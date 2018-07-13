Лохотрон по-нигерийски. Они приехали на ЧМ-2018 не ради футбола…

Историй про обманутых болельщиков (а особенно – болельщиц) на этом чемпионате мира было предостаточно. Однако случай, о котором стало известно сегодня, выходит из ряда вон: несколько сотен нигерийцев, несмотря на наличие Fan-ID и билетов на матчи, фанатами совсем не являются. Всех их привело в Москву стремление найти работу. Некоторые и вовсе собирались… играть за сборную России.

Доверчивых африканцев обманула нигерийская фирма, сулившая если не золотые горы, то стабильную работу с хорошей зарплатой. Одно маленькое условие – нужно отдать от 1500 до 5000 долларов. Дорого? Зато оформлением, перелётом и поиском рабочего места заниматься не надо. За эти деньги фирма ещё и обещала сводить соискателей работы на матчи своей сборной. Не слишком подкованные юридически нигерийцы обрадовались столь перспективной командировке и отдали последние деньги аферистам. О дикой истории мы поговорили с активистом общественного движения против торговли людьми «Альтернатива» Софией Духовной.

Фото: «Чемпионат»

— Они говорят, что приехали посмотреть футбол, но у них была вторая цель – остаться здесь работать как нелегальные мигранты, — рассказала она. — Никого не волнует, что билеты у них на матч в условном Волгограде, и играет вовсе не сборная Нигерии. Например, человек говорит, что приехал поддержать сборную, но при этом не знает даже цвета формы своей команды и того, сколько игроков выходит на поле.

По приезде африканцы, к своему удивлению, не обнаружили ни работодателей, ни жилья. Оказалось, что у большинства из них даже нет билетов домой: мошенники либо подсунули фейковую бумажку, либо оформили возврат денег. Само собой, себе. А обманутым африканцам пришлось тратить последние копейки на хостелы и еду.

— Им пообещали, что быстро найдут работу на заводе, производстве или в футболе. Многие говорят: «Я футболист и хочу играть за сборную России». Они поверили в то, что их устроят, потому что вербовщики умеют вешать лапшу на уши, а эти люди, как вы догадываетесь, не очень образованы, — продолжает Духовная.

Вскоре у некоторых последние деньги закончились, и они перекочевали в аэропорты. Когда руководство «Внуково» стало обращать внимание на толпы людей, ожидающих своего рейса уже не первую неделю, за гостями столицы приехала полиция. Обошлось без автозаков: сотрудники отвезли иностранцев к посольству Нигерии в Москве, где накануне ночью проходил пикет нигерийцев, организованной общественной организацией «Альтернатива», занимающейся борьбой с торговлей людьми и освобождением людей из неволи.

Фото: «Чемпионат»

— Посольство обещало своим гражданам содействие, но, пока мы не устроили тут ночной пикет с огромной толпой, ничего не делало, — говорит София. — Нам сказали, что не знали о сложившейся ситуации. Это неправда, они всё знали. Само посольство присылало людей к нам, давало им наш номер. Мы, конечно, не можем купить им билеты на самолёт, поэтому помогли заселением в хостелы и едой.

Поняв, что поработать в России всё же не удастся, нигерийцы внезапно захотели на родину. Тем не менее, они упорно продолжают называть себя болельщиками нигерийской сборной.

— Естественно, они многого недоговаривают и лгут, потому что боятся наказания, — убеждена наша собеседница. — Нигерийцы уже поняли, что собирались совершить преступление, оставшись нелегальными мигрантами, и не признаются в этом. Но, пока у них не закончится виза, они, в общем-то, находятся в стране легально. Понять их тоже можно: юридически эти люди абсолютно безграмотны. Они надеялись, что Россия – страна возможностей, где они найдут своё место под солнцем и смогут кормить всю свою семью.

Посольство Нигерии всё же оплатило «болельщикам» автобусы до хостелов и организовало проживание. Бедные нигерийцы валились с ног и засыпали в автобусах, ожидая трансферов до заветных кроватей. Вопрос о дальнейшей судьбе наивных работников отложился до понедельника. А сами уставшие путешественники, как и заботившиеся о них всё это время общественники, получили возможность нормально выспаться.