«Мыльный пузырь лопнул». Какой Запад увидел сборную России после Уругвая

El Pais (Уругвай)

«Уругвай продемонстрировал больше желания, чем Россия, которая сдулась после первого же гола Суареса. Стенка россиян непростительно позволила двум уругвайским игрокам заслонить обзор Акинфееву. Когда форвард мощно пробил низом, уругвайцы быстро отскочили из зоны, а российский защитник попытался прикрыть возникшую дыру, но оказался на газоне. Акинфеев, ожидавший заброса сверху, не успел среагировать на хлёсткий удар».

BBC (Великобритания)

«Можно сказать, что Россия впервые столкнулась с серьёзным соперником на этом турнире. И, конечно, то, каким образом она потерпела поражение, позволит соперникам сделать вывод: это команда, которую можно обыгрывать».

The Independent (Великобритания)

«Уругвай превзошёл соперника по всем статьям – российский мыльный пузырь лопнул. Выступление России на этом чемпионате мира заставило нас задуматься, можем ли мы верить собственным глазам. Но гол Луиса Суареса и ошибка Игоря Акинфеева расставила всё по местам».

AS (Испания)

«Россия, удовлетворённая досрочным попаданием в плей-офф, выбыла из игры уже минут через 30 после стартового свистка. Что расстраивает, так это то, что они даже не думали совершить камбэк или хотя бы попытаться. Это говорит о том, что Уругвай вселил в соперника ужас. После удаления Смольникова Черчесову пришлось убрать из игры Черышева – очевидно, что он уже думал о том, как будет играть в 1/8. Только надо понимать, что у этой команды, несмотря на самый низкий рейтинг в турнире, за плечами вся страна, вдохновляющая игроков смотреть в будущее. Даже вдесятером россияне умудрялись что-то придумывать: был момент у Дзюбы, а Смолов продемонстрировал такое индивидуальное мастерство, что заставил Лукаса Торрейру покраснеть».

The Guardian (Великобритания)

«Это поражение никак не влияло на выход или невыход из группы, но стало напоминанием того, что у сборной России есть потолок. Против опытных соперников и качественных исполнителей в обычный день этой команде играть гораздо сложнее.



Вопрос только в том, остался ли у России ещё порох. После пресс-конференции Станислав Черчесов выразил удивление тем, что ему никто не аплодировал. В ответ на его реакцию прозвучало следующее: «Мы сделаем это 1 июля». Но для того, чтобы заставить всю страну снова стоять на ушах, потребуется немало усилий».

Der Tagesspiegel (Германия)

«Россияне столкнулись с первым серьёзным испытанием и чётко поняли предел своих возможностей. Увы, столь желанной победы достичь не удалось. Команда Черчесова не сможет долго утешаться лёгкими победами над аутсайтерами турнира – Саудовской Аравией и Египтом».

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Marca (Испания)

Одна из главных испанских газет посвятила целую статю разбору игры сборной России. По мнению автора, наша команда таит в себе пять главных опасностей.



1. «Сантиметры Дзюбы». Отмечается, что главный козырь форварда – его внушительный рост (196 см). «Это один из ключевых ресурсов команды Черчесова. Его действия при стандартах, игра в воздухе и широкая спина добавят сложностей Жерару Пике и Серхио Рамосу».

2. «Магия Головина». «Ему всего 22 года, но он уже настолько важный для России игрок, что Черчесов решил поберечь его в матче с Уругваем перед решающей встречей в плей-офф. Его видение игры и нестандартных вариантов для паса, а также завершение атак, без сомнения, самое устрашающее оружие сборной.



3. «Скорость и резкость Черышева». «Травма Дзагоева открыла двери новым игрокам. Футболист «Вильярреала» стал одним из открытий этого чемпионата мира. У него на счету уже три гола, и это самый взрывной игрок в составе сборной России. Его способность атаковать и находить свободные пространства может причинить боль испанской обороне, которая и без того испытывает проблемы при резких рывках соперников».



4. «Позиционная игра Самедова». «Это классика российского футбола: Самедов в рамках этой тактики остаётся одним из мощнейших оружий сборной. Выверенные действия 33-летнего Самедова можно положить на музыку. Его точный удар всегда доставляет неудобства, а в комбинации с высокорослым Дзюбой – вообще подарок».

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5. «Статус хозяина». «В воскресенье более 80 000 глоток будут издавать оглушающий звук в унисоне. Внушительная доля этих глоток будет принадлежать российским болельщикам. Таким образом, на стороне России будет преимущество хозяина поля. Это добавит сопернику мотивации и адреналина. Испании нужно быть внимательной и не тушеваться, потому что русские будут бороться за каждый клочок газона».

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



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