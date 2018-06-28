В среду к фигуре лидера сборной Бразилии были прикованы миллионы взоров — в том числе фотокорреспондентов «Чемпионата».

Театр одного Неймара. Лучшие фото с матча Сербия — Бразилия

Наблюдать, как ведут себя на поле лидеры своих сборных, всегда интересно. Неймар не стал исключением.

Нападающий сборной Бразилии уже с первых минут матча начал раздавать указания партнёрам по команде.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Бразилии удалось открыть счёт в конце первого тайма благодаря голу Паулиньо. Но на руках почему-то носят Неймара.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Неймар празднует второй гол сборной Бразилии вместе с Тьяго Силвой. Один — подал, второй — забил.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Концентрация на пределе.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тот самый момент, когда Неймар не смог забить гол.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

После уверенной победы над Сербией Неймар подошёл поблагодарить болельщиков за поддержку. В 1/8 финала чемпионата мира сборной Бразилии предстоит сразиться с Мексикой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»