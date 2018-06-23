Ломбертс предлагал чистить моторы русским пивом. А бельгийцам оно нравится!

– Как вам русское пиво? – спросили Ломбертса десять лет назад, когда он отыграл первый сезон в Санкт-Петербурге.

– В России покупаю бельгийское. А ваше пиво даже пивом назвать нельзя. Этим средством только моторы чистить!

За день до начала чемпионата мира в Россию приехало около 180 тысяч болельщиков из других сран. Больше всего – по 37 тысяч – из Германии и Бельгии. «Наконец-то нормального пивка попьют!» – улыбались российские болельщики.

ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис, Лукаку догнал Роналду. LIVE! Бельгия — Тунис, Южная Корея — Мексика, Германия — Швеция. Онлайн-трансляция игрового дня чемпионата мира.

Когда я только собирался узнавать у бельгийцев как им русское пиво, то был уверен, что они начнут упражняться в остроумии и предложат много новых версий вроде «средства для чистки моторов». Но, к моему удивлению, никто даже не думал шутить. Парни говорили, что в России пиво, конечно, не такое, как в Бельгии, но жить можно. Я спросил несколько групп людей и только с пятой попытки нашел человека, не проявившего толерантность. За это его потом отругал дружок, стоявший рядом.

Было и еще одно веселое мнение, которое не попало на видео: «Пиво – нормальное. А если сегодня победим, то оно станет лучшим на свете!»

Вообще бельгийцы – единственные болельщики из Европы, которые готовы конкурировать с южноамериканцами по задору. У них и костюмы шутов, и дьяволов, и всякие безумные парики в честь Феллайни и не только. Даже есть девушки, которых без опознавательных знаков от латиноамериканок не отличишь.

И здесь не только глоры, которые начали болеть за свою сборную с появлением Азара, Де Брейне и Лукаку. Этот мужчина был в Мексике в 1986 году и видел, как его сборная занимала 4 место на чемпионате мира – это пока самое крупное достижение Бельгии на международной арене. Тогда в полуфинале все испортил Марадона, но, к счастью, сейчас в сборной Аргентины таких опасных людей нет.

В Тунисе – тем более. Если российское пиво хотя бы не заканчивается (хотя в московских барах жалуется, что запасы иссякают), то Тунис хватило сегодня на 18 минут. Команда, которая дала бой Англии и заставила Харри Кейна забивать из сложнейших положений, куда-то испарилась.

Бельгия в порядке. Она забила столько же, сколько Россия А Лукаку сравнялся по количеству забитых мячей с Криштиану.

Бельгийцы наказывали Тунис за детские ошибки и устанавливали рекорд за рекордом: например, за две игры ЧМ-2018 они забили 8 голов, хотя на ЧМ-2002 и ЧМ-2014 было по 6 за весь турнир. Или Лукаку на этом чемпионате мира всего 5 раз ударил в створ, но при этом забил 4 мяча.

Миши Батшуайи – единственный игрок, который не выглядел на фоне Туниса сверхчеловеком. За 25 минут у него было 5 гениальных моментов. Лукаку в такой ситуации забил бы 6 голов, но Миши эпично бил то во вратаря, то в перекладину, то мимо. Один раз у него, конечно, получилось, но это не считается: даже у вялого Туниса сегодня получилось забить дважды.

В итоге получился самый результативный матч чемпионата мира, а бельгийцам удалось дотянуться до великого – забить столько же, сколько сборная России. Правда, Станислав Черчесов бы сейчас заметил, что пропустили бельгийцы два, поэтому разговаривать тут не о чем.

Так что Россия – по-прежнему лучшая команда чемпионата мира, а русское пиво, оказывается, нравится бельгийцам. Сколько еще чудес мы увидим?

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