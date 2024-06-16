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Роналдиньо заявил, что его критика сборной Бразилии была частью рекламной кампании

Роналдиньо заявил, что его критика сборной Бразилии была частью рекламной кампании
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Бывший крайний нападающий сборной Бразилии Роналдиньо объяснил, почему ранее он подверг критике бразильскую национальную команду в преддверии Кубка Америки — 2024.

«Я бы никогда не предал бразильский футбол, никогда. Я бы никогда не сказал тех слов, что вы видели. На самом деле это слова реальных бразильских болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в интернете. Представьте себе, что вы слышите это перед игрой? Это невозможно, мотивация падает.

Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Я знаю, о чём говорю. Ребята, сейчас нашим парням нужна поддержка. Чем больше уверенности проявим мы, тем больше уверенности будет на поле у них.

Вот почему я присоединился к рекламной кампании [известного бренда антиперспирантов], чтобы поддержать команду. Мы просим всех присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки», – написал Роналдиньо в своей социальной сети.

Напомним, на групповом этапе Кубка Америки — 2024 бразильцы сыграют с Коста-Рикой (25 июня), Парагваем (29 июня) и Колумбией (3 июля).

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