Тренер вратарей «Истиклола» объяснил, чем Ятимов привлёк внимание «Ростова»

Бывший игрок ЦСКА и «Спартака», а также тренер вратарей «Истиклола» Дмитрий Тяпушкин высказался о том, чем привлёк внимание бывший голкипер таджикского клуба Рустам Ятимов «Ростов».

«Выход от ворот через пас диктуют требования современного футбола. А с таким вратарём, как наш Ятимов, делать это гораздо проще. Он практически не ошибается в передачах. Это играет большую роль. Полевые бегут в свои точки, зная, что им туда придёт мяч. Хорошо, когда есть такой вратарь. Полагаю, что в том числе и этим качеством Рустам привлёк внимание «Ростова». А уход Песьякова ускорил процесс. Сергей много играл ногами, поэтому, думаю, Ятимов был одним из первых кандидатов на его замену. Он игровой: не просто привязан к линии, а играет. Мне нравится такая манера», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.