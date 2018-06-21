«Аргентина разочаровала. Надежда только на Месси». Прогнозы на матчи ЧМ

Шестой игровой день чемпионата мира не принёс участникам большого количества очков.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Игорь Гамула угадал разницу в матче Уругвай – Саудовская Аравия, а также предсказал исходы двух оставшихся встреч среды. Копилка специалистов пополнилась сразу на 5 баллов.

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков сумел не просто предсказать минимальную победу португальцев над марокканской дружиной, но и точно угадать счёт. В остальных двух встречах он не ошибся в выборе исходов. К счету журналистов добавлены 7 баллов.

Наш читатель Сергей Калашников слишком понадеялся на фаворитов, предсказав высокую результативность. А потому его команда ограничивается тремя баллами.

Таблица

Специалисты — 33

Журналисты — 26

Читатели — 11

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Прогноз специалистов

Михаил Гершкович, известный российский тренер:

Дания – Австралия — 1:1

Мне очень понравились австралийцы. Организованная, дисциплинированная команда, которая очень хорошо готова физически. Дания также является организованной командой, особых звёзд не имеет. Сойдутся две равные команды, поэтому будет ничья.

Франция – Перу — 2:0

Сложный матч, но Франция победит. У Франции очень высококлассные игроки, первая игра ушла на адаптацию и отработку каких-то планов на будущее.

Аргентина – Хорватия — 1:0

Жду с нетерпением этот матч. Хорваты не произвели какого-либо особого впечатления, а Аргентина просто разочаровала, не было видно тренерской идеи. Надежда в этом матче будет только на Месси, Аргентина сама себя загнала в ситуацию, в которой ей нужно побеждать.

Франция, Дания и Хорватия могут выйти в плей-офф. LIVE!!! Дания — Австралия, Франция — Перу, Аргентина — Хорватия. Онлайн-трансляция 8-го игрового дня ЧМ-2018.

Прогноз читателей

Роман Симаков, станица Динская, Краснодарский край:

Франция — Перу — 1:1

Я отталкиваюсь не столько от французской сборной, сила которой всем известна. Да, они фавориты чемпионата, но перуанцы в битве с датчанами произвели сильное впечатление. Тогда у них просто невероятные моменты были, но мяч в ворота не шёл. Сегодня они непременно откроют счёт голам на чемпионате мира. Ну а французы будут играть спокойно и свой мяч в чужие ворота отправят. Но биться фавориты будут без фанатизма.

Дания — Австралия — 0:1

И если ничья перуанцев со сборной Франции будет скорее сенсационной, то очки, набранные австралийцами, вполне закономерным итогом их работы. Они здорово смотрелись в первом матче, определённо сильнее, чем та же сборная Перу. Датчанам будет непросто, они определённо потеряют очки и тем самым закрутят до предела интригу в группе.

Аргентина — Хорватия — 1:1

Аргентинцы проводили товарищеский матч в Краснодаре. В преддверии чемпионата мира и воображения не потрясли. Тогда, правда, в их рядах не было Месси. Сейчас Месси есть, но проблемы Сампаоли никуда не ушли. И как он будет с ними справляться, непонятно. Хорваты, как и исландцы, соперника бояться не будут, от них можно ожидать предельно жёсткой борьбы, к которой сегодняшняя Аргентина, судя по всему, не готова. Ставлю на боевую ничью, с учётом фактора Месси и уровня игроков атаки «шашечников».

Прогноз журналистов

Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата»:

Франция – Перу – 2:1

Франция пока не особо радует качеством игры. Владение мячом без продвижения вперёд, в атаке надежда на то, что кто-то затащит на индивидуальном мастерстве. Но, во-первых, есть кому затащить. А во-вторых, Перу – симпатичная команда, но ей не хватает прагматизма. По итогам первого тура они могли жаловаться на невезение. Соперники французов – тоже.

Дания – Австралия – 1:1

Австралийцы удивили организацией обороны в матче с Францией – пусть это не принесло очков, но качество есть. А датчанам, на мой взгляд, отчасти повезло с Перу. Австралийцы должны зацепить очки. Хотя, если датчане забьют первыми, могут и засушить игру.

Аргентина – Хорватия – 2:1

Хорваты не смогут так компактно защищаться, как исландцы. Они тоже часто играют длинными забросами, но всё-таки располагаются повыше. А Аргентине в первом туре больше всего не хватало пространства. Теперь оно должно быть. Ну а без гола хорваты не останутся, всё-таки мы говорим об аргентинской обороне.