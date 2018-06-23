Бельгия в порядке. Она забила столько же, сколько Россия

Полгода назад, до чемпионата мира, Кевин Де Брёйне обрушился с критикой на тренера бельгийцев Роберто Мартинеса и назвал схему слишком оборонительной. Глядя на сегодняшний перфоманс Бельгии, сложно представить, что на самом деле слова КДБ близки к правде – когда «красные дьяволы» сыграют с Англией и начнут плей-офф, вы в этом обязательно убедитесь. Но против команд слабее Бельгия устраивает очень мощное шоу.

ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис, Лукаку догнал Роналду. LIVE! Бельгия — Тунис, Южная Корея — Мексика, Германия — Швеция. Онлайн-трансляция игрового дня чемпионата мира.

Роберто Мартинес – сторонник комбинационного футбола: он запретил сборной Бельгии разыгрывать стандарты, сделал ставку на короткий пас и серию отточенных комбинаций, многократно повторяемых. Сегодня Бельгия выдала идеальный футбол по Мартинесу – забила 5 мячей, из которых только первый гол Лукаку стал следствием контратаки. Всё остальное – после наигранных комбинаций, которые можно было подсмотреть в предыдущих матчах бельгийцев.

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На разминку сборной Бельгии Ромелу Лукаку вышел последним. Вразвалочку, прогулочным шагом, без лишних ускорений – чувствуя себя королём. Пешком дошёл до центрального круга, потянулся, услышал, как фанаты реагируют на его фамилию при объявлении составов. Всё очень расслабленно. Его работа на разминке – тоже.

А потом Лукаку проснулся и положил два мяча с двух ударов.



Он в большом порядке, а его задача не ограничивается только завершением атак в штрафной. Когда Бельгия испытывала проблемы с выходом из-под прессинга, Лукаку сразу становился «планом Б», цепляясь за длинные передачи. Под него Роберто Мартинес подстроил несколько алгоритмов игры – в одном из них Лукаку должен был открыться под пас из глубины и сразу скинуть под забегание Де Брёйне. Однажды за матч с Тунисом такая мини-комбинация прошла. Гол Лукаку после ювелирного паса Менье вразрез – тоже домашняя заготовка: правый защитник бельгийцев делает много смещений в центр, после которых пасует или поперёк штрафной, или вразрез.



Более того, кажется, мы недооцениваем крутость Лукаку без мяча. Атака перед первым голом началась с потери Маалуля под прессингом Мертенса, но правый инсайд бельгийцев не сразу среагировал на своего игрока. Ему жестом подсказал Лукаку. Что было дальше, вы знаете – атака 2 в 2, пас Мертенса и очень хладнокровная работа Ромелу, выждавшего момент перед ударом.

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Смелость сборной Туниса – приятное открытие матча. Если против Англии «орлы Карфагена» полностью провалились в креативе, то Бельгию активно прессинговали, немного уступили во владении мячом (47%-53%), нанесли почти поровну ударов (правда, в качестве ударов визуально уступили очень сильно – ни один момент Туниса не тянул на явный голевой). Бельгийцев заставляли поднимать мяч в воздух, что они не любят, прессинговали Куртуа при ударах от ворот.

Агрессивный план Туниса разбился о плохую тактическую грамотность команды. На этом чемпионате мира команды очень редко позволяют разбивать свои линии передачами, а против Бельгии с её качественным контролем давать такое – близко к суициду. Тунисцы позволили, что и стало одной из главных причин крупного счёта. Тройка центральных защитников и помогавший им Де Брёйне отлично искали варианты паса, а Лукаку и Азар постоянно свободно открывались между линиями.

Напрямую слабость Туниса между линиями не повлияла на результат, но косвенно она стала серьёзной причиной поражения. Пенальти Азара не случился бы без классной явно наигранной комбинации, завязанной как раз на Азаре – его пропуске мяча и резком ускорении на свободное пространство. Ассист Кевина Де Брёйне на четвёртый гол случился не после паса вразрез, но своим пасом КДБ тоже отрезал почти всю сборную Туниса. А после 1:4 оборона африканцев превратилась в двор – Бельгия не забила ещё только чудом.

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Бельгия уверенно решила даже свою задачу на концовку – подарить гол Миши Батшуайи. Форвард активно вошёл в игру, но порол моменты хуже, чем в любом матче клубного сезона. После первого удара Батшуайи защитник Мерия выбил мяч из пустых ворот, второй удар Миши – после навеса Де Брёйне – пришёлся в перекладину. Следующий удар Батшуайи, в упор после неловко отбитого мяча вратарём Туниса, взял кипер Туниса.



И даже при таком невезении Батшуайи всё-таки забил – после навеса Тилеманса на дальнюю штангу. Правда, Миши всё равно покинул поле недовольным, а после финального свистка пнул мяч за поле. Конечно, после гола Батшуайи запорол ещё один момент, а Бельгия ещё и пустила второй мяч – от Вахби Хазри.



Но для бельгийцев ни злость Батшуайи, ни гол Хазри не сыграли серьёзной роли. Бельгия практически обеспечила себе выход в плей-офф и забила уже 8 мячей за турнир. Только одна сборная забила столько же. Россия. Это… немного странно осознавать.