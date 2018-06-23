В Санкт-Петербурге бразильцев учили говорить «Каналья». Боярский одобряет

Новая порция историй от корреспондентов «Чемпионата» с чемпионата мира.

Большая часть редакции «Чемпионата» вчера добиралась из Нижнего Новгорода в Москву после матча Хорватии и Аргентины. В Санкт-Петербурге, Волгограде и Калининграде наши делегации были небольшими, так что Григорий Телингатер и Никита Кузин почувствовали себя королями – выполняли двойную норму поиска интересных историй и незаурядных болельщиков.

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Например, Гриша Телингатер показывает неопровержимые факты, что бразильцы русеют по ходу чемпионата мира. Аккуратно переходят дорогу на красный, когда машин нет. Себя узнаёте?

Обучение бразильцев русскому языку тоже проходит без остановок.

И обучение «правильной» музыке – тоже.

Роналдо уже устал от просьб сфотографироваться – странно, что наши журналисты до сих пор не сделали ни одного селфи с ним за турнир.

В Санкт-Петербурге перед матчем Бразилии и Коста-Рики он встретил комментатора с очень крутой шпаргалкой о каждом игроке перед матчем – так и нужно готовиться к репортажам.

Актёрская игра Неймара заслуживает «Оскар». Лучшие фото дня Слёзы Неймара, бразильские «усы надежды» и противоречивый поступок Шакири – в нашей фотоподборке главных моментов дня.

А по ходу матча главной персоной стал Неймар. Григорий Телингатер удивлялся, как Неймар реагирует на симуляции соперников, а Антон Михашенок верно передал общие эмоции от его слёз.

Никита Кузин в Калининграде гулял с сербскими фанатами, известными тёплым отношением к России. Конечно, в городе были и люди с русско-сербскими лозунгами…

… и баннеры о дружбе России с Сербией на стадионе.

В Москве веселье тоже продолжается – по информации Павла Пучкова, по городу гуляют «Гриффиндор Ультрас». Если наткнётесь на них в тёмном переулке, вспоминайте про заклинание «Вингардиум Левиоса».

Там же Ира Белкина уже встретилась с толпой фанатов сборной Туниса – кажется, сегодня они готовы захватить Москву.

А Полина Куимова даёт прогноз на чемпиона мира. Смело.