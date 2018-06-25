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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. 25 июня. Лучшие фото матча Уругвай – Россия

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Лучшие фото матча Уругвай – Россия
«Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Лужники», ждите в 1/8! Главные кадры с матча Уругвай – Россия
Сборная России уступила Уругваю и сыграет исторический матч плей-офф мундиаля в Москве. Лучшие фотографии встречи – в нашей подборке.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Болельщики сборной России продолжают поддерживать движение #усынадежды.

Выражение лица Леонида Федуна намекает на то, как закончится этот матч.

Виталий Мутко и Леонид Федун
Виталий Мутко и Леонид Федун
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю
Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

Болельщики своё предпочтение отдали не звёздам «ПСЖ» и «Барселоны», а Артёму Дзюбе.

Болельщики сборной России
Болельщики сборной России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Артём Дзюба и Эдинсон Кавани
Артём Дзюба и Эдинсон Кавани
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Быстрый гол Луиса Суареса дал понять, что Уругвай будет бороться исключительно за первое место в группе.

Луис Суарес открывает счёт в матче
Луис Суарес открывает счёт в матче
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Луис Суарес
Луис Суарес
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но и дальше уругвайцы не решили останавливаться и забили ещё два.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Внутри есть опустошение, мы расстроены результатом»
Денис Черышев, Александр Самедов и Фёдор Кудряшов заверили, что уроки из поражения будут извлечены.
Эдинсон Кавани забивает третий гол
Эдинсон Кавани забивает третий гол
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Окончательно план сборной России сломало удаление Игоря Смольникова.

Красная карточка Игорю Смольникову
Красная карточка Игорю Смольникову
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Дзюба пытается узнать, когда судья обратит внимание на нарушение.

Возмущённый Артём Дзюба
Возмущённый Артём Дзюба
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Иван Грозный решил освежиться бокалом пива.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эдинсон Кавани – обладатель ослепительной улыбки.

Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приятно, что после неприятного поражения игроки сборной России поблагодарили своих болельщиков за поддержку.

Фёдор Смолов с болельщиками сборной России
Фёдор Смолов с болельщиками сборной России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

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