Неймар, вот какому парню никогда не было просто. Но он не плачет

К моменту, когда он забил свой первый мяч на чемпионатах мира, у него уже появились морщинки в уголках глаз. Господи, как летит время. Мы отчего-то привыкли, что Марко Ройс вечно молод, но ему уже 29. Другого шанса сыграть на мундиале у него, вероятно, уже не будет. А первая попытка едва не закончилась в самом начале.

Десять секунд до конца компенсированного времени матча со Швецией. Штрафной. Сейчас или никогда. Понятно, что шведы в последнем туре сыграют товарищескую ничью с Мексикой и выкинут Германию с чемпионата мира. Есть только один удар. Ройс и Тони Кроос у мяча. Кроос выкатывает. Ройс фиксирует мяч. Это кармическое благословение: только такой невезучий парень, как Марко, мог останавливать мяч под удар в такой ситуации. В этой остановке — вся надежда на то, что ему удастся сыграть на чемпионатах мира в больших матчах.

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Удар. Мяч в сетке. Обалдевшие лица немецких болельщиков. Бесконечная радость их сборной. Сразу после свистка Ройс говорит: «Мы видим, сколько на этом турнире забивается в последние пять минут и особенно в добавленное время, поэтому не переставали верить». Он уже совершенно спокоен и без сарказма или осуждения говорит о немцах, которые были бы рады вылету сборной с турнира, чтобы команда перестроилась. Он идет за своим первым призом игрока матча на чемпионатах мира. Никаких дополнительных эмоций. «Мы не переставали отдавать все силы, и это окупилось», — говорит он. Все просто.

Персональная опека Андреа Пирло, избранная Йоахимом Левом главным тактическим оружием против Италии, оставила Ройса без финала Евро-2014. Контрольный матч с Арменией, последний перед вылетом в Бразилию, — без чемпионата мира-2014. На Евро-2016 он рассчитывал поехать до последнего, но снова не смог. Травма. Еще одна травма. Юрген Клопп отворачивается от эпизода, потому что не может смотреть, как его мальчик снова вылетает на пару месяцев. Восстановление, новая надежда и новая травма. День сурка, это просто день сурка.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Он не мог не выйти на матч со Швецией, это было бы бесчеловечно со стороны Лева. Германии нужен был дух плей-офф, нужна была воля в этой игре. Кто мог все это обеспечить, если не парень, для которого каждый матч на чемпионате мира — это последняя битва со своей собственной судьбой? Историю Ройса и драматизировать не нужно, она и без того слишком печальная. Но всем своим стремлением идти дальше, побороть себя, свое тело и утекающее сквозь пальцы время, он заслужил право на хэппи-энд.

А еще он заслужил его своей скромностью. Ни намека на эмоции после матча, ни слова пафоса в интервью. Только «мы», никакого «я». Команда, а не личные амбиции. Дух плей-офф, а не проявление слабости.



И это очень контрастирует с другой историей чемпионата. «Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. Мои слезы от радости, преодоления и воли к победе. В жизни мне никогда не было просто, не будет и теперь!» — написал после Коста-Рики Неймар. «Я» в каждом предложении.

Не исключаю совершенно, что этот пафос не наигранный — возможно, действительно эмоции были слишком сильны. Но сопереживать, согласитесь, больше хочется Ройсу, а не Неймару. Он не плачет и свое «я» не ставит на первое место, хотя он-то как раз прошел через многое.



Они могут встретиться уже в 1/8 финала.