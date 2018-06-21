Франция, Дания и Хорватия могут выйти в плей-офф. LIVE!!!

13:38. Мама Лео Месси наверняка хотела как лучше. Но вряд ли эти слова помогут Месси на чемпионате мира.

Мама Месси: Лионель страдает и плачет из-за критики

13:36. А Полина Куимова сообщает, что аргентинцы восхищаются также нижегородским Кремлём.

Фото: «Чемпионат»

13:35. Никита Кузин снял аргентинских болельщиков, которые поют про Месси и Марадону. Они не сравнивают, просто восхищаются.

13:32. Олег Лысенко продолжает находить аргентинцев в самых неожиданных местах.

13:30. После сегодняшней онлайн-трансляции вы будете знать больше хорватских песен, чем половина жителей Хорватии. Новая порция уже готова.

13:25. Чем заняты болельщики Туниса на Красной площади? Поют, конечно. А ещё говорят Ирине Белкиной, что за фото нужно заплатить 100 рублей. Они шутят. Да и Ира снимала не фото, а видео!

13:20. Голубая с белым пантера повстречалась Никите Кузину в Нижнем Новгороде. Интересно, как часто эта штука сваливается с головы?

Фото: «Чемпионат»

13:15. Ещё немного хорватских песен.

13:07. Вот только умирать не надо. Достаточно любить.

13:00. Двойники Роналду, Месси и Неймара втроём на матче. Ваша (читателей «Чемпионата») реакция.

«Когда покупаешь Неймара, Роналду и Месси на Алиэкспрессе» Болельщики продолжают шутить про сборную, которая наконец-то пробилась в 1/8 финала ЧМ, про симуляцию Пепе и косяк Пике.

12:55. И оккупируют кафе в Нижнем Новгороде. А Полина Куимова их фотографирует.

Фото: «Чемпионат»

12:45. Пока перуанцы поют в самолёте, хорваты поют в метро.

12:40. Самолёт — подходящее место для пения? «Не хуже любого другого» — примерно так считают перуанские болельщики. И поют перед взлётом.

12:35. Город Покров. Аргентинские болельщики добрались и сюда. Теперь его жители видели всё. А Олег Лысенко и Чемпмобиль продолжают путешествие в Нижний Новгород.

12:30. Евгений Кустов передаёт хорошее из московского билетного центра на «Добрынинской»: «Очередей на получение билетов нет — с помощью автоматов самообслуживания получение занимает буквально пару минут. В находящемся через дорогу центре выдачи FAN ID получение паспорта болельщика занимает не более десяти минут — очереди тоже нет. Единственное, не помешали бы ещё 1-2 указателя по пути от метро».

12:22. Ответ на главный вопрос тысячелетия есть! Касильяс сказал: «Россия — футбольная страна». Всё, теперь точно.

Касильяс: возможно, сборные России и Испании встретятся в финале ЧМ-2018

12:20. Ирина Белкина находится на открытии Парка Футбола ФИФА на Красной площади. А ещё там Икер Касильяс. Вот, что он говорит: «Рад быть сегодня на Красной площади. Я бы хотел выразить благодарность за организацию. Россия хорошо принимает болельщиков со всех стран мира.



Хочу поздравить Россию с тем, что она прошла в следующий этап вместе с командой Уругвая. Так как вы хозяева турнира, это даёт вам некое преимущество. В будущем возможно, что Россия и Испания встретятся в финале. А может быть и нет. Если будет так, то буду надеятся, что победит Испания. Если нет, то буду рад, если Россия пройдет как можно дальше».

12:15. Поступает информация о сборной России. Павел Пучков передаёт с тренировки: Жирков и Дзагоев работают в зале. Игроки, которые вышли с первых минут против Египта, занимаются отдельно (кроме Жиркова и Акинфеева).

Фото: «Чемпионат»

12:10. Сегодня важный день. Играют сразу две команды, которые неприятно удивили в первом туре. Франция — беспомощностью в атаке, хотя в итоге и набрала три очка. Аргентина вообще не выиграла у Исландии, причём до самой концовки матча мало что создала. Один матч может быть случайностью, второй должен дать более точную картину.

12:00. Добрый всем день! Чемпионат мира продолжается. И сегодня ещё минимум у двух сборных есть возможность оформить выход в плей-офф. На повестке дня матчи Дания — Австралия, Франция — Перу и Аргентина — Хорватия. Любопытно, что в последней паре шанс на попадание в 1/8 финала уже после второго тура есть у Хорватии, а не у дружины Лионеля Месси.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Дания — Австралия. Прямая трансляция

Франция — Перу. Прямая трансляция

Аргентина — Хорватия. Прямая трансляция