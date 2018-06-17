Мексиканцы намекают. Прямым текстом

Новые яркие посты в соцсетях и мемы, посвящённые ЧМ.

Защитник Франции Юмтити в матче против Австралии исполнил Боатенга образца 2016 года. Но француз оказался с иронией, пошутив над собой в социальной сети.

Диего Марадона – бунтарь. Для королей правила не писаны.

А ещё у Марадоны, видимо, насморк. Аллергия на цветение, наверное.

Вратарь сборной Исландии – настоящий герой вчерашнего дня.

Месси вчера в очередной раз промахнулся с пенальти, что вызвало шквал шуток в соцсетях.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Пенальти в исполнении перуанского футболиста тоже стал объектом шуток. Мяч, улетевший выше ворот, нашёл для себя точку приземления.

Надёжная игра защиты Хорватии не осталась без внимания. Болельщики «Ливерпуля» не могли не похвалить своего защитника.

А вот как видят борьбу Манджукича и Эконга, которая привела к пенальти в ворота сборной Нигерии.

Фанаты сборной Нигерии начали играть в любимую игру болельщиков сборной России – считать расклады.

Ну а мексиканцы явно знают толк в намёках.