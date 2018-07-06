10 фактов про удивительного бразильца, который рассудит Россию и Хорватию

Вы даже не представляете, какого арбитра нам назначили. Его карьера (и жена) вас впечатлит.

Предстоящий матч сборных России и Хорватии обслужит бригада бразильского арбитра Сандро Риччи. Судья с интересной биографией, немало повидавший в своей карьере. Давайте смотреть.



1. Показал две жёлтые карточки, но не удалил.

В 2011 году в матче «Бразильенсе» и «Формозы» показал две жёлтые опорнику Кассио, но забыл удалить его с поля. Позже судья объяснил: «Я думал, что первую карточку показал защитнику Луану».

2. Признан лучшим судьей Бразилии.

Карьера судьи развивалась крайне динамично. В 2003-м он начал работать профессионально, в 2006-м вошёл в список Конфедерации футбола Бразилии (CBF), а уже в 2010-м был признан лучшим арбитром страны.



3. Судился с Неймаром.

Риччи работал в 2010-м на матче «Сантос» – «Витория». Тогда клуб Неймара уступил, и нападающий в «Твиттере» возмутился назначенному пенальти: «Судья – вор, его бы арестовать». Вскоре Неймар удалил твит, но арбитр подал в суд на футболиста, который обязал его выплатить 15 тыс. реалов (около 4 тыс. долларов) за моральный ущерб.

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4. Странным образом исправил свою ошибку.

Самый скандальный матч для Риччи случился в 2015 году – бразильское «класико» «Фламенго» – «Флуминенсе» – 3:2. В этой встрече арбитр ошибочно поставил пенальти в ворота «Фла» за вполне допустимую борьбу плечами. Затем допустил ещё одну ошибку – уже в пользу «Фла»: показал прямую красную карточку футболисту «Флуминенсе» за далеко не самый грубый фол. Многие посчитали, что судья таким образом решил исправить свою первую ошибку.

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5. Был отстранён от футбола на 60 дней.

В 2016 году Риччи снова работал на матче «Фла» – «Флу» и снова случился скандал. В послематчевом отчёте он не стал сообщать о предметах, которые болельщики кидали на поле (за что хозяева должны быть оштрафованы).

А ещё проигнорировал массовую стычку футболистов, которых разнимала на поле даже полиция. Позже он подтвердил, что не заметил чего-либо ненормального. За это Риччи был отстранён от судейства на 60 дней и заплатил 1000 реалов (около 250 долларов).

6. Почти не даёт пенальти гостевым командам.

На международном уровне Риччи провёл 78 матчей в качестве главного судьи. За это время он лишь в 5% матчей назначил пенальти в пользу гостей (в 21% матчей – в пользу хозяев).



7. Не увидел, куда Кавани засунули палец.

Работал на самом скандальном матче Кубка Америки 2015 года Чили – Уругвай. Тогда защитник Хара засунул палец в анус Кавани, который в ответ отмахнулся. Судья увидел лишь реакцию Кавани и показал ему вторую жёлтую карточку, оставив провокацию Хары без наказания.

8. Стал первым, кто засчитал гол благодаря электронной фиксации.

Для Риччи нынешний мундиаль – второй в карьере. В 2014-м он стал первым арбитром в истории чемпионатов мира, который засчитал гол с помощью электронной системы фиксации, одобренной ФИФА. Это случилось 15 июня в матче между Францией и Гондурасом. После того мундиаля арбитр попросил отпуск, за что был раскритикован на родине.

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9. Женат на лайнсмене.

Риччи женат на боковом арбитре Фернанде Коломбо. О свадьбе они сообщили в эфире бразильского телевидения. Самое удивительное, что Риччи и Коломбо ни разу не работали вместе на футбольных матчах. Они познакомились в отеле, в котором проживали арбитры. Сейчас Фернанда тоже находится в России, сопровождает своего супруга в командировке.

10. Уже работал на матче сборной России на ЧМ-2018.

На ЧМ-2018 Риччи отработал два матча в качестве главного арбитра: Хорватия – Нигерия и Дания – Франция. Бразилец авторизован ФИФА для просмотра видео при использовании VAR, а ещё был четвёртым арбитром на матче Россия – Саудовская Аравия.