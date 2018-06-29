Как работает VAR на ЧМ-2018. Объясняем

«Многие считают, что VAR может убить футбол. Что думаете?» — спросили мы Роберто Розетти накануне ЧМ. Итальянец с ходу срубил: «Футбол могут убить неправильные решения на последних минутах, а не современные технологии».



Позади групповой этап ЧМ-2018, и неправильных судейских решений и вправду стало меньше. VAR показала хороший старт и помогла избежать несколько «липовых» пенальти, а такие парни, как Неймар, получали карточку за то, что не очень убедительно валялись на травке.

Но обратные ситуации тоже есть. Египтяне оспорили победу России, заподозрив арбитра в том, что тот не заметил нарушения на Марване Мохсене. Тем же путём решила пойти Сербия, взбешённая неназначенным пенальти в матче со Швейцарией. Очень неочевидные решения были и в матче Германии со Швецией. А помните игру рукой в последнем матче Аргентины, который так много решал?

Милошевич: видимо, система VAR работает только для избранных команд

О принятии решений

Для многих это станет сюрпризом, но комната VAR находится не на стадионе. На ЧМ таких комнат две, и обе они находятся в Международном вещательном центре в Москве. В каждой из них работает целая группа видеоассистентов: даже среди них есть главный и его помощники.

Знаете, где и как будут работать видеорефери на ЧМ? Мы покажем В Москве открылся международный вещательный центр к ЧМ-2018.

Им в помощь на стадионах значительно увеличили количество камер, чтобы исключить возможность появления мёртвых зон. Помощники представляют главному судье лучшие кадры эпизода, которые тот может посмотреть в любом разрезе и на какой угодно скорости (даже в «слоу-мо»).



Теперь о принятии решений. Изначально планировалось, что VAR будут применять в четырёх случаях:



1) определение пенальти;

2) возможное удаление футболиста;

3) определение взятия ворот;

4) идентификация игрока.

Когда судьи могут смотреть повтор?

Здесь вариантов всего два.



1. Видеоассистенты выходят на связь при указанных выше моментах, чтобы подсказать арбитру правильное решение.



2. Сам главный судья обращается к помощникам, если у него есть сомнения по эпизоду.



При этом судья может как положиться на мнение ассистента у экранов, так и самостоятельно посмотреть эпизод у кромки. Решение об этом он принимает сам.



Обсуждался вариант, при котором команды тоже смогут взять определённое количество повторов за матч, но пока его задвинули. Поэтому если на судью оголтело летит игрок, требуя посмотреть повтор, скорее всего, всё закончится не повтором, а жёлтой карточкой. Впрочем, если сомнения у рефери есть, поведение футболистов может быть использовано как психологический приём. Главное – не переусердствовать с претензиями.

Фото: РИА Новости

Теперь к практике

На бумаге всё очень красиво, но на деле многие хватались за голову, возмущаясь абсурдности некоторых решений на играх мундиаля. Судьи действительно упустили несколько моментов, повтор которых посмотреть стоило.



По информации «Чемпионата», несколько дней назад (вероятно, после матча Германия — Швеция) вокруг системы видеоповторов в ФИФА началась серьёзная буча. Кажется, тогда и был пик людского негодования по поводу VAR.



С рефери ЧМ провели встречу, на которой дали понять: смотреть повторы нужно чаще. Результат вы видите сами. Напомним лишь, что в матче Португалии с Ираном судья бегал к экрану несколько раз за тайм.



В похожем ключе работают судьи в Германии, в которой VAR действует на играх Бундеслиги. Это объяснимо. Людей бесит не столько то, что судья не определил фол, как его нежелание смотреть спорный момент. Просмотром повтора арбитр не только проверяет правильность принятого решения, но и успокаивает зрителей, уверенных в его неправоте.



За потерянные минуты можно не переживать, так как они просто переходят в дополнительное время. Логично ждать тенденцию к увеличению времени матчей. По новым правилам судьи наверняка будут добавлять в среднем на 2-3 минуты больше, чем раньше.

Фото: РИА Новости

Так почему судьи всё равно косячат?

Ну, во-первых, после той самой встречи явных судейских ошибок на ЧМ пока не было. Спорные моменты – были, но они никуда и не денутся.



Дело в том, что некоторые моменты спорны по своей природе. Не замечали, что иногда решение невозможно принять, даже пять раз посмотрев повтор? Вот и судья в таком случае старается принять наиболее вероятное решение за считаные секунды матча.



При этом у арбитров есть давняя рекомендация: сомневаешься — не ставь. Поэтому для изменения изначального решения должен быть реально серьёзный повод.



Другой вопрос, что на старте турнира судьи смотрели повторы не так часто, как это требовалось. Но, как мы видим, ФИФА уже работает над этим вопросом.



Оптимальным видится вариант дать командам несколько тайм-аутов за матч для просмотра повторов. Да, это замедлит игру ещё сильнее. Зато команды, получив право голоса, почувствуют себя причастными к процессу и больше не будут считать себя «угнетёнными хайтеком».

Телезрители, кстати, уже сейчас не особо страдают во время просмотра повторов. Эти несколько минут становятся поводом лишний раз пересмотреть спорный эпизод и устроить жаркую дискуссию. На стадионах выход из ситуации тоже есть. Достаточно просто выводить повтор на общее табло, и никто из зрителей не будет чувствовать себя лишним.

Живём!

В любом случае придётся принять один глобальный вывод по истории с VAR. Главным человеком, принимающим решения, всё равно остаётся судья. Причина «не заметил» теперь не канает, а значит, человеческий фактор больше не является препятствием для стабильного судейства высокого уровня. И уж если судья не ставит пенальти после попадания в руку, как в случае с Чакыром, то явно не потому что не видел момента.



Есть и ещё одна важная деталь. Часто зритель банально не знает трактовки футбольных правил. Но решение есть и здесь. Например, привлечение на пресс-конференцию главного рефери. Компетентного мнения хватит, чтобы закрыть все споры, а зритель со временем начнёт лучше понимать судейские решения. А представляете себе ажиотаж вокруг судейской пресс-конференции после очень спорного матча? Футбол от этого только выиграет.