Лучший видеопомощник арбитра в матче Испания – Россия

В Интернете вовсю троллят испанцев и восхищаются Акинфеевым. Ну и нашли идеальную систему VAR для России.

Вера в нашу команду перед началом матча была далеко не у всех.

Кто-то даже рассчитывал легко обогатиться.

И началась игра не лучшим образом – с автогола Сергея Игнашевича.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

По ходу игры главный арбитр дважды обращался к судьям у мониторов за ответом, ставить ли пенальти в ворота сборной России, однако всё же не поставил одиннадцатиметровый. Может, поэтому?

А вот в ворота сборной Испании одиннадцатиметровый поставлен был за эталонное волейбольное действие Пике.

И Дзюба оказался «царём» в исполнении пенальти.

Нашим футболистам помогли победить не только профессиональные качества, но и поддержка трибун. Например, таких красавиц.

Порой даже после расставания девушки строчат про вас в «Твиттер». Ну, или про Дзюбу, вместо которого вы выходите на поле.

«Мы столько вытерпели говна – сейчас давайте кайфанём» Артём Дзюба призывает всех радоваться!

«Чемпионат» цитировал Карлсона, которому с крыши «Лужников» было виднее.

Главным героем матча стал, конечно же, Акинфеев.

А вот де Хеа нещадно троллят. «Де Хеа в Премьер-лиге – де Хеа в сборной Испании».

А есть и такая версия. «Теперь можете освободить семью де Хеа».

Испания покидает турнир в компании чемпионов мира, финалистов прошлого мундиаля и чемпионов Европы. А Россия идёт в 1/4.

Да, все мы в шоке.