Команды, делающие ставку на владение мячом, вылетают. Но это не тренд

Вот факты. Из пятёрки команд, которые вышли в плей-офф с наибольшим процентом владения мячом, до четвертьфинала дожила только Бразилия — но и она целый час испытывала сложности с огрызающейся в контратаках Мексикой. В то же время Испания, Германия, Аргентина и теперь даже Швейцария отправились домой. В то же время три из четырёх сборных, которые владеют мячом меньше остальных участников игр на вылет — Россия, Швеция и Уругвай — уже в восьмёрке сильнейших. Более того, меньше Швеции среди всех 32 участников чемпионата мира мячом владели в своих матчах только Исландия и Иран.

Безусловно, это кое-что говорит о характере футбола на турнире, но я не согласен с теми, кто уже считает, что чемпионат мира продиктует тренд на контратакующий футбол. Да, нельзя отрицать, что способ играть на контратаках и ошибках соперника заманчивый, но перенести его в клубный футбол, как повсеместную моду, будет сложно.

Черчесов отлично выстроил оборону. Он доверил Смолову закрыть Бускетса Главные тактические тезисы исторического матча с Испанией.

По двум причинам.

Первая связана с сыгранностью. Сборные по определению имеют меньше времени сыграться — даже если у тебя есть два базовых клуба, как у Испании, спаять игроков из них достаточно сложно. Задачей максимум становятся наигранный переход из обороны в атаку (респект летит Бельгии, которая на турнире пока делает это лучше всех) и стандарты у чужих ворот. Задачей минимум — просто стандарты, это мы видим почти у всех команд на ЧМ.

В клубах сыгранность — не менее важный фактор, чем правильно подобранная формация и психологическая устойчивость, поэтому если отказываться от мяча, ты подвергаешь себя гораздо большему риску проиграть. Велика вероятность, что твой соперник отчётливо знает, как играть против терпящей у своих ворот команды и имеет свои готовые ответы на вопросы, которые ты выставил стеной у своих ворот. Скорее, этот чемпионат отчётливее прочертит разделение между командами, делающими ставку на владение мячом, и контратакующими командами, сделает их уверенность в верности выбранного пути ещё экстремальнее. А попутно поднимет цены на мощных нападающих.

Вторая причина связана со спецификой чемпионата мира. Для того, чтобы взять кубок, нужно выйти из группы, где играются три матча, а затем победить ещё всего в четырёх встречах — ни одного такого короткого клубного чемпионата просто не существует. В коротком турнире стратегия «дождись ошибки соперника и несись изо всех сил реализовывать её» объяснима и часто является выигрышной — тебе нужно выиграть несколько конкретных матчей и быть сильнее всего лишь одного противника.

В клубном футболе не так. Там чемпионаты идут дольше, и чтобы добиться успеха в них, нужно нечто большее, чем просто поиск чужих ошибок. Даже турнир из 38 туров не считается большим массивом данных, что заставляет статистиков шутить: если бы английская Премьер-лига состояла из 1000 туров, чемпионом всегда был бы «Арсенал». Условно: чтобы выиграть чемпионат мира, ты можешь сыграть на чужих слабых сторонах. Чтобы выиграть чемпионат Испании (Англии, Германии, России, Мозамбика), ты должен показывать свои сильные стороны. Разница колоссальна.

Самое интересное заключается в том, что это довольно прописная истина, но всякий раз роль чемпионатов мира в установлении трендов переоценивается. Сейчас она переоценивается вдвойне. Футбол со ставкой на владение мячом никуда после России не денется.