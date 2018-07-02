«Эй вы, верните Дзюбу!». И это пишет бывшая жена Смолова!

«Бейте испанцев! Надейтесь на усы или на кокошник! Танцуем «Калинку-малинку» и ликуем!!!». На что готовы звёзды после победы сборной России.

В день 1/8 финала чемпионата мира Россия – Испания вся страна жила футболом. Сотни тысяч людей пришли на стадион и в фан-зоны, миллионы смотрели матч в барах, дома и в гостях. И все увидели, как сборная России выиграла у испанцев и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира. Переживали за нашу команду и звёзды эстрады, кино и шоу-бизнеса. Лопырёва требовала Дзюбу, Малахов и Ургант надеялись на усы, а Водянова приготовилась танцевать калинку в «Лужниках». Изучаем, как звёзды болели за Россию.



Телеведущий Иван Ургант перед матчем выступил с эмоциональным напутствием к российской сборной: «Ребятушки, милые, не подведите. Прошу вас, красавчики, милые мои! Летите вперёд, соколы! Бей испанцев, бей!» При этом Ургант предстал перед камерой в нестандартном образе: в необычной красной шляпе, зато с привычными «усами надежды» над верхней губой!

Усами сборную России поддержал и другой известный телеведущий – Андрей Малахов.

Перед матчем с испанцами российская модель Наталья Водянова в случае победы пообещала пожертвовать миллион рублей на развитие футбола в России и станцевать калинку в «Лужниках». Наша сборная победила, и девушке придётся выполнять своё обещание.

С трибуны матч смотрел актёр и режиссёр Данила Козловский. Он был лаконичен перед началом матча: «Мы с вами!» А после матча написал: «Слов нет. Только эмоции и слёзы счастья».

Актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова смотрела матч на стадионе в компании Павла Воли и его супруги Ляйсан Утяшевой. Разумеется, вся компания осталась довольна увиденным. Болел за сборную России и сын Марии Иван.

Актриса Олеся Судзиловская также рукоплещет команде и лично Игорю Акинфееву с трибун стадиона «Лужники», где сборная России одержала историческую победу.

Пианист Денис Мацуев перед матчем находился в удивительном предвкушении и встречал команду на «сцене для грандиозного концерта». А ещё уже на разминке отметил Игоря Акинфеева и пожелал ему удачи. Может, что-то чувствовал наш музыкант?

Певец Дмитрий Маликов и его супруга не просто пришли на трибуну «Лужников», но и надели соответствующие элементы костюма – бескозырку и кокошник.

У Ольги Бузовой слёзы счастья — она гордится за команду и страну.

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже не мог сдержать радости от победы.

Максим Галкин и Алла Пугачёва смотрели футбол в своей резиденции на Кипре, но всё равно испытали чувство единения с большой страной.

Земфира не смогла досмотреть матч Россия – Испания, потому что выезжала на концерт в Минске, но следила за развитием событий по телефону. И когда стало известно, что наша команда победила, поздравила зрителей, собравшихся перед сценой.

Очень эмоционально за сборную России в матче с Испанией переживала российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира Виктория Лопырёва. Она была разочарована заменой Артёма Дзюбы на Фёдора Смолова и в «Твиттере» потребовала вернуть нападающего, который выходил в стартовом составе. Пикантности истории придаёт тот факт, что в прошлом Лопырёва встречалась со Смоловым, чьей игрой во время матча с Испанией и была недовольна.

Лопырёва: верните Дзюбу!

А после окончания Виктория вообще не могла подобрать слова, чтобы описать увиденное.

Певец Николай Басков уверен, что победа сборной России – это «очешуенно», и теперь намерен срочно отрастить усы, чтобы сборная России победила на чемпионате мира.