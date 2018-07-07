Бразильские журналисты назвали виновников провала

Лукас Дуарте, сайт Tribuna da Parana:

– Существовала выдумка, будто Бразилия – фаворит ЧМ-2018. В него верили и болельщики, и сама сборная Бразилии. Я с самого начала считал фаворитом Испанию и Францию. Пускай даже первые вылетели. Нет и других больших команд, но я и не склонялся к тому, что Бразилия пройдет в финал и там победит.

Тренер сборной Бразилии много ошибался. Поставил Паулиньо без конкретных обязанностей – больше атаковать или защищаться. Выпустил Фернандиньо, который абсолютно потерялся. От него вообще не было пользы при обороне, хотя именно он заменил Каземиро. Фернандиньо не мог отдать двух точных пасов подряд и забил в свои ворота. Дуглас Коста сыграл намного лучше Виллиана, хотя в стартовом составе начал именно второй. Мы ведь видели на тренировках, что Дуглас Коста в полном порядке. Однако он вышел только во втором тайме, а Фернандиньо провел весь матч! Поэтому мы и вылетели.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Мы вообще не контролировали ход матчей на этом турнире. С Швейцарией была заслуженная ничья. С Коста-Рикой сыграли ужасно – повезло, что в конце вырвали победу. Единственное, неплохо выглядели против Сербии. С Мексикой было страшно за оборону. Нет стабильности, которая присутствовала на победных для Бразилии мундиалях. Нам сейчас тяжело давались победы. Против Бразилией любая команда имеет достаточно шансов, чтобы забить. А для поражения достаточно позволить сопернику несколько ударов. У Бельгии было три – один гол. Другой мяч Бразилия забила себе сама. Тут не требуется тысяча ударов.

Фото: «Чемпионат»

Бернарду Мелу, газета O Globo:

– Бразилию удивило то, как соперник начал встречу. Такая интенсивность стала сюрпризом, предполагалась более спокойная игра со стороны бельгийцев. Неожиданным стал и состав: Феллайни на месте Мертенса и Шадли на позиции Карраско. Несмотря на результат у нас получился хороший футбол. По количеству атак мы значительно превзошли соперника, заставили его обороняться все 90 минут.

Не хватило немного холоднокровия при завершении атак. У Коутиньо были моменты, Фирмино стоило чуть выждать перед ударом. Хотя все на так плохо. Особенно по сравнению с тем, как мы вылетели в 2014-м при счете 1:7. Тогда был ужас, а сейчас получилась достойная игра. Она могла закончиться как-угодно.

Фото: «Чемпионат»

Рената Хелборн, телеканал SporTV:

– Бельгия была физически крепче и вообще отлично выглядела. Бразилия плохо вошла в игру. В том числе Неймар. Для Коутиньо это был, наверное, худший матч. Мы быстро пропустили два мяча, но все равно упорно сражались. Даже несмотря на психологический груз.



Бразильцы более эмоциональны. 1:7 все равно мелькает где-то в голове, как и многие другие вещи. Тем не менее команда не «поплыла» в игре с Лукаку, Феллайни, Де Брёйне и остальными. Думаю, что у Бельгии теперь отличные шансы на чемпионство.

Фото: «Чемпионат»

Антонио Стрини, телеканал ESPN Brasil:

– Ошибки, которые были в матче с Мексикой продолжились с Бельгией. А это уже более организованный соперник, который сразу наказал. У Бразилии хватало атак, но завершать их надо было иначе, делать другой выбор в заключительной стадии. До первого гола Тьяго Силва попал в штангу и Паулиньо почти отличился. После пропущенного мяча был шанс у Габриэла Жезуса. Во втором тайме бельгийцы даже не стремились атаковать. С появлением Ренато Аугусто и Дугласа Косты команда сильно преобразилась.



Я вообще не считаю, что Бразилия плохо сыграла, разве что в нескольких аспектах. Какие-то игроки должны были выглядеть лучше. Например, Фернандиньо плохо провел первый тайм, Паулиньо очень плох. Коутиньо тоже за исключением голевого паса. Во втором тайме мы увидели худшего Неймара. Он по-своему искал пенальти – такое никто не любит. Виллиан был неубедителен. Ну и Габриэл Жезус. Центральный нападающий, который уезжает с мундиаля без гола. Сложите все это и получите результат. При этом Бразилия уступила лишь второй раз при Тите.

Фото: «Чемпионат»