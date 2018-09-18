Нет посадкам за лайки! Истерия вокруг «Спартака» – идиотизм

Удивительное дело. «Спартак» делит второе место, но аура такая, будто красно-белые вылетают из РПЛ.

Просто сравните с «Локомотивом». Команда с таким же бюджетом — на 10-й строчке! И ничего, спокойно живут, делают стёбные ролики. Никаких истерик. Ну, спорят из-за контракта Фернандеша – это ещё не конец света. И даже место в таблице вполне поправимо. Всё-таки лишь семь туров прошло.

Как убивали за лайк. За «Спартак» стыдно Команда рушится.

И только «Спартак» живёт в своём мире. Самой популярной команде много не нужно для скандала. Актёр наезжает на тренера, два футболиста ставят лайки — и понеслось, вплоть до отстранения игроков.



При желании про Карреру можно сказать много хорошего и плохого. Раньше риторика зависела от точки зрения. Теперь – от новостей за последние дни. 0:0 в Питере? Каррера гений! 1:2 от «Ахмата»? Шарлатан!

Про Глушакова примерно то же самое. Ещё недавно – герой чемпионского состава. Теперь – заговорщик. Отправляем в «Ахмат», как Пилипчука?



Про селекцию всё так же неоднозначно. За приезд Жиго хочется сказать спасибо. А с 12-миллионным Рошей что-то пошло не так – очевидно всем. Но, чёрт побери, провалы в селекции могут встретиться где угодно. Даже у «Реала» и «МЮ» срывается трансфер из-за факса!

Это я к тому, что у «Спартака» всё нормально. Как бы неуместно это сейчас ни звучало. Сегодня нет ничего выдающегося или ужасного. Есть разные стороны, где все неидеальны. Есть какие-то разногласия внутри клуба. Они существуют и в других командах – практически в любую можно ткнуть. Просто у других всё воспринимается спокойнее. И только «Спартак» пожирает себя изнутри и снаружи одновременно.

Вы за Карреру или против? Лайк не воробей, вылетит — не поймаешь.

Да, футболист – публичная личность, и ему стоит аккуратнее раздавать лайки. Момент и ситуация создают фон. Лайкни Глушаков критику в адрес Ещенко — и это воспринималось бы как прикол. С другой стороны, просто вдумайтесь: два футболиста отстранены за два лайка. Если всё так и есть, то это феерический ад. И тут уже не обвинишь, мол, журналисты раздули из мухи слона. Друзья, как не писать о лайках, если это приводит к отстранению капитана команды?

Многие завидуют «Спартаку» из-за того, насколько он популярен в массах. При этом фанаты других команд вместо поддержки своих вывешивают баннеры про Терри. А потом эти же фанаты жалуются, что журналисты слишком часто пишут о «Спартаке».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но, честное слово, порой от этой популярности у «Спартака» больше проблем. Не болей актёр Назаров за красно-белых, Глушаков с Ещенко не были бы отстранены.



С таким же успехом можно устраивать по 365 истерик в году.