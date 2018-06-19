«Британские дипломаты и чиновники стали говорить совсем в другом тоне»

Иностранные СМИ не могли оставить без внимания наезд таксиста на толпу в центре Москвы. Американское издание «ABC News» отмечает беспрецедентные меры безопасности в российских городах. «Временами безопасность угрожает погасить дух праздника. По мере того как полицейский фургон, медленно двигаясь, разделял толпу, весёлые песнопения замолкали. В казанский бар ОМОН приходил дважды просто для проверки», — пишет журналист. Обилие полицейских, с одной стороны, вселяет уверенность в безопасности, но в то же время заставляет волноваться.

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Польская газета Wyborcza отмечает, что многие фанаты, приобретшие билеты на матчи в Калининграде, селятся в Гданьске из-за более низких цен. В связи с этим, естественно, появляются пробки на пограничных пунктах: «Около часа ночи на пункте пропуска Мамоново-2 – Гжехотки со стороны России образовалась большая автомобильная очередь, так как все фанаты отправились примерно в одно время». Тем не менее польское издание высоко оценивает организацию чемпионата мира в Калининграде и считает, что время исправить недочёты есть.

Мошка – главная проблема ЧМ? Попытки критиковать Волгоград выглядят нелепо Город на Волге преобразился и блестяще справился с организацией первого матча на чемпионате мира. Но недовольные всё равно нашлись.

В фокусе британских СМИ оказался Волгоград, в котором накануне прошёл матч сборной Англии. Так, The Guardian отмечает изменение тона в отношении России: «В марте министр иностранных дел Борис Джонсон сравнивал Россию, принимающую чемпионат мира, с Олимпийскими играми 1936 года, прошедшими в нацистской Германии. За неделю до начала турнира депутаты предупреждали, что человек с крестом Святого Георгия может подвергнуться нападению со стороны русских. Но вчера британские дипломаты и футбольные чиновники стали говорить совсем в другом тоне, щедро похвалив организацию чемпионата мира и положительно высказавшись о принимающей стране. Несмотря на опасения по поводу безопасности ЛГБТ-болельщиков, на матче Англии с Тунисом были английские флаги, поддерживающие права геев на стадионе. «Английские фанаты наслаждаются пребыванием в Волгограде без повторения марсельского насилия», — гласит заголовок статьи в The Guardian.

Опросив чиновников и жителей Волгограда, газета The Telegraph приходит к выводу, что английским фанатам стоит опасаться лишь в том случае, если они сами будут вести себя агрессивно. «Благодаря таким фильмам, как «Хулиганы Зелёной улицы» и «Настоящие фанаты», у британских болельщиков репутация громких и буйных забияк, но английским флагам будут рады везде, кроме военных памятников и святых мест».