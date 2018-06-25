Сборная России уступила Уругваю и сыграет исторический матч плей-офф мундиаля в Москве. Лучшие фотографии встречи – в нашей подборке.

«Лужники», ждите в 1/8! Главные кадры с матча Уругвай – Россия

Болельщики сборной России продолжают поддерживать движение #усынадежды.

Выражение лица Леонида Федуна намекает на то, как закончится этот матч.

Виталий Мутко и Леонид Федун Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

Болельщики своё предпочтение отдали не звёздам «ПСЖ» и «Барселоны», а Артёму Дзюбе.

Болельщики сборной России Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Дзюба и Эдинсон Кавани Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Быстрый гол Луиса Суареса дал понять, что Уругвай будет бороться исключительно за первое место в группе.

Луис Суарес открывает счёт в матче Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Луис Суарес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но и дальше уругвайцы не решили останавливаться и забили ещё два.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Внутри есть опустошение, мы расстроены результатом» Денис Черышев, Александр Самедов и Фёдор Кудряшов заверили, что уроки из поражения будут извлечены.

Эдинсон Кавани забивает третий гол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Окончательно план сборной России сломало удаление Игоря Смольникова.

Красная карточка Игорю Смольникову Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Дзюба пытается узнать, когда судья обратит внимание на нарушение.

Возмущённый Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Иван Грозный решил освежиться бокалом пива.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эдинсон Кавани – обладатель ослепительной улыбки.

Эдинсон Кавани Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приятно, что после неприятного поражения игроки сборной России поблагодарили своих болельщиков за поддержку.

Фёдор Смолов с болельщиками сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

