лионеля Месси!

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе С Сборная Франции попала в неприятную группу. Команде Дешама легко не будет, несмотря на потрясающий по именам состав.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе D Пожалуй, одна из самых ровных групп чемпионата мира – здесь может случиться всё. Даже невыход Аргентины.

Хорватия — Нигерия. Текстовая трансляция

Перу — Дания. Текстовая трансляция

Аргентина — Исландия. Текстовая трансляция

Франция — Австралия. Текстовая трансляция