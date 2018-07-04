Красота дня. Новая жена Антона Шунина

Антон Шунин и Екатерина Григорьева поженились. Знакомимся с супругой вратаря «Динамо».

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин женился во второй раз. Его избранницей стала российская топ-модель, «экс-ангел» компании Victoria’s Secret Екатерина Григорьева.

По профессии – Катя топ-модель, которая востребована на показах и в России, и за рубежом.

Как настоящие влюблённые, Катя и Антон всё делают вместе. Например, отдыхают на Мальдивах.

Роман между молодыми людьми завязался в 2016 году. Видимо, тогда Екатерина стала болеть за «Динамо».

Григорьева стала известна в 2016 году благодаря тому, что стала финалисткой проекта «Топ-модель по-русски».

Шунину после вылета в ФНЛ, как и всем игрокам «Динамо», нужна была поддержка, и он обрёл её в своей возлюбленной.

Так как Катериняа является моделью, в социальных сетях у неё хватает подобных горячих снимков.

Для обоих возлюбленных предстоящая свадьба будет второй в жизни. Надеемся, что союз будет крепким.

Пожелаем же молодожёнам счастья, здоровья, а Шунину успехов на профессиональном поприще.