Бельгия заберёт медали ЧМ-2018. Азар затащит

Эден Азар – самая популярная «десятка» чемпионата мира после Месси. Бельгийские болельщики в целом не особо котируют игровые майки, предпочитая им маскарадные костюмы самых разных стилей. Но у большинства тех, кто все-таки был в футболке сборной, на спине была именно фамилия Азара. Он остается главной звездой команды, в которой есть Де Брюйне и Лукаку.

Нам матч Туниса и Бельгии пришло огромное количество нейтральных зрителей. Кому-то билеты на игру выпали в лотерее ФИФА. Кто-то выбрал встречу специально, чтобы посмотреть футбол в Москве. Так как на матч в целом им было все равно, они болели за личностей. То есть, за Азара.

Бельгия в порядке. Она забила столько же, сколько Россия А Лукаку сравнялся по количеству забитых мячей с Криштиану.

Все говорят о великолепном поколении сборной Бельгии, которому постоянно чего-то не хватает: тренера, характера, хладнокровия. Или четкого лидера. Первый тур ЧМ показал, что сейчас бельгийцы научились без суеты дожимать соперников. Против Туниса после двух быстрых мячей прекратили думать об обороне и тут же получили ответный гол.

Азар был везде. Вытаскивал мяч из обороны в атаку по обоим флангам. Открывался под передачи у чужой штрафной. Разгонял вперед разрезами на Лукаку. Постоянно оставался на ударной позиции сам.

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Только Азару поют трибуны. То ли потому, что фамилия легко ложится на ритм. Но скорее из-за признания его ключевой роли в этой команде. Только Азар позволяет себе пойти в дриблинге с мячом на нескольких соперников. И ему никто не говорит ни слова, когда на четвертом или пятом игроке Туниса все заканчивается. И он единственный не перестает носиться по всему полю при любом счете. Второй гол Азара – фантастика и безумие по степени риска. Вполне мог получить совершенно не обязательную травму, но рванул на вратаря.

Какой бывает Бельгия без лидера, было отлично видно половину второго тайма, когда Азара заменили. Огромное количество моментов, игра на кураже – и всего один гол. Батшуайи, конечно, жутко не везло, он мог закатывать минимум четыре. Но какое-то время назад так не везло примерно всей Бельгии на крупных турнирах.

В Бельгии определились с лидером – это Азар. Все работают на него, он работает на всех. Это отличается от роли Роналду в Португалии. Тем более отличается от роли Месси в Аргентине. Азар давно топчется вокруг комнаты претендентов на «Золотой мяч». Пусть сам он критикует награду и считает ее переоцененной – ведь она для эгоистов. Но вряд ли он будет отказываться от нее. Особенно при условии, что «Золотой мяч» дадут в комплекте с медалями чемпионата мира.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018