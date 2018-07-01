Лучший видеопомощник арбитра в матче Испания – Россия

Вера в нашу команду перед началом матча была далеко не у всех.
Кто-то даже рассчитывал легко обогатиться.
И началась игра не лучшим образом – с автогола Сергея Игнашевича.
По ходу игры главный арбитр дважды обращался к судьям у мониторов за ответом, ставить ли пенальти в ворота сборной России, однако всё же не поставил одиннадцатиметровый. Может, поэтому?
А вот в ворота сборной Испании одиннадцатиметровый поставлен был за эталонное волейбольное действие Пике.
И Дзюба оказался «царём» в исполнении пенальти.
Нашим футболистам помогли победить не только профессиональные качества, но и поддержка трибун. Например, таких красавиц.
Порой даже после расставания девушки строчат про вас в «Твиттер». Ну, или про Дзюбу, вместо которого вы выходите на поле.
«Чемпионат» цитировал Карлсона, которому с крыши «Лужников» было виднее.
Главным героем матча стал, конечно же, Акинфеев.
А вот де Хеа нещадно троллят. «Де Хеа в Премьер-лиге – де Хеа в сборной Испании».
А есть и такая версия. «Теперь можете освободить семью де Хеа».
Испания покидает турнир в компании чемпионов мира, финалистов прошлого мундиаля и чемпионов Европы. А Россия идёт в 1/4.
Да, все мы в шоке.