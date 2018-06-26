Итоги группы А: герои, разочарования, открытия

Герои

Александр Головин заставил всех говорить о себе только в одном матче. Но иногда и этого достаточно. Гол со штрафного и два голевых паса – уже серьёзный повод, но дело не только в них. В обоих матчах он был в тройке лучших по владению мячом. Для команды, которая отдаёт мяч соперникам (а Россия – такая команда), это очень показательно: значит, что игра идёт через него. Помимо очевидной нацеленности на вертикальную игру отметим, что рядом с ним могут вздохнуть Игнашевич и Кутепов. Когда играет Головин, они разыгрывают мяч меньше.

В игре с Египтом Александр не отметился результативными действиями, но по стилю и степени вовлечённости в игру эти его два матча похожи. А матч с Уругваем показал, какие проблемы с доставкой мяча в атаку появляются без него.

Головину нужно в «Ювентус». И футбол здесь ни при чём Статья о том, что Аршавин был прав. Наши ожидания – всё ещё проблема.

Артём Дзюба начал турнир запасным, но, как только вышел на поле, сомнения в том, кто должен быть первым выбором, отпали. Дзюба играет с безумной самоотдачей, и свою важнейшую функцию – цепляться за мячи – выполняет идеально. Два выигранных верха с Саудовской Аравией, девять с Египтом, 12 с Уругваем: от игры к игре он делает это всё лучше, несмотря на то что в последнем туре против него играл Годин. Правда, никто этим не воспользовался, но это уже другой разговор. Дзюбу можно назвать в этой команде незаменимым.

Денис Черышев лучше всех извлекает пользу из превосходства Дзюбы в воздухе. Номинальный вингер, он много смещается в центр, пользуясь моментом, когда центрфорвард стягивает на себя защитников. Получается эффективно. В игре с Уругваем связка тоже один раз сработала.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Салем Аль-Досари забил первый победный гол Саудовской Аравии с 1994 года. Вполне логично, что это сделал именно он. В провальном матче с Россией он цеплялся за мяч и пытался прессинговать. В матче с Уругваем он вспомнил, что вообще-то игрок группы атаки, и весь матч тащил мяч в одиночку. Шести обводок не хватило, они не конвертировались в острые моменты, а только показали его желание выиграть. Наконец, с Египтом он добился своего: номинальный левый вингер доигрывал матч на противоположном фланге, поучаствовал в затяжной позиционной атаке, потерял мяч в штрафной, получил новый, очень трудный пас и забил ударом без обработки. Он снова был лучшим на поле по дриблингу. Когда решают Салах и Суарес – это не повод записывать их в герои, всё-таки от игроков такого уровня именно этого и ждут. Аль-Досари весь турнир пытался прыгнуть выше головы, и за 30 секунд до конца последнего матча ему это удалось.

Оскар Табарес тяжело болен. Но он не бросает любимую и привычную работу (сборной руководит 12 лет, его полномочия почти безграничны) и по-прежнему добивается результата. Уругвай не впечатлил в первых двух матчах, а в третьем сборная России сделала всё сама, но это не повод делать глобальные выводы об этой команде: при Табаресе Уругвай всегда играет не слишком креативно. Зато дисциплинированно и интенсивно. Команда в порядке, и её 71-летний тренер тоже.

Уругвай сильнее, чем 4 года назад. Эта команда может стать сенсацией Представляем фаворита группы, в которой играет Россия.

Разочарования

Нельзя назвать разочарованием выступление Мохамеда Салаха: он явно не набрал форму после травмы. Записывать в разочарования игрока, потому что тот нездоров? Нет, это было бы слишком несправедливо. Вот только Египту без привычного скоростного и агрессивного Салаха оказалось не на кого положиться. Эта команда, в которой должны были увязнуть атаки России и Уругвая, оказалась не способна быстро контратаковать. И держать удар: одного гола России хватило, чтобы Египет на 10 минут выпал из игры. Дело не в Салахе. А в том, что у Эктора Купера не сработали вообще все козыри. Поэтому тренера, который накануне ЧМ создал для игроков чат под названием «Четвертьфинал», и можно считать главным разочарованием. Три поражения – максимально далёкий от поставленной цели результат. Дальше некуда.

Салах забил, 45-летний вратарь взял пенальти. А Египет всё равно проиграл В Волгограде было намного веселее, чем в параллельном матче в Самаре.

Стиль сборной Саудовской Аравии был максимально неудобен. Игрокам Саудовской Аравии. Разыгрывать мяч и играть во владение можно, когда есть минимальная устойчивость к прессингу. У саудовцев её нет и взяться было неоткуда. Хуан Антонио Пицци, конечно, концептуально придумал, но непонятно, какие цели он преследовал. Может, просто недооценил Россию в первом матче?

Глубина состава сборной России – очень разочаровала. Фернандес, Жирков, Головин – незаменимы, мы в этом убедились на практике. Да и Дзюбу хочется добавить в этот список. И Игнашевича. В общем, команда-то есть. Но маленькая.

Открытия

Здесь тоже не получится придумать что-то неожиданное. Признайтесь, вы верили, что Россия выйдет в плей-офф? Выйдет именно так: с двумя победами, восемью забитыми голами? Согласно соцопросам, половина жителей России не верила, что сборная выберется из группы. Оптимисты считали, что можно сыграть вничью с Египтом и протиснуться в 1/8 по разнице мячей. Реальность превзошла подавляющее большинство ожиданий. Ошибки людей по имени Игорь в последнем матче не могут смазать общее впечатление от результата.



Команда удивила: подготовкой к матчам, физической подготовкой, умением сыграть на слабостях соперника. Всё это заслуга тренера. Тренерский штаб отлично подготовил команду к групповому этапу чемпионата мира. Станислава Черчесова можно отправить и в герои группы А, и в открытия – не вижу большой разницы между этими терминами, когда речь идёт о нём. Можно и туда, и туда. Но лучше в открытия: эту сборную России открыл он.