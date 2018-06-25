«Лужники», ждите в 1/8! Главные кадры с матча Уругвай – Россия

Болельщики сборной России продолжают поддерживать движение #усынадежды.
Выражение лица Леонида Федуна намекает на то, как закончится этот матч.
Виталий Мутко и Леонид Федун
Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю
Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.
Болельщики своё предпочтение отдали не звёздам «ПСЖ» и «Барселоны», а Артёму Дзюбе.
Болельщики сборной России
Артём Дзюба и Эдинсон Кавани
Быстрый гол Луиса Суареса дал понять, что Уругвай будет бороться исключительно за первое место в группе.
Луис Суарес открывает счёт в матче
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Луис Суарес
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Но и дальше уругвайцы не решили останавливаться и забили ещё два.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Внутри есть опустошение, мы расстроены результатом»
Денис Черышев, Александр Самедов и Фёдор Кудряшов заверили, что уроки из поражения будут извлечены.
Эдинсон Кавани забивает третий гол
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Окончательно план сборной России сломало удаление Игоря Смольникова.
Красная карточка Игорю Смольникову
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Артём Дзюба пытается узнать, когда судья обратит внимание на нарушение.
Возмущённый Артём Дзюба
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Иван Грозный решил освежиться бокалом пива.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Эдинсон Кавани – обладатель ослепительной улыбки.
Эдинсон Кавани
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Приятно, что после неприятного поражения игроки сборной России поблагодарили своих болельщиков за поддержку.
Фёдор Смолов с болельщиками сборной России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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