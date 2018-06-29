Тогда ничем хорошим это не закончилось. Но теперь у нас есть «усы надежды».

10 лет назад мы уже играли с Испанией в плей-офф. Где сейчас эти люди?

Игорь Акинфеев, вратарь

Возраст: 32 года.



До сих пор остаётся голкипером номер один в России, играя за ЦСКА. После Евро-2008 посетил ещё несколько крупных турниров вместе со сборной, но так и не уехал в европейский топ-клуб. Накануне ЧМ анонсировал возможные перемены в карьере после турнира. Какие именно — уточнять не стал.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«После чемпионата мира всё узнаете». Акинфеев интригует Капитан ЦСКА и сборной – о том, где начинается футбол, серебре «армейцев», силе Гончаренко, решении Игнашевича и, разумеется, Кубке мира.

Василий Березуцкий, защитник

Возраст: 36 лет.



Все 10 лет был незаменимым игроком основы ЦСКА, а вот в сборной не выступает уже давно. Последним крупным турниром для Березуцкого стал Евро-2016, на котором удачно выступить сборной России не удалось. Сейчас Березуцкий близок к завершению карьеры. Судя по всему, осталось только дождаться официального объявления — на сборы «армейцев» они с братом уже не поехали.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергей Игнашевич, защитник

Возраст: 38 лет.



Как и Березуцкие, после Евро-2016 взял паузу в сборной, играя лишь за «армейцев». Но после травмы Джикии, Васина и Камболова решил, что на пенсию пока рано, и вернулся в команду Черчесова. Теперь вместе с Кутеповым закрывает центр защиты в сборной России и делает это вполне успешно. До матча с Уругваем сборная пропустила всего один гол.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Анюков, защитник

Возраст: 35 лет.



Долго играл за «Зенит», но зимой был близок к завершению карьеры после того, как Манчини отцепил его от главной команды. Провёл полгода во втором «Зените», с приходом Семака вернулся обратно. Вряд ли будет в много играть, есть ощущение, что Анюкова скоро задействуют в тренерском штабе.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

Юрий Жирков, защитник

Возраст: 34 года.



Съездил в лондонский «Челси», а после возвращения в Россию играл за «Анжи» и «Динамо». Последние годы проводит в «Зените», с которым недавно продлил контракт. В сборной России до сих пор важный игрок и в матче против Египта справился с самим Мо Салахом. После этого пропустил часть тренировок из-за повреждения, но уже вернулся в общую группу и готов играть в плей-офф.

Фото: Александр Сафонов/Елена Разина, «Чемпионат»

Сергей Семак, полузащитник

Возраст: 42 года.



Закончив играть, помогал звёздным тренерам питерского «Зенита», после чего сам стал боссом провинциального клуба из Уфы. Там он успешно продолжил начинания Гончаренко и умудрился вывести команду в еврокубки. В «Зените» достижения Семака оценили и решили вернуть его в команду, на этот раз — в роли главного тренера.

Фото: РИА Новости/Getty Images

Константин Зырянов, полузащитник

Возраст: 40 лет.



Доигрывал последние годы во втором «Зените», после чего стал его главным тренером. Прошлый сезон у команды сложился плохо: «Зенит-2» вылетел из ФНЛ. В итоге за неимением желающих играть в лиге вторая команда «Зенита» всё же в ней осталась, но Зырянова заменили. В «Зенит-2» пришёл Горшков, а сам Константин теперь будет тренировать питерскую «молодёжку».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

Игорь Семшов, полузащитник

Возраст: 40 лет.



Последний сезон в качестве игрока провёл в «Крыльях» пять лет назад. Прошлый год отработал в тульском «Арсенале» ассистентом Божовича. В новом штабе Кононова Игорю места не нашлось. На днях Семшов возглавил новомосковский «Химик» — фарм-клуб «Арсенала», выступающий в ПФЛ.

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Андрей Аршавин, полузащитник

Возраст: 37 лет.



Выдав феерическую карьеру, несколько сезонов бегает в Казахстане. По итогам прошлого попал в символическую сборную местной лиги. Многие ждали его в сборной, но против выступил даже сам Андрей: «Сборная была слабой, если бы я был ей нужен». Аршавин признаётся, что конец карьеры близок. Этим летом говорили, что он может стать советником Фурсенко, но пока не сложилось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Victor Boyko/Getty Images

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Иван Саенко, нападающий

Возраст: 34 года.



В сборной России появился так же внезапно, как из неё пропал. Представитель Бундеслиги поехал в московский «Спартак», но, поговаривают, что ночные клубы стали его интересовать больше тренировок. В итоге этот удивительный человек не доиграл даже до 30, прямо сказав, что теперь намерен тратить честно заработанные деньги.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/ instagram.com/talented.drf

Роман Павлюченко, нападающий

Возраст: 36 лет.



После весьма успешной поездки в «Тоттенхэм» играл за «Локо» и «Урал». Последним клубом Романа стал «Арарат», который вдруг решил распустил всех подписанных суперзвёзд и переехать в Армению. Теперь Спящий Гигант без клуба и близок к завершению карьеры. Недавно, правда, случайно встретил Моуринью и замолвил перед ним словечко по поводу своего будущего.

Фото: Getty Images/ instagram.com/pavlyuchenko_1981

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Динияр Билялетдинов, полузащитник

Возраст: 33 года.



Спустя год после Евро-2008 уехал в английский «Эвертон», где положил несколько шикарных мячей. После возвращения в Россию особых успехов не было. С 2017-го играет за литовский «Тракай», где регулярно забивает. Зимой был близок к переезду в Норвегию, но «Сапрсборг-08» его условия не потянул. В РФПЛ Динияр возвращаться не намерен. Говорит, что «домой не тянет».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/ instagram.com/bilyaletdinov

Дмитрий Сычёв, нападающий

Возраст: 34 года.



В какой-то момент его карьера необъяснимо покатилась вниз: Сычёва занесло в Беларусь и Казахстан. В прошлом году родной клуб сделал попытку вернуть его на былой уровень, и Сычёв этой идеей загорелся. Был вариант через «Казанку» (фарм-клуб «Локо») вернуться в главную команду. Но – не сложилось. В ПФЛ Сычёв забил лишь один гол. Теперь снимается в кино и участвует в клубных активностях.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Гус Хиддинк, главный тренер

Возраст: 71 год.



После России возглавлял сборные Турции и Нидерландов, но так и не добился таких же успехов, как с Россией. Гус Иваныч — символ редких побед российского футбола, поэтому всем было очень приятно увидеть его накануне на тренировке сборной. Впрочем, обыграть испанцев у Хиддинка так и не вышло, но ведь и усов у голландца на том турнире не было…

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Getty Images