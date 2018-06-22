Смолов срывается. Что с ним вообще?!

Футбол захватывают Россию, и у страны появляются новые герои – Черчесов, Головин, Дзюба, Черышев. Среди них нет Смолова — и это может стать проблемой для сборной.

Заметно, как Фёдор старался спрятать «я». Не попав в основу с Египтом, он больше всех улыбался на разминке перед трибунами, а уже после победы выложил общее фото с подписью «С плей-офф, страна». Да, в его «инстаграме» сейчас нет места самолюбованию (нечем любоваться), зато там появляется позитивная картинка с упоминанием родного Саратова. Но спокойному, корпоративному образу помешал функционал приложения, выводящий на страницу автора самый популярный комментарий. «Инстаграм» выцедил для Смолова претензию, усиленную сотнями лайков — и Фёдор не сдержался.

Фото: РИА Новости

— Когда играть начнёшь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоём месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет, потому что бьётся. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть, — написал ему человек без имени.



— Свои деньги я зарабатываю в другом месте, — ответил Смолов, отметив Сергея Галицкого. — А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты.

Деньги, Галицкий, мат – Фёдор не просто находится на грани, а уже сорвался. Ведь, во-первых, отвечать на провокации ноунеймов в таком стиле – это мазохизм, от которого уже когда-то пострадал Андрей Аршавин.

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Во-вторых, за образом игроков и дисциплиной очень внимательно следит Черчесов. Есть информация, что неосторожные слова закрывали некоторым игрокам дорогу в команду. В-третьих, Смолов просто признал, что претензии попали в точку.

Кодовый набор фразы действительно выглядел нокаутирующим, поэтому Фёдор и выцедил его из сотен добрых пожеланий.

«Дзюба играет, потому что бьётся» — это боль от проигранной конкуренции.

«Тебя даже «Вест Хэм» не выкупит» — напоминание о словах самого Смолова, что именно чемпионат мира покажет европейским клубам реальную силу футболистов.

«Хочешь индивидуальным мастерством блеснуть» — удар по мечте показать себя всему миру, пока трансформирующейся лишь в малоэффективными финты, исполняемым не к месту.

«Выходишь на замену и пешком ходишь» — это удушье от мракобесного понимания футбола страной, перед которой у тебя не будет возможности оправдаться.

Ты никогда не докажешь, что много бегал, работал на полную и отдал потенциально голевой пас на Головина в тот момент, когда характер игры перешёл в фазу жёсткого удержания счета.

Ты никогда не залезешь в чужую голову и не настроишь её на то, что ошибки — не от наплевательского отношения, а из-за большого желания.

И ты никогда не сможешь рассчитывать на уважение людей, которые вчера выделяли в сборной только тебя, а сейчас скажут: «Место ему – навсегда в «Краснодаре». Геннадий Орлов уже намекнул на это, Сергей Горлукович – тоже, и это только начало. Причём жестокое, но справедливое начало.

В прошлом тексте, прогнозируя, кто выйдет в основе с Египтом, я предполагал, что Черчесов сохранит умного, разностороннего и оттого переживающего Смолова. Но на ЧМ нет времени нянчиться. Так что Фёдор сейчас должен сам понять, что он уже не талантливый мальчик из «Динамо». Ему не нужно читать комментарии, не нужно слушать экспертов, не нужно заранее себя жалеть и не нужно мечтать о «Реале».

Нужно выходить хоть на 5 минут и продолжать показывать то, что умеешь. А умеет Смолов много. И пусть у него получится.