«Многое оказалось неправдой». Британские журналисты – о России

Британская пресса долго не унималась: то у нас хулиганы, то чемпионат мира купленный, то допинг. Да и вообще в России ужасно, не стоит туда ехать – лучше сидите дома или смотрите футбол в барах, предупреждали СМИ. Многие болельщики в итоге так и не приехали: испугались или поверили всему, что так упорно пытались донести британские издания до масс. Но те, кто до России всё же добрался, ничуть не пожалели о своём решении.

Мы об этом не раз писали.

«Мама отговаривала, но я всё равно поехал». Что англичане думают о России Болельщики со всех уголков Англии приехали на ЧМ, чтобы поболеть за свою команду.

«Всё оказалось не так, как писали британские СМИ» Англичане приехали в Россию и остались приятно удивлены.

На этот раз мы решили спросить журналистов, что они всё-таки думают о России. Уже оказавшись здесь, в этой «злой и полной хулиганов» стране.

Дэвид Уолш, The Sunday Times

«Всё отлично. Уже сейчас могу сказать, что Россия хорошо принимает гостей со всего мира. Мне здесь нравится – никаких проблем. Попасть на стадион не составляет никакого труда, для нашей работы созданы все условия. Но я и не сомневался, что так будет. Мне сложно сказать, почему британская пресса писала плохо о России. Не думаю, что это ради хайпа. То, что случилось в Марселе в 2016-м, просто ужасно: наши болельщики были атакованы российскими хулиганами. Они были очень жёстки и напугали немало людей, поэтому многие думали, что то же самое повторится и в России. Но я так не считал, хотя понимаю, почему так многие думали. Перед любым крупным спортивным событием всегда находятся те, кто хочет запугать народ. В это не нужно верить».

Этот мир придуман не нами. До возвращения в реальность осталось 10 дней Давайте больше не жить как раньше.

Самуэль Мартин, Daily Mail

«Каждая страна, принимающая чемпионат мира, хочет показать себя с наилучшей стороны. У меня в России никаких проблем не было, но такой турнир – не лучшее время, чтобы оценивать вашу страну. Во время чемпионата мира в ЮАР тоже не было никакого криминала. Англия во время Олимпиады была совсем другой страной. Россия тоже будет другой, когда все поедут по домам. В Волгограде, думаете, открыт завод? Нет. А мы уедем, он снова будет работать. И снова воздух будет загрязнён. Я никогда не буду осуждать Россию во время чемпионата мира, потому что это не лучшее время. Возможно, не буду и после. Страна принимает такой крупный турнир, чтобы показать себя миру с наилучшей стороны, так что такого, как в Марселе, точно не будет».

Дэвид Кидд, The Sun

«Перед любым чемпионатом мира или Олимпиадой всегда появляются скандальные истории о той стране, в которой это все пройдёт. Это своеобразная тенденция. О Бразилии только и писали, что о преступности. Россию связывали с гомофобией и расизмом. Но это никак не влияет на чемпионат мира. В России мне нравится. Все очень дружелюбные, Сочи – прекрасное место. У меня не было никаких проблем. Думаю, что этот чемпионат мира пройдёт успешно. Говорят, что здесь есть проблемы с английским, но англичане сами не сильны в иностранных языках, так что нам вообще не стоит об этом говорить».

«Приезжайте в Россию и почувствуйте любовь». Англия сменила гнев на милость Британские газеты взорвались радостью из-за выхода Англии в 1/4 финала ЧМ. На этом фоне даже появились хвалебные статьи про сам турнир.

Джек Питт-Брук, Independent

«Это очень хорошо организованный чемпионат мира. Я не замечал, чтобы за это время были какие-то случаи, связанные с политикой или расизмом. Здесь очень безопасно, много полиции. Я вижу, что многое, о чём говорили раньше, оказалось неправдой. Единственное, из-за политических отношений между нашими странами сюда приехало намного меньше английских болельщиков, чем обычно.

Они боялись насилия, особенно после Марселя. Но уверен, что те, кто приехал, проводят отлично время. Думаю, у них изменится мнение о России в позитивную сторону. Тем более что события Евро-2016 здесь уж точно не повторятся. Во-первых, полиция работает слишком хорошо, а во-вторых, сюда приехали болельщики, а не хулиганы».

Эндрю Питер Лайнз, Mirror

«Конечно, в прессе были негативные отзывы после истории о «деле Скрипаля», но мы писали и много хорошего. Мне кажется, что многие не приехали из-за событий в Марселе, где они были атакованы российскими фанатами. Тем не менее на этом чемпионате мира болельщики отлично проводят время и чувствуют себя в безопасности и желанными гостями. Вы сделали прекрасный чемпионат мира. Думаю, что после него мнение о России по всему миру изменится в лучшую сторону. Что касается меня, то я уже несколько раз был у вас в гостях. Люблю эту страну, русских людей. Мне кажется, вопрос «За что вы нас ненавидите?» возникает, скорее, из-за того, что российская пресса представляет своим читателям негативный образ Англии. Зачастую это происходит с обеих сторон».