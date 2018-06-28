«Ты еще не на пенсии?» Хиддинк травит на тренировке сборной России

Хиддинк приехал в сборную России. Ну все! Теперь точно возьмем бронзу, как в 2008-м.

Тренировка сборной России в Новогорске началась с сюрприза. Приехал Гус Хиддинк – тренер, который возглавлял нашу команду с 2006 по 2010 года. Именно с голландцем связано самое успешное время для сборной России – Евро-2008. Такого визита не ожидал никто: ни журналисты, ни футболисты.



Хиддинк вышел к полю в сопровождении Станислава Черчесова. Вокруг них быстро собрались футболисты. Жирков похлопал голландца по спине – Юрий один из немногих, кто застал Гуса в сборной России. Затем Хиддинк обратился к команде:

– Парни, во-первых я рад, что оказался здесь, – по-английски сказал Хиддинк.

– Он говорит: я не хочу вас всех видеть, но тренер меня привел, – выдал перевод Черчесов и рассмеялся.

– Вы хорошо проводите этот чемпионат мира – лучше, чем я ожил, если честно. Заставили людей праздновать на улицах, – продолжил Хиддинк на английском.

– Он говорит, что с ним выступали бы успешнее, но приходится терпеть меня, – снова перекрутил цитату Черчесов.



Речь Хиддинка-Черчесова закончилась аплодисментами. После этого голландец пообщался персонально с персоналом – даже игриво пободался с массажистом Прончевым, который работает в сборной России с 2005 года. Затем Гус приметил на трибуне фотографа и сказал: «Я тебя помню. Почему ты еще не на пенсии?»

Сама тренировка сюрпризов не преподнесла. Все игроки работали в общей группе, в том числе Дзагоев. Единственное: Ерохин начал занятия в тренажерном зале и лишь потом присоединился к остальным.



– Для меня появление Хиддинка стало неожиданностью, – сказал после тренировки Лунев. – Был впечатлен. Я не все понял из того, что он говорил то по-немецки, то по-английски. А перевод Черчесова явно не был дословным.

– Де Хеа – классный вратарь, но на ЧМ-2018 у него не идет игра.

– Я считаю, что и великие ошибаются. Не он первый, и не он последний. Посмотрим, что будет в плей-офф.

– Как проходить испанцев?

– За счёт полной самоотдачи и нужно выполнить установку тренера. Испанцев можно ловить в защите. Посмотрим, как они пропускали от Португалии и Марокко, где-то испанцы заигрывались. Надеюсь, в «Лужниках» будет более мощная поддержка, чем в первой игре на чемпионате мира.

Вышел к журналистам и Марио Фернандес. В роли переводчика снова, как и две недели назад, выступил репортер «Чемпионата». Его тоже спросили, не советовал ли Хиддинк, как обыгрывать сборную Испании.



– Нет-нет, никаких наводок он не давал. Просто поприветствовал нас и пожелал удачи.

– Испанцы пока не впечатляют.

– У них выдающиеся игроки во всех линиях, и мы обязаны их уважать. Тут даже выделять некого не стоит, но не смотря на это нам нужно выигрывать. Для этого необходимо показать свою лучшую игру. Вылет немцев и едва прошедшие аргентинцы показывают, что на мундиале все возможно. Тем более, что за нас будет болеть вся страна.

– Вам вообще удается посмотреть матчи чемпионата мира?

– Большинство игр мы видели. Все-таки у нас не так много, чем можно заняться на базе, так что смотрим футбол. Больше всего понравилась встреча между Португалией и Испанией – 3:3.

– Для Головина матч против Испании может стать ключевым в плене его будущего?

– Я постоянно вижу Головина в ЦСКА. Он классный футболист, который еще молод. Я за ним слежу с самого начала. Встреча с испанцами в 1/8 финала важна для всех футболистов, в том числе и для него.

Смольникова включили в сборную худших футболистов ЧМ. Кто там ещё? Групповой этап ЧМ-2018 ещё не завершился, а англичане уже составили символическую сборную худших игроков турнира.

Последним к журналистам вышел другой армеец – тренер по физподготовке Паулино Гранеро. Испанец, что примечательно.



– Даже несмотря на то, что я – испанец, все равно всем сердцем с Россией. Хочу, чтобы наша команда победила. Это говорю искренне.

– Почему сборная России – лучшая по пробегу на ЧМ-2018?

– Потому что команда отлично готова физически. А еще все понимают, что ЧМ-2018 – это лучшая возможность проявить себя.

– В том числе 38-летний Игнашевич?

– Игнашевич находится в превосходной форме – работает каждый день. Я его знаю, как одного из самых способных футболистов, с которым занимался. Он заслуживает уважения.