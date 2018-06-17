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Месси не забил пенальти в матче с Исландией. А мексиканцы намекают

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Андрей Панков
Фото: twitter.com/crazy_kutas
Мексиканцы намекают. Прямым текстом
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Футбол / ЧМ по футболу 2018

Защитник Франции Юмтити в матче против Австралии исполнил Боатенга образца 2016 года. Но француз оказался с иронией, пошутив над собой в социальной сети.

Диего Марадона – бунтарь. Для королей правила не писаны.

А ещё у Марадоны, видимо, насморк. Аллергия на цветение, наверное.

Вратарь сборной Исландии – настоящий герой вчерашнего дня.

Месси вчера в очередной раз промахнулся с пенальти, что вызвало шквал шуток в соцсетях.

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Пенальти в исполнении перуанского футболиста тоже стал объектом шуток. Мяч, улетевший выше ворот, нашёл для себя точку приземления.

Надёжная игра защиты Хорватии не осталась без внимания. Болельщики «Ливерпуля» не могли не похвалить своего защитника.

А вот как видят борьбу Манджукича и Эконга, которая привела к пенальти в ворота сборной Нигерии.

Фанаты сборной Нигерии начали играть в любимую игру болельщиков сборной России – считать расклады.

Ну а мексиканцы явно знают толк в намёках.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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