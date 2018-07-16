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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Лучшие фото финала. 15 июля

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Награждение победителя
«Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Самые горячие кадры с финала ЧМ-2018 в «Лужниках»
Награждения медалями под ливнем, катание в лужах и качание Дешама – в фотообзоре «золотого» матча сборной Франции.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Перед началом финального матча в «Лужниках» творилась потрясающая атмосфера.

Церемония закрытия чемпионата мира – 2018 получилась красивой и скромной — в ней приняли участие исполнители официального гимна турнира Никки Джем, Эра Истрефи и Уилл Смит.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чести вынести Кубок мира на стадион удостоились российская модель Наталья Водянова и чемпион мира в составе сборной Германии Филипп Лам.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 18-й минуте матча автогол Марио Манджукича вывел сборную Франции вперёд.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После гола Ивана Перишича Домагой Вида на радостях ударил по камере.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

После реализованного пенальти Антуан Гризманн по традиции отпраздновал гол танцем.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Матч омрачился прорывом на поле активисток Pussy Riot.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Одной из них удалось дать пять Киллиану Мбаппе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Реакция Деяна Ловрена не заставила себя долго ждать.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во время качания главного тренера сборной Франции Дидье Дешама успели облить водой.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В церемонии награждении победителей принял участие Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во время вручения медалей начался проливной дождь.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игроки сборной Франции на радостях катались по полю на животах, несмотря на погоду.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

На поле удалось выбежать ещё одному болельщику в футболке PutinTeam.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У сборной Франции очень красиво получилось стать чемпионами мира спустя 20 лет.

Золотые моменты счастья новоиспечённых чемпионов мира.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поль Погба радовался победе со своей семьёй.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Хорватии не потеряла командный дух после поражения.

Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

Волшебный футбольный вечер завершился салютом над «Лужниками». Лучшему чемпионату мира в истории – грандиозный финал.

Фото: Oleg Nikishin/Getty Images
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