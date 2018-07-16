Самые горячие кадры с финала ЧМ-2018 в «Лужниках»

Перед началом финального матча в «Лужниках» творилась потрясающая атмосфера.
Церемония закрытия чемпионата мира – 2018 получилась красивой и скромной — в ней приняли участие исполнители официального гимна турнира Никки Джем, Эра Истрефи и Уилл Смит.
Чести вынести Кубок мира на стадион удостоились российская модель Наталья Водянова и чемпион мира в составе сборной Германии Филипп Лам.
На 18-й минуте матча автогол Марио Манджукича вывел сборную Франции вперёд.
После гола Ивана Перишича Домагой Вида на радостях ударил по камере.
После реализованного пенальти Антуан Гризманн по традиции отпраздновал гол танцем.
Матч омрачился прорывом на поле активисток Pussy Riot.
Одной из них удалось дать пять Киллиану Мбаппе.
Реакция Деяна Ловрена не заставила себя долго ждать.
Во время качания главного тренера сборной Франции Дидье Дешама успели облить водой.
В церемонии награждении победителей принял участие Владимир Путин.
Во время вручения медалей начался проливной дождь.
Игроки сборной Франции на радостях катались по полю на животах, несмотря на погоду.
На поле удалось выбежать ещё одному болельщику в футболке PutinTeam.
У сборной Франции очень красиво получилось стать чемпионами мира спустя 20 лет.
Золотые моменты счастья новоиспечённых чемпионов мира.
Поль Погба радовался победе со своей семьёй.
Сборная Хорватии не потеряла командный дух после поражения.
Волшебный футбольный вечер завершился салютом над «Лужниками». Лучшему чемпионату мира в истории – грандиозный финал.