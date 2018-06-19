Смолов, а не Дзюба. Кто должен играть за Россию с Египтом

Лидер сборной России Фёдор Смолов не блистал в трёх последних матчах сборных. Да, он проделал большую работу, но не использовал редкие моменты, ошибался и часто тянул одеяло на себя.

Может, пришло время всё поменять? Для каждого варианта есть 5 аргументов.

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Дзюба и Смолов вместе. Вероятность – 0 процентов

Они точно не будут играть вдвоём.

1. Черчесов не пробовал эту связку даже на тренировках. Смолов + Дзюба = 0 минут вместе.

2. Смолов – прима. Ему некомфортно играть в два форварда: он любит повозиться с мячом, нервничает при конкуренции за пространство и хорош, когда ответственность за решение эпизодов лежит только на нём.

3. Фёдор теряется при игре с большим партнёром – это мы помним ещё по временам взаимодействия с Кураньи в «Динамо».

4. Черчесову важен прессинг, но партнёру Дзюбы придётся больше сил тратить на оборону, что плохо заканчивается – у нас перед глазами пример, когда Смолов сначала бежит за Бейлом в первом тайме матча с Уэльсом, а потом бросает соперника. Необходимость постоянно отрабатывать и заниматься чуждым делом на Евро-2016 Фёдор с нескрываемым ужасом вспоминает до сих пор.

5. Использование Смолова и Дзюбы вместе – это полноценная нагрузка на обоих игроков, способных сыграть на острие. Так что игра в одного форварда позволить сохранить свежесть.

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Дзюба в основе, Смолов в запасе – 30 процентов

1. За 32 минуты в матче с Саудовской Аравией Дзюба показал, почему должен играть в основе. Сейчас время Артёма, потому что он футболист куража, показывающий лучший футбол в неблагоприятных для себя ситуациях. Дзюба каждый раз уходил из «Спартака» с чувством, что заслуживает большего, и был зол и прекрасен в арендах. Серия эта была характерна в скандальной истории с «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Подходила она и для всех периодов в сборной, где Дзюба сначала не попал на ЧМ-2014, но доказал всё Капелло, а теперь вынуждает отдавать ему честь Черчесова.

2. Видно, что он находится в комфортной физической форме и в свежем психологическом состоянии. Он конкретен, поддерживает атаку, цепляется за длинные мячи и не совершает лишних движений.

3. С нынешним подбором футболистов и систематическим использованием Самедова Дзюба может быть полезен как при сбросе мяча в свободные зоны на Черышева с Головиным, так и при фланговых кроссах в позиционной атаке. Смолов же привык, что его выводят на удар проникающей передачей в позиционных атаках «Краснодара».

4. Если Дзюба выглядит сосредоточенным, то Смолов по внешним признакам напоминает себя времён игры в «Динамо». Он не уверен в себе, о чём говорят срывы и лишние движения в завершающей стадии в матчах с Турцией и Австрией. С Саудовской Аравией Фёдор вернулся и к другой, давно забытой беде, — попытках сыграть эффектно. Его пятки и финты лишь затягивали атаки и вели к ошибкам. В итоге Смолов 10 раз потерял мяч – намного больше, чем кто бы то ни было другой в команде. Фёдор может это отрицать, но первый матч на ЧМ для него был откровенно плохим.



5. Смолова в один момент сделали надеждой нации. Возможно, форварду, который к 29 годам забил лишь 78 голов за карьеру, сложно адекватно ответить на ожидания.

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Смолов в основе, а Дзюба в запасе – 70 процентов

1. Когда мы рассуждаем об успехах Дзюбы в матче с Саудовской Аравией, нужно помнить, что это слабый и недисциплинированный соперник, не обладающий необходимыми качествами для игры «на втором этаже». В матче с Египтом Дзюбе уже будут противостоять два центральных защитника из Англии ростом выше 193 см.

2. Когда ты выходишь на замену с командой, которая теряет мотивацию и летит вперёд, ты находишься в заведомо выгодной позиции. Возможно, именно манёвры и активность Смолова заставили оборону аравийцев вымотаться, чем и воспользовались его партнёры. Плюс ко всему, в современном футболе голы форвардов не так важны, как их работа, не позволяющая отличаться партнёрам и усложняющая выход в атаку соперника.

3. Если Салах примет участие в матче и Египет решится действовать выше, то скорость Смолова в первом тайме позволит прессинговать, убегать во встречные атаки или пользоваться забросами за спину рослым соперникам. Этот подход Черчесов вряд ли будет ломать.

4. Смолов обладает ещё одним сильным качеством – ударом с двух ног, подготовленным в кратчайший период. Дзюба же в данной ситуации выглядит как отличный форвард для второго тайма, способный как поддержать навал при неудачном развитии событий, так и отработать при стандартах в обороне, если сборная России окажется впереди с минимальным счётом.

5. И самый важный фактор. Задвинув Смолова в запас, Черчесов рискует загубить хорошо образованного и поэтому восприимчивого к сомнениям форварда. Да, получается, что к ранимому Фёдору придётся относиться к особым вниманием, но, во-первых, он ещё недавно решал в матчах с Испанией и Францией. А во-вторых, отлично готовый Дзюба в таком случае станет ещё злее и опаснее.

Так что в вопросе «Смолов или Дзюба?» — я лично ставлю на первого и вижу основу такой.

Акинфеев – Фернандес, Жирков, Кутепов, Игнашевич – Газинский, Зобнин, Самедов, Черышев – Головин, Смолов.



А Дзюба появится на 65-й минуте и обязательно всё решит!