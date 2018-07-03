У Дзюбы заметили след от укола. Нас опять подозревают в допинге. Сколько можно?

Это фото, сделанное во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2018 между Россией и Испаний, опубликовало молдавское СМИ. В кадре нападающий Артём Дзюба и его левая рука. Более крупно – локтевой сгиб, выпирающая вена и хорошо различимое отверстие в ней.

«Допинг! Русский допинг! Мы знали, что ты есть, и мы тебя нашли!» — немедленно завопили те, кто очень хотел завопить. Никаких других доказательств, конечно же, им было не нужно.

«Как же они задолбали своими бестолковыми фейками», — так отреагировали многие в России, в том числе и журналисты «Чемпионата». Фото странного качества, СМИ малоизвестное – стандартный набор для публикации фейка. Хотя нынче такие времена, что даже в крупных испанских газетах без проблем подделывают футбольные офсайды…

… а в американских – американские же футболисты с песнями и плясками «типа сжигают» национальный флаг.

Так что подрисовать в графическом редакторе небольшую точку на руке – это раз плюнуть. Даже мастером «фотошопа» быть не надо.



Конечно же, в поисках справедливости и с желанием всё всем доказать мы открыли фотогалерею матча Россия – Испания. Дзюбы там было много. Очень много. И тут оказалось…



…что какой-то след на руке Артёма действительно есть. Его видно практически на всех фотографиях с необходимым ракурсом. Например, здесь…

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

Или вот здесь…

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

Так что речь точно не шла об игре теней, пылинке на объективе камеры или использовании «фотошопа». Но тогда что это такое?



Мы сразу же обратились за объяснением к врачу сборной России Эдуарду Безуглову. Тот устало вздохнул и принялся методично объяснять очевидные вещи.

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — резюмировал Безуглов.



Проще говоря, у игроков забирают кровь на анализы. Из пальца и из вены. Чтобы контролировать состояние здоровья и определять время готовности бегать по полю.

Да, представляете, у футболистов берут кровь. Прямо как у обычных людей, только чаще. И следы от игл у них на теле остаются, а не затягиваются мгновенно, как у супергероев вселенной «Марвел». Даже у Дзюбы.



В молдавском СМИ, очевидно, как раз уверены в том, что Дзюба – нечто среднее между Логаном-Росомахой и Халком. Не хочется лишать их фантазий. Остальным желающим поискать дырки на чужих телах предлагаем начать с себя. У вас-то все отверстия на месте? И исходного ли они размера?



Говорят, что чемпионат мира по футболу 2018 года – это лучшее, что теперь есть у ФИФА. Все силы желающих испортить его теперь, видимо, брошены на поиск допинга в сборной России. В ближайшее время провокаций будет много.



Так всегда бывает, когда очень хочется найти то, чего нет.