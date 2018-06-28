Театр одного Неймара. Лучшие фото с матча Сербия — Бразилия

Наблюдать, как ведут себя на поле лидеры своих сборных, всегда интересно. Неймар не стал исключением.
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Нападающий сборной Бразилии уже с первых минут матча начал раздавать указания партнёрам по команде.
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Бразилии удалось открыть счёт в конце первого тайма благодаря голу Паулиньо. Но на руках почему-то носят Неймара.
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Неймар празднует второй гол сборной Бразилии вместе с Тьяго Силвой. Один — подал, второй — забил.
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Концентрация на пределе.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Тот самый момент, когда Неймар не смог забить гол.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
После уверенной победы над Сербией Неймар подошёл поблагодарить болельщиков за поддержку. В 1/8 финала чемпионата мира сборной Бразилии предстоит сразиться с Мексикой.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»