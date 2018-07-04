Оказывается, наша сборная владела мячом по времени не меньше всех.

16 цифр и статических фактов об 1/8 финала чемпионата мира

– Дальше прошли все команды, владевшие мячом меньше 25 минут чистого времени – Франция, Швеция, Россия и Уругвай. Кстати, наша сборная (20’ 03’’) не худшая, меньше всех мяч контролировали уругвайцы (18’ 31’’).

– Удары Португалии, Швейцарии и Мексики блокировали по 8 раз. Все три команды вылетели с чемпионата мира.

– Швеция теряла мячи меньше, чем кто-либо (44 раза), лучше всех боролась в обороне (64% выигранных единоборств) и дала сопернику сделать меньше всего удачных обводок (7).

Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2018 Из сборной России – не только Акинфеев.

– Колумбия – единственная сборная, конвертировавшая все стандарты в удары (2 из 2). Четыре сборные не пробили после штрафных и угловых ни разу – Япония, Франция, Россия и Уругвай.

– Сборная Испании провела 60 атак через левый фланг за матч и не воплотила в гол ни одну. Франция провела 14 атак через левый фланг и забила дважды.

– До плей-офф Португалия была худшей командой по количеству передач в штрафную (17 за матч). По итогам 1/8 финала Португалия стала лучшей – 28.

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– Сборная Англии разбивает стереотипы: 15-я на первой стадии плей-офф по количеству навесов (6, меньше только у Франции), худшая по количеству точных (1).

– В книге «Игра с числами» Крис Андерсон и Дэвид Салли рассказывают о влиянии политической обстановки на темперамент футболистов, выводя зависимость: чем жёстче гражданские конфликты в стране за её современную историю, тем больше карточек они получают. ЧМ-2018 подтверждает и опровергает тезис одновременно. Самая жёсткая по всем параметрам команда – Колумбия: 23 фола, 15 на своей половине, 6 жёлтых карточек. Самая мягкая – Хорватия: 5 фолов, 1 на своей половине, ни одной карточки. Дело всё-таки в темпераменте отдельных игроков, а не наций.

Пенальти придумали англичане. И жалели об этом 130 лет Всё, что нужно знать о пенальти.

– Неймар – единственный участник 1/8 финала чемпионата мира, трижды пробивший в створ.

– 5 игроков сборной Испании – лучшие по количеству сделанных передач (Рамос, Альба, Коке, Иско, Пике) и принятых передач (они же).

– Самая пасующая друг другу связка 1/8 финала – Иско и Жорди Альба: 99 передач друг другу. Ни у одной сборной, кроме Испании, нет связки более чем с 55 передачами.

– Лучший по количеству острых передач – Тома Менье. 6 точных из 9 попыток, все передачи в штрафную, одна стала голевой.

– Сразу 3 вратаря пропустили хотя бы один мяч без единого сейва – Давид Оспина, Давид де Хеа и Франко Армани. Все их команды вылетели.

– Криштиану Роналду и Лео Месси сделали меньше удачных обводок в своих матчах, чем Анте Ребич. У хорвата 8 удачных попыток дриблинга, у Роналду – 7, у Месси – 6.

– Один из двух лучших игроков 1/8 финала по количеству точных передач в штрафную (10) – штатный исполнитель аутов в сборной Дании Кнудсен.

– Только 2 игрока выиграли больше 10 верховых единоборств. Харри Магуайр и Артём Дзюба.

В материале использованы данные InStat.