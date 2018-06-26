Итоги группы В: герои, разочарования, открытия

Герои

В этой группе вроде как боролись четыре команды, но Криштиану Роналду вывел одну в плей-офф сам по себе. Сборная Португалии предстала очень средней командой с избыточным везением – должна была влетать в 1-2 мяча Испании, выдала равные матчи с Марокко и Ираном. Если бы не Криштиану, в очередной раз потащивший команду в трудный момент, для Португалии чемпионат мира точно закончился бы ещё в группе.

Роналду забил 4 португальских гола из 5 в групповом турнире, три из них уместились в матч с Испанией, в том числе гениальный удар со штрафного в девятку ворот Давида де Хеа. Более того, по ходу турнира Криштиану освоился в конкретной тактической роли – много смещался влево, цеплялся за мяч в проблемных для большинства соперников зонах (как против Испании, где Роналду противостоял одноклубник по «Реалу» Начо). Благодаря Криштиану Португалия получила больше очков, чем заслужила.

Герой сборной Испании – Диего Коста. Пока он усиленно подтверждает главный тренд чемпионата мира: большие нападающие снова в моде. Даже Испания в завершении атак часто использует алгоритм «биться – бороться – продавливать защиту», и Диего Коста отлично его подтверждает. Его гол Португалии – идеальная иллюстрация: Коста раздавил Пепе, а потом обманными движениями убрал Жозе Фонте. Коста умеет одновременно быть прямолинейным, грубым, но очень чарующим, как в том голевом моменте.

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Однозначно герой – Карлуш Кейруш. Не нужно винить его в «автобусной» тактике: с таким составом, как у Ирана, взять своё можно было только организацией. Против Испании большую часть матча иранцы действительно окопались в своей штрафной, выставив полноценный автобусный парк, но ведь это едва не сработало. До гола Диего Косты испанцы создавали не так много остроты, как можно было предположить, исходя из вывески. Если бы не промах в добавленное время матча с Португалией, сборная Ирана вообще могла бы выйти из группы.

Разочарования

Давид де Хеа считается лучшим вратарём мира, он провёл великий сезон за «Манчестер Юнайтед», тем удивительнее его пока слабое выступление на чемпионате мира. Де Хеа пропустил уже 5 мячей, и один из них даже стал вратарским – неловкий сейв в стиле Сослана Джанаева после удара Криштиану с линии штрафной. Более того, за весь турнир у де Хеа всего… 1 сейв.

В сборной Португалии главное разочарование – напарник Криштиану по линии атаки Гонсалу Гуэдеш. Пока Роналду тащил команду, Гуэдеш закапывал её поглубже, запарывая лучшие моменты португальцев. Против Испании два момента Гонсалу даже не кончились ударами. Против Марокко он запорол выход один на один. Против Ирана – ожидаемо оказался на банке.

Итоги группы А: герои, разочарования, открытия Текст, в котором много игроков сборной России.

Открытия

Сборные Ирана и Марокко – открытия в полном составе, причём открытия разного свойства. Команда Карлуша Кейруша в очередной раз показала, что мощной организацией игры можно побить грандов. Среди всех игроков главный, кого нужно выделить, – вратарь команды Алиреза Беиранванд. Мало того что за иранской защитой Беиранванд как за каменной стеной, так ещё и индивидуальные вратарские качества – сильная реакция, прыгучесть, выбор позиции – прокачаны у кипера на высоком уровне.

Марокканцы, в отличие от Ирана, играли в гораздо более привлекательный футбол, с контролем мяча, постоянным настроем на обводку. Главными дриблёрами марокканцев стали Хаким Зиех и Амин Харит, выдавший очень вдохновенный матч против Ирана. Помимо качественной фланговой игры команда французского специалиста Эрве Ренара предложила соперникам сильные стандартные положения. Сборная Марокко закончила турнир на последнем месте в группе, но за такой вылет не стыдно – в матчах с Ираном и Португалией африканцы заслужили как минимум ничью, а Испании потрепали нервы и упустили победу лишь в компенсированное время.

Открытия – обе сборные. Иран и Марокко подарили разные рецепты, как биться с грандами. Или выстраивая плотное оборонительное кольцо и садиться всей командой за линию мяча, или навязывая сопернику свою волю с помощью резких флангов, нацеленности на обводку. Обе команды набрали против Испании и Португалии только по одному очку – но обе оставили очень приятное впечатление.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018