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ЧМ-2018. Неймар против сборной Сербии (фото)

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Неймар
«Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Театр одного Неймара. Лучшие фото с матча Сербия — Бразилия
В среду к фигуре лидера сборной Бразилии были прикованы миллионы взоров — в том числе фотокорреспондентов «Чемпионата».
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Наблюдать, как ведут себя на поле лидеры своих сборных, всегда интересно. Неймар не стал исключением.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Нападающий сборной Бразилии уже с первых минут матча начал раздавать указания партнёрам по команде.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Бразилии удалось открыть счёт в конце первого тайма благодаря голу Паулиньо. Но на руках почему-то носят Неймара.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Неймар празднует второй гол сборной Бразилии вместе с Тьяго Силвой. Один — подал, второй — забил.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Концентрация на пределе.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тот самый момент, когда Неймар не смог забить гол.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

После уверенной победы над Сербией Неймар подошёл поблагодарить болельщиков за поддержку. В 1/8 финала чемпионата мира сборной Бразилии предстоит сразиться с Мексикой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
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