Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» приехал на ЧМ-2018… на мотоцикле!

На чём только не добираются болельщики до России в эти дни. Самолёты, поезда, автомобили, автобусы – это всё хорошо, комфортабельно, но банально. Скучно. Вот трактор – другое дело. А ещё лучше – велик. Вот и Ивица Крижанац – помните такого? – при выборе средства передвижения соригинальничал. В Калининград на матч сборной Хорватии против Нигерии он примчался на крутом байке!

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Защитника Крижанаца сложно было причислить к стремительным игрокам – он брал своё другим: атлетизмом, жёсткостью, грамотным выбором позиции, уверенными действиями в воздухе. Благодаря этому набору характеристик Ивица стал неотъемлемой частью самой успешной плеяды игроков «Зенита» — середины нулевых. За шестилетку в России мощный хорват стал полным кавалером российских футбольных наград, выиграл Кубок УЕФА в комплекте с Суперкубком – и с чувством выполненного долга вернулся домой, доигрывать. Прежде чем забросить бутсы в кладовку, Крижанац восполнил последний важный пробел в карьере – поиграл за команду родного Сплита. Одноимённую.

Четыре года назад Ивица простился с одной своей страстью и предался другой – гоночной. Деньжат за время работы в футболе он скопил достаточно, чтобы теперь просто наслаждаться жизнью: путешествовать по миру, кататься на лыжах, купаться-загорать, а главное – щедро компенсировать семье недоданную за время карьеры заботу.

Фото: instagram.com/ivica_krizanac

Верному двухколёсному другу от хозяина теперь тоже достаётся больше внимания. Близлежащие страны – Сербию, Хорватию – Ивица на мотоцикле уже изъездил. А этим летом решил пойти – ну, то есть поехать – дальше. Чемпионат мира – замечательный повод навестить страну, в которой провёл лучшие годы карьеры! Тем более что начинать турнир «клетчатым» выпало в самом западном городе турнира – «каких-то» 1800 км от Сплита. Чепуха для бывалого байкера! Особенно когда рядом старые товарищи. В Россию они, судя по неизменному количеству мотоциклов в фотоотчётах Ивицы, рванули втроём.

Фото: instagram.com/ivica_krizanac

Увы, раскрыть подробности своего необычного трипа Крижанац не захотел. «Прости, это слишком личная история, которая касается только меня и моих друзей, — извинился он по телефону. – Я даже хорватским журналистам ничего про эту сторону своей жизни не рассказываю».

Нет так нет. Имеет право. В понедельник Крижанац был уже в Эстонии. Путешествие продолжается. Счастливого пути, Ивица. Ни гвоздя, ни жезла – или как там у вас в таких случаях говорят.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



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