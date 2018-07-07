Как Тите объяснялся после вылета сборной Бразилии

Несмотря на поражение, тренер сборной Бразилии Тите подробно ответил на вопросы журналистов.



– Это была большая игра. У нас была куча возможностей. Бельгия имела меньше моментов, но забила больше нас.

– Вы остаётесь в сборной?

– Я не буду говорить о будущем. Сейчас ещё страсти бурлят.

Лучший матч чемпионата мира. Такого уже не будет Бразилия и Бельгия прекрасны.

– Чего не хватило?

– Очень сложно говорить о статистике. В целом игра была впечатляющей. Даже несмотря на горечь поражения (мне не хотелось идти сегодня на пресс-конференцию), могу сказать, что получилась отличная игра, и технически, и то как ходил мяч. Если вам нравится хороший спектакль, то это был именно он.



– Какое наследие остаётся от ЧМ-2018?

– Время покажет. Две недели спустя эмоции улягутся, и я смогу ответить. Практически весь второй тайм мы контролировали игру, был эмоциональный баланс. Мяч попадал в перекладину. Мы нашли силы, чтобы преодолеть негативные факторы – пропущенные мячи – и продолжали показывать наш футбол. В одном из эпизодов показалось, что мяч уже невозможно достать, но Коутиньо достал. Это не цифры, это скорее общие ощущения.

– Что весомого противопоставила вам Бельгия?

– Лукаку, Де Брёйне, Азар, Компани, Куртуа – фантастические игроки. Считаю, что Куртуа сделал разницу.

Мартинес выиграл у Бразилии. Но в концовке сам едва не отдал победу Два шикарных решения и одно спорное и странное — прямо как счёт на табло.

– Удачи не хватило?

– Не хочу говорить так. Это способ занижать чьи-то способности, чей-то талант. Соперник классно завершал атаки, а Куртуа спасал. Это не удача, это – уровень. Хотя качество игроков было видно с обеих сторон.



– Бразилия создавала моменты на 8-й, 11-й и 13-й минутах. Забей тогда — и всё было бы иначе. Вы действительно не верите в Фортуну?

– Я не говорю, что удачи не существует, я просто не люблю этим всё объяснять. Я уважаю тех, кто считает иначе. Для меня слово удача несёт негативную коннотацию. Мне понравилось, что мы продолжали создавать моменты. Во второй половине матча энергия и уверенность сохранялись. Да, может, случай и обстоятельства имеют значение. Да, мне больно это говорить. Но не было недооценки соперника. Мы понимали их уровень. Это было очень жёстко. Нам сложно проглотить такое поражение. Я делал работу с открытым сердцем.

– Насколько болельщики смогут смириться с таким результатом и поддерживать вас дальше?

– Болельщики видят, что происходит. Многим кажется, что фанаты не понимают, но они всё видят. Знаете, мне очень тяжело с вами говорить и вообще здесь находиться. Может быть, это самый сложный момент за 30 лет. А болельщики знают, что стоит за результатами. Может быть, поэтому они нас так тепло встречали.

– Насколько сборная Бразилии была готова физически? В частности Неймар?

– Я его спрашивал до матча, вышел ли он на свой уровень по собственным ощущениям. Мы увидели, что сегодня он хорошо двигался. Технические и индивидуальные качества — великолепные, интенсивность – тоже. В плане физики мы сегодня просто летали. Не она была проблемой.



– Четвёртый раз подряд на мундиалях Бразилия вылетела от европейской команды. Их футбол неудобен для вас?

– В товарищеских матчах мы сыграли с европейскими командами: Англией, Россией, Хорватией, Австрией, Германией. У нас есть свой взгляд на футбол – он должен быть атакующим, с большим количеством атак. Мы больше всех нанесли ударов по воротам, но вылетаем с чемпионата мира. Я не хочу впадать в демагогию, но я обсудил свои ощущения с тренерским штабом. Могу сказать, что горжусь нашей командой.