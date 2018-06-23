Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Уругвай
Египет
Саудовская Аравия
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Австралия
Перу
D
Хорватия
Нигерия
Исландия
Аргентина
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Мексика
Швеция
Германия
Южная Корея
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Сенегал
Япония
Польша
Колумбия
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Бразильцы в Санкт-Петербурге, Роналдо, баннеры России и Сербии

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
В Санкт-Петербурге бразильцев учили говорить «Каналья». Боярский одобряет
Новая порция историй от корреспондентов «Чемпионата» с чемпионата мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Большая часть редакции «Чемпионата» вчера добиралась из Нижнего Новгорода в Москву после матча Хорватии и Аргентины. В Санкт-Петербурге, Волгограде и Калининграде наши делегации были небольшими, так что Григорий Телингатер и Никита Кузин почувствовали себя королями – выполняли двойную норму поиска интересных историй и незаурядных болельщиков.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Например, Гриша Телингатер показывает неопровержимые факты, что бразильцы русеют по ходу чемпионата мира. Аккуратно переходят дорогу на красный, когда машин нет. Себя узнаёте?

Обучение бразильцев русскому языку тоже проходит без остановок.

И обучение «правильной» музыке – тоже.

Роналдо уже устал от просьб сфотографироваться – странно, что наши журналисты до сих пор не сделали ни одного селфи с ним за турнир.

В Санкт-Петербурге перед матчем Бразилии и Коста-Рики он встретил комментатора с очень крутой шпаргалкой о каждом игроке перед матчем – так и нужно готовиться к репортажам.

Актёрская игра Неймара заслуживает «Оскар». Лучшие фото дня
Слёзы Неймара, бразильские «усы надежды» и противоречивый поступок Шакири – в нашей фотоподборке главных моментов дня.

А по ходу матча главной персоной стал Неймар. Григорий Телингатер удивлялся, как Неймар реагирует на симуляции соперников, а Антон Михашенок верно передал общие эмоции от его слёз.

Никита Кузин в Калининграде гулял с сербскими фанатами, известными тёплым отношением к России. Конечно, в городе были и люди с русско-сербскими лозунгами…

… и баннеры о дружбе России с Сербией на стадионе.

В Москве веселье тоже продолжается – по информации Павла Пучкова, по городу гуляют «Гриффиндор Ультрас». Если наткнётесь на них в тёмном переулке, вспоминайте про заклинание «Вингардиум Левиоса».

Там же Ира Белкина уже встретилась с толпой фанатов сборной Туниса – кажется, сегодня они готовы захватить Москву.

А Полина Куимова даёт прогноз на чемпиона мира. Смело.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент